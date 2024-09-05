Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kuzey Makedonya\'da İkili İlişkileri Güçlendirdi

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Üsküp'te Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, konuşmasında Türkiye-Kuzey Makedonya ikili ilişkilerine ivme kazandırmak için atılacak adımların görüşüldüğünü belirtti. Bakan Fidan ayrıca ateşkes anlaşması konusunda yeni şartlar sunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Mucunski ile düzenlediği basın toplantısında Gazze'de yaşananlara değindi. Bakan Fidan, uluslararası toplumun Netanyahu'yu durdurması gerektiğinin altını çizerek, "Gazze'deki vahşet devam ediyor. Gerilimin Batı Şeria'ya sıçraması ve Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonlar, durumu daha da vahim hale getiriyor. Yaşanan soykırımın baş sorumlusu, Netanyahu'nun kendisidir. Netanyahu, iktidarda kalma uğruna ölüm ve dehşet saçmaya devam ediyor. Netanyahu, ateşkese yönelik tüm girişimleri sabote ediyor. Ateşkes müzakerelerinde sürekli yeni şartlar getirerek oyunbozanlık yapmaya devam ediyor. İsrail'deki kamuoyu bile Netanyahu'ya isyan etmeye başladı. Uluslararası camia, Netanyahu'yu durdurmak zorundadır. Katliama sessiz kalmak bu suça ortak olmakla eş anlamlıdır" dedi.

'KUZEY MAKEDONYA İLE İŞ BİRLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ'

Bakan Fidan, Türkiye'nin Kuzey Makedonya ile olan iş birliğine, dostluğuna ve müttefikliğine önem verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, bağımsızlığından itibaren Kuzey Makedonya'yı sarsılmaz bir şekilde desteklemektedir ve desteklemeye de devam edecektir. Bu ziyaret vesilesiyle Kuzey Makedonya'daki yeni hükümeti tebrik ediyorum. Sayın mevkidaşıma bakanlık görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Az önce değerli mevkidaşımla ve kıymetli heyetiyle çok verimli görüşmeler yaptık. Bugün ayrıca Sayın Başbakan Mickoski ve Meclis Başkanı Gaşi ile de görüşmeler gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi Haziran ayında Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Zirvesi vesilesiyle Üsküp'ü ziyaretim esnasında, Cumhurbaşkanı Sayın Siljanovska ile de bir araya gelmiştim. Kuzey Makedonya ile dostluğumuza, iş birliğimize ve müttefikliğimize büyük önem veriyoruz. Değerli mevkidaşımla beraber ikili ilişkilerimizi Makedonya'daki yeni hükümet döneminde de daha ileri nasıl taşırız, onun fikir alışverişinde olduk. Tespit ettiğimiz hususlardan birkaçı da özellikle ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirerek, daha kurumsal bir çerçeveye oturtmak. Özellikle liderlerimizin ziyareti esnasında, onların imzasıyla hayata geçirilebilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin tesisi konusunda neler yapabiliriz, buna yönelik nasıl çalışmalar yapabiliriz, onun fikir alışverişi içinde olduk. Türkiye olarak bizim bu konuda ciddi niyetimiz olduğunu da kendilerine söyledik. Bu konuda çalışmaya başlıyoruz."

'TİCARET HACMİNİ 2 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK İSTİYORUZ'

Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarmak istediklerini belirterek, "Ekonomik iş birliğimizi güçlü siyasi ilişkilerimize yakışır bir düzeye çıkarmak istiyoruz. Makedonya ile aramızda ticaret hacmimizi 2 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Değerli mevkidaşımla bunu başarmak için ne tür adımlar atmamız gerektiğini konuştuk. Kuzey Makedonya'daki kalkınma hamlelerini yakından takip ediyoruz. Yeni hükümet döneminde kalkınmanın hızlanacağına inanıyoruz. Türk firmaları, Kuzey Makedonya'daki bu sürece önemli katkılar sağlayacak imkanlara sahiptirler. Firmalarımızı buradaki yatırımlarını artırmaya teşvik ediyoruz. Kuzey Makedonya'daki istihdam ve kalkınmayı desteklemeye devam edeceğiz. Enerji alanında da iş birliğimizi artırmak için ciddi bir potansiyel var. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Askeri iş birliğimizin güçlendirilmesine de büyük önem atfediyoruz. Bu çerçevede askeri eğitim ve tatbikatlara katılım gibi hususların, önümüzdeki dönemde belirgin bir ivme kazanacağına inanıyorum. Ülkemizdeki savunma sanayi firmaları, dünyada ön sıralarda yer almakta, bu firmalarımızın Kuzey Makedonya'ya katkı sunmaya hazır olduklarını vurgulamak istiyorum" dedi.

