Acil Durum Çalışanlarının Ölümü: İsrail Ordusu Hataları Kabullendi - Son Dakika
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Acil Durum Çalışanlarının Ölümü: İsrail Ordusu Hataları Kabullendi

Acil Durum Çalışanlarının Ölümü: İsrail Ordusu Hataları Kabullendi

İsrail Ordusu, Gazze'de 15 acil durum çalışanının ölümüyle ilgili 'profesyonel hatalar' olduğunu açıkladı.

21.04.2025 05:23
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İsrail ordusu geçtiğimiz ay Gazze'de 15 acil durum çalışanının öldürülmesine "profesyonel hataların" yol açtığını söyledi.

İsrail Ordusu tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada "operasyonel yanlış anlama" ve "emir ihlali" de dahil olmak üzere bir dizi hata tespit edildi.

Olaya karışan birimin komutan yardımcısı "sorgulama sırasında eksik ve yanlış rapor verdiği için" görevden alındı.

Filistin Kızılayı (PRCS) sözcüsü soruşturma sonuçlarının "geçersiz" olduğunu, çünkü "gerçek tamamen farklı olduğu halde sorumluluğu alan komutanlığındaki kişisel bir hataya yüklediğini" söyledi.

Filistin Kızılayı ambulansları, bir BM aracı ve bir itfaiye aracından oluşan konvoya İsrail Ordusu tarafından ateş açılması sonucu 23 Mart'ta on dört acil yardım çalışanı ve bir BM çalışanı öldürülmüştü.

İsrail Ordusu, askerlerinin düşman güçlerden gelen bir tehditle karşı karşıya olduklarına inanarak ateş açtıklarını söyledi.

İsrail Ordusu ayrıca, ölenlerden altısının Hamas üyesi olduğunu tespit ettiklerini açıkladı ve yargısız infaz iddialarını reddetti.

Olayı soruşturan Tümgeneral Yoav Har-Even gazetecilere yaptığı açıklamada, Hamas üyesi olduğunu iddia ettikleri kişilerin isimlerinin daha sonra açıklanacağını söyledi.

Soruşturma raporunda, olayın "düşmanca ve tehlikeli bir savaş bölgesinde" gerçekleştiği ve araçların hızla yaklaşmasının ardından sahadaki komutanın acil ve somut bir tehdit algıladığı belirtildi.

İsrail Ordusu, "zayıf gece görüşü" yüzünden komutanın "araçları ambulans olarak tanımlayamadığını belirtti.

Raporda, bir başka komutanın da "olaydaki genel sorumluluğu" nedeniyle "kınama cezası alacağı" belirtildi.

İsrail başlangıçta konvoyun karanlıkta tepe ışıkarı yanmadan "şüpheli" bir şekilde yaklaştığı için askerlerin ateş açtığını iddia etmişti. Araçların hareketinin önceden koordine edilmediği ya da ordu ile mutabık kalınmadığı belirtildi.

Ancak daha sonra, öldürülen bir sağlık görevlisinin cep telefonunda bulunan bir videoda araçların farları açık ve acil durum sinyalleri yanıp sönerken görülmesi üzerine bu anlatımın "hatalı" olduğunu söyledi.

Görüntülerde, şafak sökmeden hemen önce ateş açılırken, araçların yol kenarına çekildiği görülüyor.

Beş dakikadan uzun süren videoda bir sağlık görevlisi son duasını ettikten sonra, araçlara yaklaşan İsrail askerlerinin sesleri duyuluyor.

Ayrıca araçların açıkça işaretlenmiş olduğunu ve sağlık görevlilerinin reflektörlü yelekler üniformalar giydiği seçiliyor.

İsrail ayrıca, olayın ardından gözaltına alınan bir Filistin Kızılayı doktorunun de ellerinde bulunduğunu teyit etti. Doktorun adı açıklanmazken, Uluslararası Kızılhaç Komitesi daha önce bu kişinin adını Esad el-Nassasra olarak açıklamıştı.

Kızılay ve diğer bazı uluslararası kuruluşlar daha önce olayla ilgili bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulunmuştu.

İsrail Mayıs 2024'te Refah'a ilk büyük saldırısını başlatmış ve şehrin büyük bir bölümünü harabeye çevirmişti. İki ay süren ateşkes sırasında on binlerce insan evlerinden kalanlara geri döndü.

İsrail, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesi ve anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin durmasının ardından 18 Mart'ta Gazze'ye yönelik saldırılarını yeniden başlattı.

Sağlıkçıların öldürülmesinden yaklaşık bir hafta sonra Birleşmiş Milletler çalışanlarının cesetleri almasına izin verildi.

Sağlıkçıların cesetleri ve kullandıkları araçlar bir toplu mezarda gömülmüş bir şekilde bulunmuştu.

İsrail Ordusu, hayvanların üşüşmemesi için ölülerin gömülmesinin standart bir uygulama olduğunu da iddia ediyor.

Bir ordu yetkilisi, ambulans ve itfaiye araçlarının da "yolu açmak için" gömüldüğünü savundu.

Tek sağ kurtulan sağlıkçı anlatıyor

23 Mart'taki saldırıdan yalnızca Munther Abed isimli bir sağlıkçı kurtuldu.

BBC'ye konuşan Abed'in anlattıkları görüntülerle eşleşiyor:

"Gündüz de gece de aynı. Hem araç dışındaki hem de içerideki ışıklar açık. Her şey bunun Filistin Kızılayı'na ait bir ambulans olduğunu gösteriyor. Araç ateş altına alınana kadar tüm ışıklar açıktı."

Abed, İsrail askerleri tarafından enkazdan çıkarıldığını, gözleri bağlanarak sorguya götürüldüğünü anlattı.

Serbest bırakılmadan önce 15 saat boyunca sorgulandığını söyleyen sağlıkçı, araçlarda Hamas üyeleri olduğu iddiasını da reddediyor.

Abed, "Bu tamamıyla yanlış. Tüm mürettebat sivildi" dedi.

Bu video, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir kapsamında deşifresinde/çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.

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Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Acil Durum Çalışanlarının Ölümü: İsrail Ordusu Hataları Kabullendi - Son Dakika

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