Bakan Özhaseki'den 11 il için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı - Son Dakika

Bakan Özhaseki'den 11 il için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Bakan Özhaseki\'den 11 il için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Son Güncelleme: 06.09.2023 20:19

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Trabzon, Rize, Artvin, Kütahya, Uşak, Balıkesir, Manisa, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Eskişehir'de yarın sağanak yağış beklendiğini söyledi. Vatandaşlara uyarılarda bulunan Bakan Özhaseki, "Anlık yaptığımız hava durumu bilgilendirmelerini, vatandaşlarımızın dikkate almaları elzemdir. Yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmesi nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istirham ediyorum." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yarın Trabzon, Rize, Artvin, Kütahya, Uşak, Balıkesir, Manisa, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Eskişehir'de yarın sağanak yağış beklendiğini söyledi.

SAĞANAK YAĞIŞ PEK ÇOK YERDE ETKİLİ OLUYOR

Sağanak yağış yurdun pek çok bölümünü etkisi altına alırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den kritik bir uyarı geldi. Bakan Özhaseki, yarın 11 ilde sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Bakan Özhaseki, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul ve Kırklareli'nde meydana gelen aşırı yağış ve sellerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün; https://mgm.gov.tr internet sitesi, Meteorolojinin Sesi Radyosu, sosyal medya hesapları ve mobil uygulamalarından anlık yaptığımız hava durumu bilgilendirmelerini, vatandaşlarımızın dikkate almaları elzemdir.

"11 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı son değerlendirmelere göre yarın akşam saatlerine kadar; Trabzon'un doğusu, Rize il geneli, Artvin'in kıyı ilçeleri, Kütahya, Uşak, Balıkesir çevreleri, Manisa'nın kuzeydoğusu, Bursa'nın güneyi, Çanakkale'nin doğusu, Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmesi nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istirham ediyorum."

Bakan Özhaseki'den yağış uyarısı
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Bakan Özhaseki'den 11 il için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Özhaseki'den 11 il için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
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