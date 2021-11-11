Üye Girişi
Belarus'taki göçmen krizi: Göçmenler Belarus'a hangi yollardan ulaşıyor? - Son Dakika
BBC

Belarus'taki göçmen krizi: Göçmenler Belarus'a hangi yollardan ulaşıyor?

11.11.2021 05:40
Belarus'taki göçmen krizi: Göçmenler Belarus'a hangi yollardan ulaşıyor?

Polonya ve Belarus arasındaki sınırda birkaç bin göçmen mahsur kalmış halde beklerken, Avrupa Birliği, göçmenleri taşımakta etkin olduğuna inandığı havayolu şirketlerni kara listeye almaktan bahsetti.

Polonya ve Belarus arasındaki sınırda birkaç bin göçmen mahsur kalmış halde beklerken, Avrupa Birliği, göçmenleri taşımakta etkin olduğuna inandığı havayolu şirketlerni kara listeye almaktan bahsetti.

Göçmenlerin Avrupa dışından Belarus'a nasıl geldiklerini ve AB'nin buna nasıl bir tepki vermeyi planladığını inceledik.

Göçmenler nereden geliyor?

Son aylarda Belarus'a ulaşıp, AB'ye geçmeye çalışan göçmenlerin bir çoğu Ortadoğu ve Afganistan'dan geliyor, ancak daha az sayıda olmak üzere, Afrika ülkeleri de dahil daha uzaklaran gelenler de var.

AB'nin sınır koruma gücü Frontex'in Eylül verilerine göre AB'nın doğu sınırlarından girmeye çalışan göçmenlerin geldikleri ülkeler şöyle;

Yaz aylarından bu yana gözmen sayıları giderek arttı ve bunlar sadece Frontex'in tespit ettikleri ve kuruluşa bildirilenler.

Belarus'un başkenti Minsk'e Ortadoğu'nun çeşitli noktalarından uçuşlar var. Bunlara İstanbul, Beyrut, Dubai ve Bağdat da dahil.

Belarus devlet havayolları şikketi Belavia'nın İstanbul'dan tarifeli uçuşları var. Türk Havayolları ve Aeroflot gibi diğer bazı devlet havayolu şirketleri de Minsk'e düzenli bir şekilde uçuyor.

Hava trafiğini gerçek zamanlı gözlemleyen FlightRadar24'e göre Bağdat ve Dubai'den Minsk'e uçan birkaç özel havayolu şirketi de bulunuyor.

BBC'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir araştırmaya göre, bir seyahat şirketleri ve insa kaçakçıları ağı, çoğunlukla sosyal medyayı kullanarak, Belarus'a uçuş ve vizeleri paket olarak satıyor.

Ayrıca Belarus da 76 ülke vatandaşlarına 30 güne kadar vizesiz kalış hakkı veriyor. Ancak bu ülkelere Irak ve Afganistan dahil değil.

Belarus makamlarının, insanları turist vizesiyle çekip AB'nin doğu sınırlarında bir kriz çıkartmak için bu yolculukları kolaylaştırdığı suçlamaları gündemde. Belarus ise bunu reddediyor.

Polonya, Belarus'un dışında Rusya'yı bile, göçmenlerin Belarus'ta sınıra gitmelerine izin vererek AB'yi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı.

AB göçmenlerin gelişini önlemek için ne yapıyor?

AB, Polonya ve Litvanya sınırlarındaki yığılmayı önlemek için göçmenleri taşınmasında rol oynayan havayolu şirketlerinin kara listeye alınmasından bahsediyor.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AB'nin sadece devlet havayolu şirketlerini değil, özel şirketleri ve bazen son dakikada ayarlanan charter uçuşlarını da incelediğini belirtti.

Henüz nasıl bir adım atılabileceği net değil, ancak AB konuyla iligili 10 kadar ülkeyle görüşme halinde olunduğunu duyurdu.

Bunların çoğu, göçmenlerin büyük çoğunluğunun geldiği ya da göçmen taşıyan uçakların kalktığı, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri.

AB'nin gözlemlediği 20 kadar ülkelik daha uzun bir listesi de var. Bu ülkelerin göçmenler tarafından potansiyel olarak Belarus ve daha sonra AB'ye girmek için kullanılabileceğine inanılıyor.

Bu listede, Belarus'a günlük düzenli uçuşlar yapılan Rusya da var.

Ağustos ayında AB Irak makamlarından, Bağdat'tan Belarus'a giden tüm uçuşları yasaklamasını istedi. Bağdat yönetimi bunu kısıtlı bir süre yapmayı kabul etti.

Ancak Avrupa Parlamentosu'nda Ağustos ayında gündeme gelen bir soru önergesine göre, bazı uçuşlar devam etti ve Bağdat-Minsk seferi yapan Irak Havayolları uçaklarının neredeyse tüm koltukları satıldı.

Frontex'in verilerine göre Eylül ayında, birliğin doğu sınırlarında görülen Iraklı sayısında büyük bir düşüş oldu ve 1345'ten 181'e geriledi.

Ancak bu eğilimin devam edip etmediğini gösterecek Ekim ayı verileri henüz bilinmiyor.

Özel şirketlerin Irak'tan Minsk'e seferleri de devam ediyor.

Irak'tan Belarus'a doğrudan uçuşlar azalsa da, göçmenler Türkiye ve Lübnan gibi komşu ülkeler üzerinden başka güzergahlar buluyor.

Belarus devlet havayolları Belavia, Litvanya'ya giden bir Ryanair uçağının Minsk'e yönlendirilmesinden sonra konan ambargolar nedeniyle AB hava sahasından yasaklı.

Belavia'nın başta İrlanda, Danimarka ve Romanya merkezli uçak kiralama şirketlerinden uçak almasının engellenmesi de gündemde.

İrlanda ek ambargolara destek verdiğini, ancak Belavia'yla mevcut sözleşmelerin iptal edilmesinin hukuki sorunlar yaratabileceğini bildirdi.

Belarus'taki göçmen krizi: Göçmenler Belarus'a hangi yollardan ulaşıyor?
Belarus'taki göçmen krizi: Göçmenler Belarus'a hangi yollardan ulaşıyor?
Belarus'taki göçmen krizi: Göçmenler Belarus'a hangi yollardan ulaşıyor?

Avrupa Birliği, Polonya, Belarus, Göçmen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belarus'taki göçmen krizi: Göçmenler Belarus'a hangi yollardan ulaşıyor? - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD, Türkiye'nin muhtemel operasyonuyla ilgili PKK'ya teminat mı verdi? Pentagon'dan yalanlama geldi 00:50 ABD, Türkiye'nin muhtemel operasyonuyla ilgili PKK'ya teminat mı verdi? Pentagon'dan yalanlama geldi Erbakan'ın 00:06 Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti 23:40 Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti
Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti 22:53 Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü 21:33 Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz 19:37 Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz
Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar 17:50 Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim 17:23 Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim

Son Dakika Haberleri
00:58 Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü
00:29 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl?" sorusuna ilginç cevap: Onun sinirlerini bozacağım
00:17 Fatih Karagümrük'te top koşturan Andrea Bertolacci, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'i karşı karşıya getirdi
00:09 Hakan Altun, sağlık durumu hakkında konuştu! Geçtiğimiz ay damar tıkanıklığı sebebiyle ameliyat olmuştu
00:06 Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler
00:04 Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek
23:53 Hande Erçel'i şaşırtan Kerem Bürsin sorusu! Ne cevap vereceğini bilemedi
23:40 Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti
23:35 Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey
23:34 Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Kılıçdaroğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl?" sorusuna ilginç cevap: Onun sinirlerini bozacağım         
00:29
Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek         
00:05
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı         
22:02
Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı         
20:11
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
"Karım 5 kiloluk salçayla ortadan kayboldu" diyen kocanın yalanı ortaya çıktı         
16:58
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı         
12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hande Erçel mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni yağdırıyor Hande Erçel mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni yağdırıyor         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 05:48:11. #1.11#
SON DAKİKA: Belarus'taki göçmen krizi: Göçmenler Belarus'a hangi yollardan ulaşıyor? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement