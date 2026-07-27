Fransa ve İspanya'da yangın: 375 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa ve İspanya'da yangın: 375 bin kişi tahliye edildi

Fransa ve İspanya\'da yangın: 375 bin kişi tahliye edildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa ve İspanya'daki orman yangınları nedeniyle yaklaşık 375 bin kişi tahliye edildi. Yangınlar Bordeaux'ya yaklaşırken kriz kabinesi toplanacak. İspanya Başbakanı, İber Yarımadası'nın iklim krizini somut şekilde yaşadığını söyledi.

Fransa ve İspanya'da günlerdir etkisini sürdüren büyük orman yangınları nedeniyle yaklaşık 375 bin kişi tahliye edildi, yetkililer yeni sıcak hava dalgasının yangın riskini daha da artıracağı uyarısında bulundu.

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde çıkan ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle büyüyen yangın şimdiye kadar 42 bin hektarlık alanı küle çevirdi. Paris'in yaklaşık dört katı büyüklüğündeki alanda etkili olan yangın nedeniyle ülkede yaklaşık 260 bin kişi tahliye edildi. Yangında en az 240 ev tamamen yıkılırken çok sayıda yapı da hasar gördü.

Fransa ve İspanya'da yangın: 375 bin kişi tahliye edildi

FRANSA'DA KRİZ KABİNESİNİN TOPLANMASI GÜNDEMDE

Yerel yetkililer, yangının Bordeaux metropolüne doğru ilerlemeyi sürdürdüğünü ancak gece boyunca önemli bir genişleme yaşanmadığını bildirdi. Bordeaux Belediye Başkanı Thomas Cazenave, alevlerin kent merkezine yaklaşık 25-30 kilometre mesafede olduğunu belirterek, şu aşamada kentin tahliye edilmesinin gündemde olmadığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kriz kabinesini toplaması beklenirken, İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının yeniden "son derece şiddetli ve öngörülemez" hale geldiğini, zaman zaman kendi rüzgarını oluşturarak Bordeaux yönüne doğru yayıldığını açıkladı.

Fransa ve İspanya'da yangın: 375 bin kişi tahliye edildi

Yangın bölgesinde, yaklaşık 2500 itfaiyeci, 1500 asker, 1200 polis ve 450 sivil savunma gönüllüsü görev yapıyor. Bölgede, 22 Temmuz Çarşamba gününden bu yana 84 itfaiyecinin yaralandığı, bunlardan 10'unun hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Yetkililer, yangının "pyrocumulonimbus" olarak adlandırılan ve kendi hava sistemini oluşturan yangın bulutuna dönüştüğünü belirterek, bunun Fransa'da ilk kez görüldüğünü ifade etti. Fransa'da ayrıca Landes, Var, Hautes-Alpes ve Korsika bölgelerinde de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Fransa ve İspanya'da yangın: 375 bin kişi tahliye edildi

SANCHEZ: İBER YARIMADASI İKLİM KRİZİNİN SONUÇLARINI YAŞIYOR

İspanya'da ise Madrid'in batısındaki büyük yangınların önemli ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

Yangın komuta merkezinde açıklama yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Zor saatlerden geçiyoruz ancak son değerlendirmeler dün gecenin yangının seyri açısından olumlu geçtiğini gösteriyor" dedi.

Sanchez, İspanya ve Portekiz'in yangınlar, fırtınalar ve yoğun kar yağışları gibi iklim krizinin farklı etkileriyle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, "Tüm İber Yarımadası iklim krizinin sonuçlarını çok somut şekilde yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Fransa ve İspanya'da yangın: 375 bin kişi tahliye edildi

Madrid yakınındaki yangınlar kontrol altına alınırken, Valensiya yakınlarında çıkan yeni yangın nedeniyle en az 15 bin kişi tahliye edildi. Valensiya Özerk Yönetimi Başkanı Juanfran Perez Llorca, yangının yaklaşık 21 kilometrelik bir alana yayıldığını belirterek, mevcut müdahale kapasitesinin zorlandığını söyledi.

İspanya İçişleri Bakanlığı, Valensiya'nın Manises kasabasında bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer ayrıca Toledo yakınlarında sekiz yerleşim yerinin daha tahliye edilmesine karar verdi. Böylece son günlerde İspanya'da tahliye edilenlerin sayısı yaklaşık 116 bine ulaştı.

İspanya Çevre Bakanı Sara Aagesen, Ávila ilinde 50 bin hektarlık alanı kül eden yangının ülkenin yakın tarihindeki en büyük orman yangını olduğunu açıkladı.

