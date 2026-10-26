Los Angeles'ta 32 kameralı malikane soruşturması: Taşıyıcı annelikle doğan 14 çocuk için çift yargılanıyor - Son Dakika
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Los Angeles'ta 32 kameralı malikane soruşturması: Taşıyıcı annelikle doğan 14 çocuk için çift yargılanıyor

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Los Angeles\'ta 32 kameralı malikane soruşturması: Taşıyıcı annelikle doğan 14 çocuk için çift yargılanıyor
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Arcadia'da 2 aylık bir bebeğin kafa travmasıyla hastaneye kaldırılması büyük bir soruşturmayı başlattı. Savcılara göre Guojun Xuan ve Silvia Zhang'ın malikanesinde, taşıyıcı annelik yoluyla dünyaya gelen 6 ay ile 3 yaş arasındaki 14 çocuk her gün şiddet gördü. Suçlamaları kabul etmeyen çift gözaltında tutuluyor; her biri için 20 milyon dolar kefalet belirlendi.

Mayıs 2025'te, Walter adında iki aylık bir bebek, ABD'nin California eyaletinin zengin banliyölerinden Arcadia'da, kafa travması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Polis raporuna göre, bebeğin annesi olduğunu iddia eden bir kadın, bebeğin kazara yataktan düştüğünü söyledi. Ancak doktor, Walter'ın durumunun bir araba kazası veya sarsma sonucu oluşan yaralanmalara daha çok benzediğini belirterek, durumun normal olmadığını düşündü.

Çocuk istismarı şüphesiyle polis, Walter'ın yaşadığı görkemli malikaneyi aradı ve ebeveynleri Guojun Xuan (66) ve Silvia Zhang'ı (39) kısa süreliğine gözaltına aldı.

Savcılar, buldukları şeyin "ancak bir korku evi olarak tanımlanabileceğini" söyledi; taşıyıcı annelik yoluyla dünyaya gelmiş altı ay ile üç yaş arasında 14 çocuk, kameralarla donatılmış bir labirentte, her gün dövülüyorlardı.

Yetkililerin daha sonra keşfettiği üzere, malikanenin adresi çiftin işlettiği ve aynı zamanda taşıyıcı anneleri bulmak için kullandıkları bir taşıyıcı annelik ajansına da kayıtlıydı.

Bu yıl ekim ayında çift tekrar gözaltına alındı ve kendilerine çocuk istismarı suçu işlemek için komplo kurma suçu yöneltildi. Çift, suçlamaları reddediyor ve gözaltında tutulmaya devam ediyor.

Her biri için 20 milyon dolar kefalet belirlendi. Suçlu bulunmaları halinde Xuan 17 yıl dört aya kadar, Zhang ise 11 yıl sekiz aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

32 KAMERALI MALİKANEDE DEHŞET

Çift, Nisan 2021'de Arcadia'daki malikaneye taşındı. İnternet ilanlarına göre, 929 metrekarelik malikane aynı yıl 3,3 milyon dolara satıldı. Malikanede dokuz yatak odası, 11 banyo ve ısıtmalı bir havuz bulunuyor.

Los Angeles'ın doğu yakasında bulunan bu zengin banliyö, yerel medya tarafından "Çinli Beverly Hills" olarak adlandırılıyor. ABD'deki en son nüfus sayımına göre nüfusunun neredeyse %60'ı Asyalı ve ağırlıklı olarak Çinli olarak kaydedildi. Buradaki hane halkı gelirleri, ABD'deki çoğu ailenin gelirinden çok daha yüksek. Los Angeles Bölge Savcısı Nathan Hochman, ekim ayında suçlamaların ardından düzenlediği basın toplantısında, "Bu ev, taşıyıcı annelik süreciyle buraya getirilen bu inanılmaz derecede küçük çocuklar için ancak bir korku evi olarak tanımlanabilir" dedi.

Şikayete göre, malikaneye otuz iki kamera yerleştirilmişti. Görüntülerde, küçük çocukların saatlerce masaların yanında oturduğu görülüyordu. Bir odada kamera yoktu, ancak diğer kameralar bakıcıların çocukları bu odaya taşıdığını ve odadan çocukların çığlıklarının duyulduğunu kaydetmişti.

