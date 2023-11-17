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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da! Ziyareti mercek altına alan Alman gazetesi Türkçe başlık attı - Son Dakika
BBC

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da! Ziyareti mercek altına alan Alman gazetesi Türkçe başlık attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek. Alman Süddeutsche gazetesi, ziyareti konu alan haberine Türkçe ''Ey Almanya'' başlığı attı.

17.11.2023 11:21  - Güncelleme: 13:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyaretini bugün gerçekleştiriyor. Erdoğan, başkent Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek. Kritik görüşmeyi yakından takip eden Alman gazetelerinden biri, bugün Türkçe "Ey Almanya" başlığıyla çıktı.

GÖRÜŞMEDE ANA KONU "GAZZE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Bellevue Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile görüşecek, daha sonra da başbakanlığa geçecek. Burada Erdoğan'ın Başbakan Scholz ile baş başa görüşmesi, ardından da akşam yemeğine geçilmesi öngörülüyor. İki lider, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra bölgesel konuları ele alacak. Vize anlaşmaları ve göç meselesinin de görüşmede ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Scholz ile görüşmeye gidiyor! Kritik ziyaret öncesi Alman basınından Türkçe başlık

"SCHOLZ İÇİN KOLAY GEÇMEYECEK"

Alman basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini mercek altına almış durumda. Alman ARD televizyonunun internet sitesinde bugün yayımlanan haberde Erdoğan'ın ziyaretinin Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Başbakan Scholz için hiç de kolay geçmeyeceğine dikkat çekilerek şunlar kaydediliyor: "Erdoğan NATO üyesi bir ülkenin cumhurbaşkanı. Ona ihtiyaç duyuluyor. Belki, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasına arabuluculuk etmek için. Ayrıca Türkiye hala, düzensiz göçe karşı bir şey yapılmak istendiğinde önemli bir rol oynuyor. Ama Berlin'de pek çok kişi bugün, her ikisi kameralar ve mikrofonlar karşısına geçtiklerinde, Başbakan Scholz'un net bir beyanda bulunmasını bekliyor."

SCHOLZ, ERDOĞAN'IN ZİYARETİNE ÖNEM VERİYOR

Almanya'da bazı kesimler, Erdoğan'ın ziyaretine tepki gösterdi. Artan baskılara rağmen Scholz ziyaretin iptal edilmesi çağrılarını geri çevirdi, Erdoğan ile görüşmenin önemli olduğunu ve Almanya'nın Gazze konusundaki tutumunun kendisine "net bir şekilde" aktarılması gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Scholz ile görüşmeye gidiyor! Kritik ziyaret öncesi Alman basınından Türkçe başlık

ALMAN GAZETESİNDE TÜRKÇE "EY ALMANYA BAŞLIĞI"

Süddeutsche gazetesi de haberleri ve yorumlarıyla Erdoğan'ın ziyaretini yakından yakip ediyor. "Türkiye Cumhurbaşkanı Almanya'ya geliyor - ve herkes teyakkuzda" denilen habere Türkçe "Ey Almanya" başlığının atılması dikkat çekti.

"ERDOĞAN YILLARDIR BÜYÜK ÖLÇÜDE GÜVENİLİR OLDU"

Berlin'de herkesin Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin "risk barındırdığının" bilincinde olduğuna işaret edilen haberde, bununla birlikte göç konusunda olduğu kadar, Ukrayna'dan Azerbaycan ve Gazze'ye uzanan pek çok ihtilafta Erdoğan ile konuşmaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Haberde, "Erdoğan atıp tutuyor, öfkeleniyor, birçokları için de elverişli bir düşman; ancak Türkiye Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir pragmatist, bir stratejist ve yıllardır da büyük ölçüde güvenilir oldu. Her halükarda önemli" ifadelerine yer verildi.

Türkiye ekonomisinin acilen yurtdışından sermayeye ihtiyaç duyduğu, bu yüzden de görüşmelerde sadece Gazze konusunun değil, ekonomik konuların da öne çıkmasının beklendiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Scholz ile görüşmeye gidiyor! Kritik ziyaret öncesi Alman basınından Türkçe başlık

ZİYARET SEBEBİYLE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti için Berlin'de özellikle hükümet binalarının bulunduğu bölgelerde güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Berlin polisi tarafından yapılan açıklamada cuma saat 06.00 ile 00.00 arasında "Karada, suda ve havada güvenlik kısıtlamalarının" uygulanacağı belirtildi.

Erdoğan'ın konvoyunun geçeceği güzergahlarda yollar belli aralıklarla kapatılacak. Steinmeier'in resmi konutu Bellevue Sarayı, başbakanlık binası ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgede bazı yollar tamamen araç trafiğine kapatılacak.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da! Ziyareti mercek altına alan Alman gazetesi Türkçe başlık attı - Son Dakika

BBC

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da! Ziyareti mercek altına alan Alman gazetesi Türkçe başlık attı - Son Dakika
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