Üye Girişi
Metaverse nedir, teknoloji şirketleri neden bu kadar çok yatırım yapıyor? - Son Dakika
BBC

Metaverse nedir, teknoloji şirketleri neden bu kadar çok yatırım yapıyor?

18.10.2021 19:57
Metaverse nedir, teknoloji şirketleri neden bu kadar çok yatırım yapıyor?

Metaverse ndir?

Metaverse (kurgusal gerçeklik) büyük teknoloji şirketlerinin, pazarlamacıların ve analistlerin son dönemde dillerinden düşürmedikleri bir sistem.

Hem dikkat çekiyor, hem de Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ve Epic Games CEO'su Tim Sweeney gibi teknolojinin önde gelen isimlerinin de yatırımlarını.

Metaverse nedir?

İlk bakışta Sanal Gerçeklik (Virtual Reality VR) teknolojisinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak görülebilir ama bazıları metaverse teknolojisinin internetin geleceği olduğunu düşünüyor.

Aslında birçokları, modern akıllı telefonlar 1980'lerin tıknaz cep telefonlarına kıyasla neyse, metaverse'in de sanal gerçeklik teknolojisi için o olduğuna inanıyor.

Bilgisayar başında olmak yerine, metaverse'de (kurgusal gerçeklikte) bütün dijital ortamların birbirlerine bağlandığı bir sanal dünyaya yalnızca kulaklık, gözlükten oluşan bir takımla girebilirsiniz.

Çoğunlukla bilgisayar oyunları için kullanılan mevcut sanal gerçeklikten farklı olarak, metaverse ile girilen kurgusal evrende, iş yapabilir, oyun oynayabilir, sinema salonuna gidebilir veya sadece gezinebilirsiniz de.

Birçokları, bu evrende kendinizin bir temsilcisi olan üç boyutlu bir (3D) avatar yaratıp onu kullanabileceğini tasavvur ediyor.

Ama şimdilik bu yalnızca bir fikir olduğu için metaverse için üzerinde uzlaşılmış tek bir tanım yok.

Neden metaverse bu kadar popüler oldu?

Dijital dünyada ve arttırılmış gerçeklikte (augmented reality) her birkaç yılda bir bazı trendler ortaya çıkıyor ama genelde bunlar kısa bir süre sonra sönüyor.

Ama bu aralar zengin yatırımcılar ve büyük teknoloji şirketleri arasında metaverse ile ilgili büyük bir heyecan var. Eğer denildiği gibi internetin geleceği olursa diye, hiç kimse geri kalmak istemiyor.

Ayrıca özellikle bilgisayar oyunlarındaki VR (sanal gerçeklik) teknolojisinde kaydedilen gelişmeler ve cihazlar arası bağlanılabilirlik özelliğinin ihtiyaç duyulan seviyelere yaklaşmasıyla, ilk defa teknolojinin de bu sisteme uygun olduğu hissiyatı var.

Facebook neden müdahil oldu?

Facebook metaverse inşasını en büyük önceliklerinden biri haline getirdi.

Oculus setiyle Facebook sanal gerçekliğe büyük yatırım yaptı ve bu setleri rakiplerine kıyasla daha ucuz hale getirdi. Bazı analistlere göre ucuz satış kararıyla zararı bile göze almış olabilir.

Facebook sosyal mekanlar ve gerçek dünyayla etkileşim kuranlar dahil, iş yerleri için de sanal gerçeklik (VR) uygulamaları geliştiriyor.

Genelde rakiplerini satın almakla bilinen Facebook, metaverse teknolojinin "tek bir şirket tarafından bir gecede geliştirilemeyeceğini" iddia ettiği için işbirliği sözü verdi.

Facebook, "duyarlı ve sorumluluklar çerçevesinde metaverse geliştirilmesine" yardımcı olması için kar amacı gütmeyen gruplara 50 milyon dolar yatırım yaptı.

Ama şirket, gerçek metaverse fikrinin hayata geçmesinin en az 10 ila 15 yıl alacağını düşünüyor.

