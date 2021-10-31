G20 Liderler Zirvesi, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı. G20 Dönem Başkanı İtalya'nın, Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'nde düzenlediği zirvenin açılışı, ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuklarını karşılamasıyla yapıldı.
İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu konuklarını tek tek kapıda karşıladı. İtalya Başbakanı Draghi ve konukları, daha sonra birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Erdoğan'ın törende ABD Başkanı Biden ile sohbeti dikkat çekti.
Fotoğraf çekiminde Erdoğan'ın sağ tarafında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yer aldı. Liderler, daha sonra "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" temalı birinci çalışma oturumuna geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 zirvesi nedeniyle bulunduğu Roma'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan'a görüşmelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti. G20 Liderler Zirvesi nedeniyle İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile de görüştü.
ABD'li bir yetkilinin Reuters haber ajansına yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan,bugün G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüşme gerçekleştirecek.
Yetkilinin aktardığına göre Erdoğan-Biden görüşmesinde Türkiye ile savunma ilişkileri ve F-16 konuları ele alınacak.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Erdoğan-Biden görüşmesinin Türkiye saatiyle 12.10'da yapılacağı ifade edildi.
Son Dakika › Dünya › Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme bugün yapılacak! Masada kritik konu başlıkları var - Son Dakika Dünya