Dünya art arda depremlerle sarsılıyor! Son saatlerde sismik hareketlilik arttı - Son Dakika
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Dünya art arda depremlerle sarsılıyor! Son saatlerde sismik hareketlilik arttı

25.06.2026 09:31
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Dünyanın farklı bölgelerinde peş peşe meydana gelen depremler endişe yarattı. Venezuela'da 39 saniye arayla yaşanan 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma neden olurken ülkede OHAL ilan edildi. Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, Akdeniz'deki 4.9 büyüklüğündeki deprem de Türkiye'de hissedildi.

Son günlerde dünyanın farklı noktalarında peş peşe meydana gelen depremler endişe yarattı. Venezuela'da 39 saniye arayla yaşanan 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki iki deprem büyük yıkıma yol açarken, Japonya da 6.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Akdeniz'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem ise Türkiye'de de hissedildi.

VENEZUELA'DA ÇİFTE DEPREM BÜYÜK YIKIMA NEDEN OLDU

Güney Amerika ülkesi Venezuela, son yılların en şiddetli sismik felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Ülkede yalnızca 39 saniye arayla meydana gelen 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki iki deprem, başta başkent Caracas olmak üzere birçok bölgede ağır hasara neden oldu.

İlk belirlemelere göre çok sayıda bina çökerken, birçok kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ÜLKE GENELİNDE OHAL İLAN EDİLDİ

Depremlerin ardından Venezuela genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Uluslararası havalimanlarında meydana gelen ağır altyapı hasarı nedeniyle tüm uçuşlar ikinci bir duyuruya kadar iptal edilirken, yetkililer vatandaşları artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

JAPONYA DA 6.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SARSILDI

Küresel sismik hareketliliğin bir diğer adresi Japonya oldu. Ülkenin ana adası Honshu'nun kuzeyinde bulunan Iwate eyaleti açıklarında sabah saatlerinde 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaklaşık 51 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından ilk açıklamalara göre tsunami tehlikesi oluşmadı. Bölgede hasar tespit çalışmaları ve altyapı kontrolleri sürüyor.

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ'NDE HAREKETLİLİK ARTTI

Sismoloji merkezlerinden alınan verilere göre, dünyanın deprem ve volkanik faaliyetlerinin büyük bölümünün yaşandığı Pasifik Ateş Çemberi'nde son saatlerde hareketlilik dikkat çekici seviyeye ulaştı. Farklı noktalarda en az beş orta ve güçlü büyüklükte deprem daha kaydedildiği bildirildi.

AKDENİZ'DEKİ DEPREM TÜRKİYE'DE DE HİSSEDİLDİ

Küresel ölçekte yaşanan sismik hareketlilik sürerken, Türkiye de Akdeniz açıklarında meydana gelen depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre, 24 Haziran'da Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 189 kilometre uzaklıkta, yerin 8,39 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre illerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, yetkililer can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

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Son Dakika Dünya Dünya art arda depremlerle sarsılıyor! Son saatlerde sismik hareketlilik arttı - Son Dakika

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