Savcılar, bebek Walter'ın yaralanmalarına bakıcılardan biri olan Chunmei Li'nin yol açtığını iddia etti ve ona ağır bedensel yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek çocuk istismarı suçlaması yöneltildi. Li halen firarda ve henüz gözaltına alınmadı.

Çiftin avukatı Mitchell Krems, BBC'nin ABD'deki haber ortağı CBS News'a yaptığı açıklamada, incelediği kanıtlara dayanarak, suçlamanın "yanlış yorumlama" olduğunu söyledi.

Krems, müvekkili Xuan'ın masum olduğunu söyledi.

CBS News'un aktardığına göre avukat, "Kendisi, anayasal hakkı olan geniş bir aileye sahip olduğu için hedef alınıyor" dedi.

TAŞIYICI ANNELERE GERÇEK SÖYLENMEDİ

Amerika Birleşik Devletleri, bir kadının başka birinin çocuğunu doğurması anlamına gelen taşıyıcı annelik konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline geldi.

ABD taşıyıcı annelik verilerine ilişkin 2024 tarihli bir çalışma, 2014 ile 2020 yılları arasında çocuk sahibi olmak isteyen ebeveynlerin yaklaşık üçte birinin ülke dışından geldiğini ortaya koydu.

Uluslararası müşterilerin çoğu taşıyıcı anneliğin yasak olduğu Çin'den geliyor. Çinli müşteriler, çocuk sahibi olmak isteyen yabancı ebeveynlerin yaklaşık %42'sini oluşturuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin'de kolayca erişilemeyen yardımcı üreme teknolojisi hizmetleri sunuyor. Bekar kadınlar ve LGBTQ bireyler genellikle tüp bebek ve yumurta dondurma işlemlerine erişimde engellerle karşılaşıyor. Ayrıca, Çin'in on yıllarca süren Tek Çocuk Politikası nedeniyle kısıtlanan ve bu politika 2016'da sona erdiğinde fiziksel olarak bebek taşıyamayacak durumda olan çiftler de bulunuyor; bu durum bazılarını yurtdışında taşıyıcı anneliğe yöneltiyor.

Mahkeme belgelerine göre, Xuan ve Zhang için doğum yapan taşıyıcı anneler, ilk başta taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olma taleplerine pek şüpheyle bakmadılar.

Birkaç taşıyıcı anne, "Mark Surrogacy" adlı bir ajans aracılığıyla işe alındı. Bir ajans genellikle bağımsız bir üçüncü taraf olarak görülse de, Mark Surrogacy'nin çift tarafından yönetildiği ortaya çıktı. Bazı taşıyıcı anneler tarafından çifte yönelik açılan iki davaya göre, bu bilginin taşıyıcı annelerle paylaşılmadığı zamanlar oldu.

Şirket kayıtlarında Silvia Zhang'ın Mark Surrogacy'nin yöneticisi olarak adı geçiyor ve aynı belgede şirketin adresi olarak Arcadia'daki malikaneleri belirtiliyor. 16 Ekim'deki duruşmada, Bölge Savcı Yardımcısı MacKenzie Cameron Teymouri de hakime, Xuan ve Zhang'ın evlerinden yönettikleri taşıyıcı annelik ajansı aracılığıyla, çift haricinde taşıyıcı anneyle eşleştirilen başka biri olmadığını söyledi.

Taşıyıcı annelerden biri olan Tronderrica James, 2025 yılında dolandırıcılık ve kasıtlı yanlış bilgilendirme de dahil olmak üzere çeşitli suçlardan çifte tazminat davası açtı.

James, Zhang'ın ilk aşamada Mark Surrogacy ile olan bağlarını açıklamadığını ve anlaşmanın iç yüzünü bilseydi kabul etmeyeceğini iddia etti. James, BBC'nin röportaj talebine yanıt vermedi. Davalılar daha sonra, kadının dava açmak için yeterli gerekçesi olmadığı gerekçesiyle davanın reddi için bir dilekçe sundular. Dava halen devam ediyor.