Fransa ve İspanya'da yangın: 375 bin kişi tahliye edildi

YENİ SICAK HAVA DALGASI UYARISI

Meteoroloji uzmanları, salı gününden itibaren Fransa'yı etkisi altına alacak yeni sıcak hava dalgasında bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceye ulaşacağını öngörüyor.

Avrupa Birliği Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri Hadja Lahbib de bu yıl orman yangınlarının neden olduğu tahribatın önceki rekorları aşabileceğini belirterek, yangın sezonunun iklim krizinin etkisiyle daha erken başladığını ve riskin giderek büyüdüğünü söyledi.

İspanya Çevre Bakanlığı verilerine göre, ülkede 2026 yılı başından bu yana 32 büyük orman yangınında toplam 152 bin 678 hektarlık alan zarar gördü. Geçen yılın aynı döneminde ise yedi büyük yangında 24 bin 133 hektarlık alan etkilenmişti.

Fransa ve İspanya'da yangın: 375 bin kişi tahliye edildi
Kaynak: ANKA

Doğal Afetler, Uluslararası, Politika, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa ve İspanya'da yangın: 375 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza
Gürsel Tekin’den “figüran üye“ iddialarına yanıt: FETÖ’vari tezgah Gürsel Tekin'den "figüran üye" iddialarına yanıt: FETÖ'vari tezgah
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
Samsun’da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni Samsun'da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni
Edirne’de skandal iddia: Yüzlerce balık öldü Edirne'de skandal iddia: Yüzlerce balık öldü
Şırnak’ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı Şırnak'ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı
Konumu değiştirilen gasilhane tepkilere neden oldu Konumu değiştirilen gasilhane tepkilere neden oldu
Yargıtay süreci resmen başladı: CHP’ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı Yargıtay süreci resmen başladı: CHP'ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı
Funda Arar’dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu
Prensese bak sen Fotoğraf İspanya’yı ayağa kaldırdı Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı
DEM Parti’den ’Terörsüz Türkiye’ için çerçeve yasa sinyali: Hafta içi Meclis’e sunulacak DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' için çerçeve yasa sinyali: Hafta içi Meclis'e sunulacak
Antalya’da kadın cinayeti Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti Antalya'da kadın cinayeti! Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
Okan Buruk iki futbolcusunun biletini kesti Okan Buruk iki futbolcusunun biletini kesti
Dünya Kupası’nın kahramanlarından Vozinha, yeni takımına imzayı attı Dünya Kupası'nın kahramanlarından Vozinha, yeni takımına imzayı attı

10:35
Aralarında Uğur Dündar da var Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
10:01
Araç sahiplerine nefes aldıracak haber: Akaryakıtta fiyat tabelası yine değişiyor
Araç sahiplerine nefes aldıracak haber: Akaryakıtta fiyat tabelası yine değişiyor
09:49
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon 18 şüpheli gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı
09:45
Ahbap soruşturmasında 4. dalga Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı
Ahbap soruşturmasında 4. dalga! Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı
09:33
Sürücülere güzel haber: Akaryakıta indirim geliyor
Sürücülere güzel haber: Akaryakıta indirim geliyor
09:12
Çin’de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı
Çin'de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı
08:37
Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özgür Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak
Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özgür Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak
08:31
Fast food devinde iflasın faturası ağır oldu Son restoranlar da satıldı
Fast food devinde iflasın faturası ağır oldu! Son restoranlar da satıldı
08:27
Beşiktaş’tan Salah’a rest
Beşiktaş'tan Salah'a rest
07:48
Altın yatırımcısını sevindiren gelişme Fiyatlar yeniden yükselişte
Altın yatırımcısını sevindiren gelişme! Fiyatlar yeniden yükselişte
07:18
Yemek festivali kana bulandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yemek festivali kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
06:50
Piyasaların beklediği karar Petrol fiyatları sert düştü
Piyasaların beklediği karar! Petrol fiyatları sert düştü
06:39
Suriye’den İsrail açıklaması Gündem yaratacak Türkiye detayı
Suriye'den İsrail açıklaması! Gündem yaratacak Türkiye detayı
06:31
Ankara’dan İsrail’i saf dışı bırakan hamle Yeni rota Türkiye ve Suudi Arabistan
Ankara'dan İsrail'i saf dışı bırakan hamle! Yeni rota Türkiye ve Suudi Arabistan
04:24
Kritik zirve öncesi ipler gerildi Netanyahu’dan Trump’a tarihi rest
Kritik zirve öncesi ipler gerildi! Netanyahu'dan Trump'a tarihi rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 11:12:13. #.0.2#
SON DAKİKA: Fransa ve İspanya'da yangın: 375 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.