Başka kimler metaverse teknolojisine ilgi duyuyor?

Fortnite geliştiricisi Epic Games'in Başkanı Sweeney de uzun zamandır metaverse teknolojisiyle ilgili heveslerinden bahsediyordu.

Çok oyunculu sanal oyunlar on yıllar boyunca interaktif dünyaları paylaştı. Bunlar metaverse sayılmıyor ama bazı fikirleri ortak.

Fortnite son yıllarda ürün yelpazesini genişletip konserler ve marka etkinlikleri gibi faaliyetleri de kendi dijital dünyasına taşıdı.

Örneğin Roblox, binlerce bireysel oyunun daha geniş bir ekosisteme bağlandığı bir platform.

Diğer yandan 3D (3 boyutlu) geliştirme platformu Unity de "dijital ikizlere" -gerçek dünyanın dijital kopyalarına- yatırım yapıyor, grafik şirketi Nvidia da "Omniverse" adını verdiği, 3D sanal dünyaları birbirlerine bağlayan bir platform geliştiriyor.

Peki her şey bilgisayar oyunları için mi tasarlanıyor?

Hayır.

Her ne kadar metaverse teknolojinin ne olduğuyla ilgili birçok fikir ortaya atılsa da öngörülerin çoğu bu teknolojinin merkezinde toplumsal insan etkileşimi olacağı yönünde.

Örneğin Facebook, Workplace adlı VR (sanal gerçeklik) uygulamasıyla ve Horizons adlı sosyal ortamla denemeler yapıyor. Her ikisi de kendi sanal avatar sistemlerini kullanıyor.

Bir diğer sanal gerçeklik (VR) uygulaması VRChat. Bu uygulama tamamen sanal ortamda dolanmaya, chat yapmaya odaklı. Yeni ortamlar keşfedip yeni insanlarla tanışmanın dışında herhangi bir amacı ya da maksadı yok.

Keşfedilmeyi bekleyen başka uygulamalar da olabilir.

Sweeney, kısa bir süre önce Washington Post gazetesine verdiği röportajda, bir otomobil üreticisinin yeni model bir aracın reklamını yapabilmesi için "aracı test sürüşü için gerçek zamanlı, gerçek dünyaya bırakabileceği" bir dünya tasavvur ettiğini söylemişti.

Belki de ileride internetten alış veriş yaptığınızda, önce dijital kıyafetleri üzerinizde deneyeceksiniz sonra da sipariş vermek için gerçek dünyaya döneceksiniz.

Böyle bir teknoloji var mı?

VR teknolojisi son yıllarda geliştirilmiş kulaklık ve gözlük setleriyle çok mesafe kat etti. Bu setlerde, oyuncuları sanal dünyada dolanırken kendi gözlerinizle 3 boyutlu olarak takip edebileceğiniz bir sistem de var. Bu setler giderek de yaygınlaşıyor. Oculus Quest 2VR oyun setleri 2020 yılında en çok talep gören Noel hediyelerinden biriydi.

NFT'lere duyulan ilgideki artışla da dijital ürünlerde sahipliğe ilişkin güvenli yollar da keşfedilmiş oldu. Bu da sanal ekonominin işleyebileceğine işaret ediyor.

Daha gelişmiş dijital dünyaların, daha iyi, daha istikrarlı ve daha güvenilir bağlantılara ihtiyacı olacak. Bu da 5G teknolojisinin yayılmasıyla sağlanabilir.

Şimdilik her şey çok erken safhasında. Metaverse teknolojisinin gelişimi -gerçekleşirse tabii- gelecek on yıl içinde ve daha uzun süreler boyunca teknoloji devlerinin kendi aralarında girdikleri en büyük yarış olacak.

Metaverse nedir, teknoloji şirketleri neden bu kadar çok yatırım yapıyor?
Metaverse nedir, teknoloji şirketleri neden bu kadar çok yatırım yapıyor?
Metaverse nedir, teknoloji şirketleri neden bu kadar çok yatırım yapıyor?
Metaverse nedir, teknoloji şirketleri neden bu kadar çok yatırım yapıyor?