Stacy Raelyn King, Evelyn Senolos Areja, Kayla Elliott, Hallie Hernandez ve Vanity McGoveran adlı beş kadın daha, Ağustos ayında Guojun Xuan ve Silvia Zhang aleyhine açtıkları ayrı bir davada benzer deneyimler yaşadıklarını iddia etti. Davada Zhang'ın, çiftin ajansla olan bağlantılarını ve sahip oldukları çocuk sayısını açıklamadığı öne sürüldü.

Davacıların şikayet dilekçesinde, "Her davacıya, çiftin çocuğunu taşıyan tek kadın olduğu ve bir ailenin tek, kıymetli bir çocuk sahibi olmasına yardımcı olduğu söylendi" iddiasında bulunuldu.

Çift, daha önce California merkezli Babytree Surrogacy adlı başka bir taşıyıcı annelik ajansını da kullanmıştı. Babytree'nin kurucusu Patrick Yu, BBC'ye 2018'de Xuan tarafından kendilerine ulaşıldığını söyledi.

Yu, BBC'ye yaptığı açıklamada, Xuan'ın büyük bir aile kurmak istediğini kendisine söylediğini belirtti. Xuan'ın birkaç taşıyıcı anneyle tanışmasına yardımcı oldular ve bu kadınlar en az dört bebek dünyaya getirdi.

Yu, "Bu kadar çok çocuğu olduğunu ilk haberlerde hakkında soruşturma başlatıldığını görünce fark ettim. Hemen onunla çalışmayı bıraktık" dedi.

Ancak, 2024 yılında eşleşmesine yardımcı olduğu kadınlardan biri, Walter'ın yaralanmalarıyla ilgili haberler Mayıs 2025'te ortaya çıktığında zaten hamileydi.

Polis, çocuk istismarı iddiaları hakkında soruşturma yürütürken yetkililer 21 çocuğu koruma altına almıştı.

Yu, BBC'ye yaptığı açıklamada, çift ve o sırada yeni hamile olan taşıyıcı anne için bir görüşme ayarladığını söyledi.

Çiftin çok kendinden emin göründüğünü ve taşıyıcı anneye çocuklara iyi davrandıkları konusunda güvence verdiklerini belirtti. Kadın hamileliğe devam etmeye karar verdi ve 2026'nın başlarında bir bebek dünyaya getirdi.

Amerikan Üreme Tıbbı Derneği Çin Özel İlgi Grubu Başkan Yardımcısı ve Old Dominion Üniversitesi Üreme Klinik Bilimleri Program Direktörü Dr. Liang Yu'ya göre, çocuk sahibi olmak isteyen bir çiftin taşıyıcı annelikle sahip olabileceği çocuk sayısında yasal bir sınır bulunmuyor ve bu tür bilgilerin açıklanması da zorunlu değil.

Liang, bazı ajansların kendi şartları olabileceğini, ancak bunun yasal bir zorunluluk olmadığını söyledi. Ayrıca bir çift, tüm bilgilerini her kuruma tam olarak açıklamadan aynı anda birkaç farklı kurumla çalışabilir.

"Bu durum, yasalarda ve sektör düzenlemelerinde bir belirsizlik alanı yaratıyor."

Liang, bu gri alanda sadece Çinli müşterileri değil, varlıklı müşterileri de içeren birçok örnek gördüğünü sözlerine ekledi. Ancak özel hayatın gizliliğine ilişkin kanunlar ve doktorlar ile doğurganlık klinikleriyle imzalanan gizlilik anlaşmaları nedeniyle bunların çoğu kamuoyuna açıklanmıyor.

"Başka bir deyişle, (Xuan'ınki gibi) bu tür davranışlar alışılmadık bir durum değil."

BBC, iddialarla ilgili olarak Xuan ve Zhang'ın avukatlarıyla iletişime geçti. Her ikisini de temsil eden Mitchell Krems yanıt vermedi. Zhang'ın avukarı Matt Koohanim ise davanın uygun yasal kanallar aracılığıyla ele alınacağını söyledi.

