Fransa ve İspanya\'da yangın: 375 bin kişi tahliye edildi

Fransa ve İspanya'da günlerdir etkisini sürdüren büyük orman yangınları nedeniyle yaklaşık 375 bin kişi tahliye edildi, yetkililer yeni sıcak hava dalgasının yangın riskini daha da artıracağı uyarısında bulundu.

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde çıkan ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle büyüyen yangın şimdiye kadar 42 bin hektarlık alanı küle çevirdi. Paris'in yaklaşık dört katı büyüklüğündeki alanda etkili olan yangın nedeniyle ülkede yaklaşık 260 bin kişi tahliye edildi. Yangında en az 240 ev tamamen yıkılırken çok sayıda yapı da hasar gördü.

FRANSA'DA KRİZ KABİNESİNİN TOPLANMASI GÜNDEMDE

Yerel yetkililer, yangının Bordeaux metropolüne doğru ilerlemeyi sürdürdüğünü ancak gece boyunca önemli bir genişleme yaşanmadığını bildirdi. Bordeaux Belediye Başkanı Thomas Cazenave, alevlerin kent merkezine yaklaşık 25-30 kilometre mesafede olduğunu belirterek, şu aşamada kentin tahliye edilmesinin gündemde olmadığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kriz kabinesini toplaması beklenirken, İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının yeniden "son derece şiddetli ve öngörülemez" hale geldiğini, zaman zaman kendi rüzgarını oluşturarak Bordeaux yönüne doğru yayıldığını açıkladı.

Yangın bölgesinde, yaklaşık 2500 itfaiyeci, 1500 asker, 1200 polis ve 450 sivil savunma gönüllüsü görev yapıyor. Bölgede, 22 Temmuz Çarşamba gününden bu yana 84 itfaiyecinin yaralandığı, bunlardan 10'unun hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Yetkililer, yangının "pyrocumulonimbus" olarak adlandırılan ve kendi hava sistemini oluşturan yangın bulutuna dönüştüğünü belirterek, bunun Fransa'da ilk kez görüldüğünü ifade etti. Fransa'da ayrıca Landes, Var, Hautes-Alpes ve Korsika bölgelerinde de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

SANCHEZ: İBER YARIMADASI İKLİM KRİZİNİN SONUÇLARINI YAŞIYOR

İspanya'da ise Madrid'in batısındaki büyük yangınların önemli ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

Yangın komuta merkezinde açıklama yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Zor saatlerden geçiyoruz ancak son değerlendirmeler dün gecenin yangının seyri açısından olumlu geçtiğini gösteriyor" dedi.

Sanchez, İspanya ve Portekiz'in yangınlar, fırtınalar ve yoğun kar yağışları gibi iklim krizinin farklı etkileriyle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, "Tüm İber Yarımadası iklim krizinin sonuçlarını çok somut şekilde yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Madrid yakınındaki yangınlar kontrol altına alınırken, Valensiya yakınlarında çıkan yeni yangın nedeniyle en az 15 bin kişi tahliye edildi. Valensiya Özerk Yönetimi Başkanı Juanfran Perez Llorca, yangının yaklaşık 21 kilometrelik bir alana yayıldığını belirterek, mevcut müdahale kapasitesinin zorlandığını söyledi.

İspanya İçişleri Bakanlığı, Valensiya'nın Manises kasabasında bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer ayrıca Toledo yakınlarında sekiz yerleşim yerinin daha tahliye edilmesine karar verdi. Böylece son günlerde İspanya'da tahliye edilenlerin sayısı yaklaşık 116 bine ulaştı.

İspanya Çevre Bakanı Sara Aagesen, Ávila ilinde 50 bin hektarlık alanı kül eden yangının ülkenin yakın tarihindeki en büyük orman yangını olduğunu açıkladı.

YENİ SICAK HAVA DALGASI UYARISI

Meteoroloji uzmanları, salı gününden itibaren Fransa'yı etkisi altına alacak yeni sıcak hava dalgasında bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceye ulaşacağını öngörüyor.

Avrupa Birliği Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri Hadja Lahbib de bu yıl orman yangınlarının neden olduğu tahribatın önceki rekorları aşabileceğini belirterek, yangın sezonunun iklim krizinin etkisiyle daha erken başladığını ve riskin giderek büyüdüğünü söyledi.

İspanya Çevre Bakanlığı verilerine göre, ülkede 2026 yılı başından bu yana 32 büyük orman yangınında toplam 152 bin 678 hektarlık alan zarar gördü. Geçen yılın aynı döneminde ise yedi büyük yangında 24 bin 133 hektarlık alan etkilenmişti.