Metaverse, Facebook, Yatırım, oyunlar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Metaverse nedir, teknoloji şirketleri neden bu kadar çok yatırım yapıyor? - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Akaryakıt zamları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 19:14 Akaryakıt zamları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "acil" çağrı: Toplanmamız lazım PCR testi pozitif olan çocuk, babasının otomobili ile 5 yaşındaki çocuğa çarptı 19:10 PCR testi pozitif olan çocuk, babasının otomobili ile 5 yaşındaki çocuğa çarptı Son dönemde yaşanan taksi sorununa İçişleri Bakanlığı'ndan yeni hamle! 12 kural yayınlandı 18:27 Son dönemde yaşanan taksi sorununa İçişleri Bakanlığı'ndan yeni hamle! 12 kural yayınlandı
Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili avukatlarını devreye soktu 18:03 Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili avukatlarını devreye soktu Kahreden tesadüf! Olay yerinden geçen baba, yaralı oğlunu görünce gözyaşlarına boğuldu 17:18 Kahreden tesadüf! Olay yerinden geçen baba, yaralı oğlunu görünce gözyaşlarına boğuldu Son Dakika: Motorine bir zam daha geldi! Fiyat 8,50'ye doğru yükseliyor 16:56 Son Dakika: Motorine bir zam daha geldi! Fiyat 8,50'ye doğru yükseliyor
Tek oturuşta 2,5 kilo et mi yiyor? Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı 16:33 Tek oturuşta 2,5 kilo et mi yiyor? Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 15:57 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler

Son Dakika Haberleri
18:39 Selçuk Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'ın cenazesi hayatını adadığı Baykar tesislerine getirildi
18:33 Dünyanın en zengin takımı oldular ama bir işe yaramadı! Newcastle'a komik transfer bütçesi
18:04 Nusret, eski çalışanlarının açtığı davayı kazanamadı! 2 milyon liradan fazla tazminat ödemeye mahkum bırakıldı
18:03 Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili avukatlarını devreye soktu
17:57 Son Dakika: TFF'den, başta Fenerbahçe ve hakemleri eleştiren kulüplere uyarı geldi: Dikkatli olun
17:37 "Bataklık" operasyonunda yargılanan "Türk Escobar" Nejat Daş savunmasını yaptı
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola Meclisi'nde okuduğu şiir, milletvekillerine duygu dolu anlar yaşattı
17:30 Ali Güneş itiraf etti: Aziz Yıldırım bana dedi ki, 'F.Bahçeli futbolcu en güzel bayanlarla görüşür'
17:29 Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı
16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi
Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan küstah sözler: ABD, Türkiye'nin itirazlarını dikkate almadı Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan küstah sözler: ABD, Türkiye'nin itirazlarını dikkate almadı         
19:46
Kuşadası'nda iki çocuğun kavgası cinayetle bitti Kuşadası'nda iki çocuğun kavgası cinayetle bitti         
19:13
Dünyanın en zengin takımı oldular ama bir işe yaramadı! Newcastle'a komik transfer bütçesi Dünyanın en zengin takımı oldular ama bir işe yaramadı! Newcastle'a komik transfer bütçesi         
18:33
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan hakkında suç duyurusu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan hakkında suç duyurusu         
18:10
Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı         
17:29
Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi         
16:58
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı         
16:11
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı         
15:31
WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak         
15:24
Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon         
14:24
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı         
12:43
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
30 yıl önce üretildi, fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 7 bin kilometredeki Tofaş'a fiyat biçilemiyor 30 yıl önce üretildi, fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 7 bin kilometredeki Tofaş'a fiyat biçilemiyor         
10:04
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 20:15:12. #1.12#
SON DAKİKA: Metaverse nedir, teknoloji şirketleri neden bu kadar çok yatırım yapıyor? - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement