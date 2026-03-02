Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler - Son Dakika
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler

Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
02.03.2026 11:50
Lübnan'da faaliyet gösteren Hizbullah, Hayfa'daki bir İsrail füze savunma tesisini füzeler ve İHA'larla hedef aldığını açıklayarak İsrail-ABD ve İran arasındaki savaşa resmen katıldığını duyurdu. Örgüt ayrıca saldırıyı "meşru savunma" olarak nitelendirdi.

ABD destekli İsrail ile İran arasındaki savaşa Hizbullah da resmen katıldı. Örgüt tarafından yapılan açıklamada, Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin "intikamı" ve Lübnan'ı savunma amacıyla İsrail'e yönelik dün gece saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Örgüt, gecesi yarısı, işgal altındaki Hayfa kentinin güneyinde bulunan İsrail ordusuna ait Mişmar el-Karmel füze savunma tesisini nitelikli füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını bildirdi.

"MEŞRU SAVUNMA" VURGUSU

Hizbullah açıklamasında, İsrail'in saldırılarının ve suikastlarının devam etmesinin kendilerine "uygun zaman ve yerde karşılık verme hakkı" verdiğini savundu.

Örgüt, İsrail'in aylardır süren saldırganlığını herhangi bir caydırıcı yanıt almadan sürdüremeyeceğini öne sürdü ve düzenlenen saldırının "meşru savunma" kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

"SALDIRGANLIK SONA ERMELİ" ÇAĞRISI

Açıklamada ayrıca, İsrail'in işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiği ifade edildi. İlgili taraflara ve yetkililere İsrail ve ABD'nin saldırılarını sona erdirme çağrısı yapıldı.

Husiler de savaşa katılıyor! Video yayınlayıp resmen duyurdular

HİZBULLAH'IN SALDIRILARINA İSRAİL'DAN KARŞILIK: 35 ÖLÜ

Hizbullah'ın füze saldırılarına İsrail de saldırı ile karşılık verdi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 35 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI KATZ: NAİM KASIM ARTIK HEDEFİMİZDE

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz karşılıklı saldırılar sonrası "Terör örgütü Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırının bedelini ağır ödeyecek ve İran baskısıyla saldırıyı başlatan Hizbullah Genel Sekreteri Na'im Kasım, artık etkisiz hale getirilmesi gereken hedef olarak işaretlenmiştir. Kim Hamaney'in yolundan giderse, kısa süre içinde o da "kötülük ekseni"ndeki diğer etkisizleştirilenler gibi cehennemin derinliklerinde kendini bulacaktır. 7 Ekim öncesi saldırı kurallarına geri dönmeyeceğiz ve kuzeydeki halk ile İsrail'in tüm vatandaşlarını tam güçle koruyacağız." dedi.

