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Doğa Koruma Vakfı'nın 2021 fotoğraf yarışması: Kelebek bulutunun içindeki goril birinciliği kaptı - Son Dakika
BBC

Doğa Koruma Vakfı'nın 2021 fotoğraf yarışması: Kelebek bulutunun içindeki goril birinciliği kaptı

03.10.2021 10:40
Doğa Koruma Vakfı'nın 2021 fotoğraf yarışması: Kelebek bulutunun içindeki goril birinciliği kaptı, System.String[]

ABD merkezli bir yardım kuruluşu olan Doğa Koruma Vakfı (Nature Conservancy) fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

ABD merkezli bir yardım kuruluşu olan Doğa Koruma Vakfı (Nature Conservancy) fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir gorili kelebekler içinde fotoğraflayan Anup Shah birincilik ödülünü aldı.

Anup Shah'a ait Malui isimli fotoğraf, 158 ülkeden 100 bin aday arasında birinci seçildi.

İngiltere'de yaşayan Anup, 4 bin dolar değerinde bir kamera setiyle ödüllendirildi.

Jüri üyelerinden ABD'li fotoğrafçı ve şarkıcı-söz yazarı Ben Folds, "Sizi fotoğrafın içine sürükleyen imajları seviyorum. Gorilin yüzündeki ifade, hoşgörü mü, yoksa neşe mi? Karar vermek gerçekten zor" dedi.

Yarışmayı düzenleyen The Nature Consenvancy, canlı yaşamının bağlı olduğu su ve karasal alanları korumak için 72 ülkede hizmet veren küresel bir yardım kuruluşu.

Kuruluş, bilimin yönlendirmesiyle, iklim değişikliği dahil dünyanın karşı karşıya olduğu önemli sorunlara çözümler yaratma hedefiyle çalıştığını belirtiyor.

İşte yarışmada ödül kazanan diğer fotoğraflar ve açıklamaları:

Halk oylaması kazananı: Ateşböcekleri, Parathamesh Ghadekar, Hindistan

Bu ateşböcekleri muson yağmurlarından hemen önce ülkenin belli bölümlerinde, birkaç özel ağaç üzerinde toplanıyor.

30 saniyelik pozlama süresiyle çekilen 32 fotoğrafın bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu kare için toplam 16 dakikalık pozlama yapılmış.

Tabiat kategorisi kazananı: Kuraklık, Daniel De Granville Manço, Brezilya

Brezilya'nın Mato Grosso bölgesinde bulunan Poconé ilçesindeki Transpantaneira otoyolu kenarında bir timsahın cesedi kameraya böyle yansıdı.

Fotoğraf 2020'de kuraklığın en etkili olduğu dönemde bir drone kamerasıyla çekildi.

Tabiat kategorisi ikincisi: Serra Do Mar, Dennis Ferreira Netto, Brezilya

Deniz kenarındaki dağların yanından helikopterle uçarken bu beyaz bulut tabakasına denk geldik.

Bulutlar dağın bir dinozor kafası gibi gözükmesine yol açıyordu.

Tabiat kategorisi onur ödülü: Yaşam rengi, Scott Portelli, Avustralya

Yağışlı dönemde, Queensland'in kuzeyindeki tropik Carpentaria Körfezi'nde nehirler, haliçler, koylar ve çaylar dünyanın en hayat dolu manzaralarından birini yaratıyor.

Bataklıklardaki ormanlar, aylar süren yağmur ve gel-gitlerin etkilediği deniz sularıyla böyle bir görüntüye kavuşuyor.

İnsan ve doğa kategorisi kazananı: Orangutanları kurtarmak, Alain Schoeder, Belçika

Alain Schoeder bir Endonezya orangutanının kurtarılması, rehabilitasyonu ve doğaya salınmasını fotoğrafladı.

3 yaşında olduğu tahmin edilen dili orangutan Breda, Sumatra Orangutan Koruma Programı ekibi tarafından ameliyata hazırlandı.

Palm yağı üretimi için kurulan çiftlikler, ormancılık, madencilik ve avcılık gibi faaliyetler, yağmur ormanlarında yaşayan orangutanları tehdit ediyor.

İnsan ve doğa kategorisi ikincisi: Kum fırtınası, Tom Overall, Avustralya

Sahra Çölü'nde kum fırtınasına yakalanmış bir rehber.

İnsan ve doğa kategorisi onur ödülü: Eve giden yol, Minqiang Lu, Çin

Su kategorisi kazananı: Su, Kazi Arifujjaman, Bangladeş

Su kategorisi ikincisi: Yüzme, Joram Mennes, Meksika

Yüzücüler ve dalgıçlar bir su altı rezervuarında.

Su kategorisi onur ödülü: Buzul balonları, Jorge Andrés Miraglia, Arjantin

Arjantin'in Patagonya bölgesindeki bu buzul kar yağışlarının birikip sıkışmasıyla oluşmuş, yoğun fakat vadiden aşağı akabilecek viskoelastik özelliğe sahip.

Vadiden aşağı inerken ısının artması buzun erimesine ve içinde hapsolmuş havanın bir kısmının açığa çıkmasına yol açıyor.

Vahşi yaşam kategorisi kazananı: Zorlu yüzüş, Buddhilini de Soyza, Avustralya

Kenya'daki Masai Mara Doğal Koruma Alanı'ndaki yoğun yağış, Talek Nehri'nin debisini artırarak sele yol açtı.

Beş çita sıra dışı bir şekilde bir yan yana gelerek güçlü akıntıya rağmen nehrin diğer tarafına geçmeyi çalıştı.

Başarısızlığa mahkummuş gibi görülen bu çaba sonuç verdiğinde hepimiz sevindik.

Tanık olduklarımız, insan kaynaklı iklim değişikliğinin sonuçlarının ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteriyordu.

Vahşi yaşam kategorisi ikincisi: Ayçiçekleri, Mateusz Piesiak, Polonya

Yükselen su seviyeleri, Polonya'daki dev bir ayçiçeği tarlasının sürülememesine yol açtı.

Kış mevsimi geldiğinde bu bölge binlerce kuş türünü kendine çekti.

Vahşi yaşam kategorisi onur ödülü: Arayış, Thomas Vijayan, Kanada

İnsanların Borneo'daki bu olgun ağaçları keserek orangutanların yaşam alanlarını ellerinden almadan önce bir kere daha düşünmesi gerekirdi.

Tüm fotoğraflar telif haklarıyla korunmaktadır.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Orta Afrika, Avustralya, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Doğa Koruma Vakfı'nın 2021 fotoğraf yarışması: Kelebek bulutunun içindeki goril birinciliği kaptı - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Doğa Koruma Vakfı'nın 2021 fotoğraf yarışması: Kelebek bulutunun içindeki goril birinciliği kaptı - Son Dakika
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