'OSMANLI ESERLERİ, MAKEDONYA'YA KÜLTÜREL ZENGİNLİK KATIYOR'

"Kuzey Makedonya'nın bende de apayrı bir yeri var" diyen Bakan Fidan, "Bu güzel ülkenin birçok bölgesini geçmişte defalarca ziyaret etmiş biri olarak, Kuzey Makedonya'daki Osmanlı eserleri, bu güzel ülkenin kültürel zenginliğinin önemli boyutunu oluşturuyor. Kurumlarımızın desteğiyle restore edilen bu eserlerin, turizm açısından da bir cazibe merkezi olduğunu görüyoruz. Bu son derece memnuniyet vericidir. Önümüzdeki dönemde kültürel alandaki desteklerimiz de hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.

'YENİ HÜKÜMET, TÜRK TOPLUMUNA KUCAK AÇACAKTIR'

Bakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın yeni hükümetinin, ülkede yaşayan Türk toplumuna yasalara dayalı hak ve talepleri konusunda kucak açacağına inandığını belirtti. Fidan, "Malumunuz dost ve kardeş ülkelerimiz arasındaki en önemli bağlardan biri de Kuzey Makedonya'daki Türk toplumudur. Geçmişte Kuzey Makedonya'dan göç etmiş çok sayıda Türk ve farklı topluluklardan kardeşimiz, bugün bizim vatandaşımız olarak Türkiye'de yaşıyor. Bu beşeri ilişkiler, Vardar üzerindeki taş köprü misali ülkelerimizi birbirine bağlıyor. Kuzey Makedonya'daki tüm topluluklar arasındaki ilişkilerin olumlu şekilde seyretmesine ve bu uyumun muhafaza edilmesine önem veriyoruz. Türk toplumunun yasalara dayalı hak ve taleplerinin de Kuzey Makedonya'daki tüm makamlar tarafından gözetileceğine inanıyoruz. Keza yasalar çerçevesindeki anadilde eğitim talepleri ve altyapı ihtiyaçları konusunda yeni hükümetin de Türk toplumuna kucak açacaklarına eminim" diye konuştu.

FETÖ İLE MÜCADELE

Bakan Fidan, Kuzey Makedonya'dan terör örgütü FETÖ ile mücadeleye daha güçlü destek vermesini beklediklerini belirterek, "Yeni hükümetin başta FETÖ olmak üzere terörle mücadele konusunda da duyarlı davranacağına inanıyorum. FETÖ, sadece Türkiye için değil, bulunduğu ülkeler için de ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu terör örgütüyle mücadeleye, Kuzey Makedonya'nın daha güçlü destek vermesini bekliyoruz" dedi.

Bakan Fidan, ayrıca Balkanların Avrupa'nın güvenliği ve refahına doğrudan katkı verdiğinin altını çizerek, "Bugün bölgesel konuları da ele alma imkanımız oldu. Balkanlar jeo-stratejik öneme sahip bir bölge. Burası Avrupa'nın güvenliğine ve refahına doğrudan etki eden bir coğrafya. Biz kültürel çeşitliliğe saygı esasında dostça ve kardeşçe yüzyıllarca iç içe yaşadık. Bugün de Balkanlar'ın tamamında istikrar, barış ve refahın tesisi Türkiye'nin temel önceliğidir. Bunun için yoğun bir çaba harcıyoruz. Türkiye olarak Balkanlar'da her zaman aktif bir tutum sergiliyoruz. Bu çabalarımızı Balkanlar'ın kalbinde yer alan Kuzey Makedonya ile iş birliğimiz sayesinde daha da ilerleteceğimizi düşünüyorum" dedi.