Fas'ı vuran 7 şiddetindeki depremde can kaybı 2 bini aştı! Birçok ülke taziye ve yardım mesajı paylaştı

Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde önceki gün 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkiledi. Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 2 bin 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 59 kişinin yaralandığını açıkladı. Dünya liderleri de peş peşe büyük üzüntü yaşatan depreme ilişkin mesaj paylaştı.

TÜRKİYE'DEN DESTEK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenler için taziye ve dayanışma mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, El-Huz bölgesindeki depremde can kaybının yaşandığı, çok sayıda kişinin yaralandığı ve ciddi hasar oluştuğunun derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi. Açıklamada, "Dost ve kardeş Fas halkına ve hükümetine başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi. Açıklamada, Türkiye'nin yaraların sarılması için her zamanki gibi Fas'a her türlü desteği sağlamaya hazır olduğu vurgulandı.

MADDİ MANEVİ YARDIM DESTEĞİ



Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cezayir, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Fas halkına en içten taziyelerini iletir, yaralılara acil şifalar diler." ifadesi kullanıldı. Cezayir'in insani yardım sağlamaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, yetkililerin, Fas'ın talep etmesi durumunda tüm maddi ve insani imkanları sağlayacakları kaydedildi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fas'taki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa temennisinde bulunuldu. Açıklamada, Umman Sultanlığı'nın "deprem nedeniyle kardeş Fas halkı ve hükümetinin acısını paylaştığı" belirtildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, "kardeş ülke" Fas'a Irak hükümetinin ve halkının destekleri iletildi. Açıklamada, Fas'a birçok şehrini etkileyen yıkıcı depremin acılarını hafifletmek için her türlü gerekli desteğin sunulduğu aktarıldı.

Yemen resmi ajansı SABA, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin Fas Kralı 6. Muhammed'e deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini sunduğunu duyurdu. 6. Muhammed ve Fas halkına içten taziye dileklerinde bulunan Alimi, "kayıpların sağ salim bulunması, yaralıların iyileşmesi ve Fas halkının tüm sıkıntılardan uzak olması" temennisini iletti.

"GEREKTİĞİ KADAR YARDIMDA BULUNACAĞIZ"

Kuveyt Emiri Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kral 6. Muhammed'e gönderdiği taziye mesajında, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu. Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Fas'taki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralananlar için acil şifa temennisini iletti. Bakanlığın açıklamasında, Fas hükümetine ve Fas halkına teselli dileklerinde bulunuldu.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Kral 6. Muhammed'e gönderdiği taziye mesajında, meydana gelen yıkıcı depremin ardından Fas'la dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, depremin vurduğu Fas'a taziye mesajı gönderdi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Netanyahu mesajında, "İsrail halkı zor zamanlarında Fas'taki dostlarımızla dayanışma içinde olduğunu ifade ediyor ve onların güvenliği için dua ediyor. Gerektiği kadar yardımda bulunacağız." ifadesine yer verdi.

Daha önce Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Ürdün, Libya, Bahreyn, Lübnan ve Filistin'in yanı sıra Arap Birliği, Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Ezher Kurumu 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle taziye ve dayanışma mesajları yayımlamıştı.

"FAS HALKINA DAYANIŞMAMI SUNUYORUM"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Fas'a yardıma hazır olduklarını belirterek, "Bu trajedide tüm Fas halkına dayanışmamı sunuyorum. Hükümetimiz, yardım talebinizi şu anda dikkate alıyor." ifadelerini kullandı.

Honduras Cumhurbaşkanı Xiomara Castro, X sosyal medya hesabından, Fas halkına başsağlığı dileğinde bulunarak, "Korkunç depremden ötürü Honduras halkı ve hükümeti adına Fas Krallığı'na en derin üzüntümüzü ve dayanışmamızı ifade etmek istiyorum. Hayatını kaybedenler ve etkilenenler nedeniyle çok üzgünüz." paylaşımında bulundu.

"YÜREKTEN BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, X sosyal medya hesabından, Fas hükümetine ve halkına başsağlığı dileyerek, "Küba'dan, Fas halkına ve hükümetine, ülkeyi etkileyen şiddetli depremin yol açtığı üzücü can kaybı ve hasardan ötürü derin üzüntümüzü ifade ediyoruz. Kurbanların ailelerine ve sevenlerine yürekten başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

"EKİPLERİMİZ YARDIMA HAZIR"