SERVETLERİ 100 MİLYON DOLARI AŞIYOR

16 Ekim'deki duruşmada Bölge Savcı Yardımcısı MacKenzie Cameron Teymouri, hakime 2025 yılında çiftin varlıklarının net değerinin 100 milyon doları aştığını söyledi.

Teymouri, Xuan'a ait üç pasaport bulunduğunu da sözlerine ekledi: Meksika, Çin ve ABD pasaportu.

Yerel Çin medyasına göre Xuan, 1959 yılında Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde doğdu. 18 yaşında Urumçi'deki devlete ait bir bakkal şirketinde muhasebeci olarak işe başladı. 1997'de Urumçi Halk Kongresi'nde milletvekili oldu ve daha sonra 2008'de Sincan Özerk Bölgesi'nde milletvekili seçildi. Bu görev, eyalet düzeyindeki yasama organında yer alan ve ABD'deki eyalet temsilciliğine benzer bir pozisyon.

ABD'ye taşındıktan sonra da kamu hayatındaki faaliyetlerine devam etti. ABD Sincan Ticaret Odası'nın başkanı ve "Çin Amerika Federasyonu"nun başkan yardımcısı oldu ve 2019'dan itibaren kamu etkinliklerinde yer almaya başladı.

BBC'nin gördüğü bir fotoğrafta, Xuan'ın 2022'deki bir etkinlikte eski Arcadia Belediye Başkanı Eileen Wang ile el ele tutuştuğu görülüyor. Wang'ın o yılki belediye başkanlığı seçim kampanyası sırasında, Xuan kendi adına kayıtlı bir şirket aracılığıyla 4.900 dolar bağışta bulunmuştu. Wang, ABD Adalet Bakanlığı'nın kendisine yasadışı olarak Çin'in ajanı şeklinde hareket etme suçu yöneltmesinin ardından Mayıs ayında Arcadia belediye başkanlığından istifa etti. Suçunu kabul etti.

Emlakçı olarak çalışan Zhang hakkında çok az şey biliniyor. Xuan ve Zhang hiç evlenmediler. Mahkeme belgelerine göre Zhang, evli olduğu başka bir kişiden 2022'de boşandı.

26 ÇOCUĞUN AKIBETİ NE OLACAK

Bu ayın başlarında yapılan bir duruşmada Teymouri, hakime bu aileyle bağlantılı 26 çocuk olduğunu söyledi.

Şikayete göre Zhang, Mayıs 2025 itibarıyla toplam 21 çocuğun kaydını tutuyordu. Bu çocuklar devlet korumasına alındı. BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'un Ocak 2026'da bildirdiğine göre, o zamandan beri beş çocuk daha dünyaya geldi.

Taşıyıcı anne tarafından dünyaya getirilen bir çocuk, hala Virginia'da taşıyıcı annesiyle birlikte yaşıyor. Çiftin tuttuğu taşıyıcı anne Melissa Epps, geçen yıl soruşturmayı öğrendiğinde hamileydi ve çocuğu doğurmaya karar verdi.

Çift, Epps'e karşı taşıyıcı annelik sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açarak, kız bebeğin iadesinin yanı sıra Epps'ten bir milyon dolar tazminat talep etti. Epps'in başlangıçta avukatı yoktu ve mahkemede kendini savunmak zorunda kaldı; ta ki Virginia Hukuk Yardımı Derneği avukatı Pamela DeCamp davasını üstlenene kadar.

Epps, BBC'ye röportaj vermeyi reddetti. Avukatı DeCamp, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Los Angeles, California Bölge Savcısının küçük çocuklar için adaleti sağlamaya yönelik çabalarından dolayı çok minnettarız" dedi.

Davaları önümüzdeki mart ayına kadar devam edecek. Kız bebek sosyal hizmetlerin gözetiminde ancak şu anda Epps ile birlikte yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde birinci yaş gününü kutladı.

DeCamp, "Kendisi Virginia'da güvende ve mutlu bir şekilde yaşamaya devam ediyor. ve bunun bu şekilde devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

Kaynak: BBC
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