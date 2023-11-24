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Ateşkes sonrası büyük hareketlilik! Binlerce Filistinli yollara düştü, yakıt yüklü tırlar Gazze'ye girmeye başladı - Son Dakika

Ateşkes sonrası büyük hareketlilik! Binlerce Filistinli yollara düştü, yakıt yüklü tırlar Gazze'ye girmeye başladı

Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı bölgede büyük bir hareketliliğe neden oldu. Binlerce Filistinli evlerini görmek ve yakınlarıyla bir araya gelme umuduyla geri dönmeye başlarken, yakıt yüklü tırlar da Mısır'dan Gazze'ye giriyor.

24.11.2023 - 09:45,
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İsrail ile Hamas arasındaki 4 günlük geçici ateşkes ve rehine takası anlaşması bugün sabah saat 08.00 itibarıyla başladı. İnsani ateşkesin başlamasıyla bölgede de hareketlilik görüldü. 7 Ekim'de saldırıların başlamasıyla kaçarak sığınma merkezlerinde toplanan Gazze sakinlerini evlerinin durumunu görmek ve yakınlarıyla buluşmak için geri dönmeye başlarken, yakıt yüklü tırların da Mısır'dan Gazze Şeridi'ne girmeye başladı.

Ateşkes sonrası hareketlilik! Binlerce Filistinli evlerini görmek içi yola çıktı, yakıt yüklü tırlar Gazze'ye girmeye başladı

EVLERİNİ GÖRMEK İÇİN GERİ DÖNMEYE BAŞLADILAR

Gazze Şeridi'nde İsrail'in 7 Ekim'den itibaren uyguladığı tam abluka sebebiyle iletişim ve ulaşım oldukça zorlaştı. Bu nedenle Gazze'de yaşayan Filistinliler, İsrail ordusunun ağır bombardımana tuttuğu ve karadan girdiği bölgelerdeki yakınlarını görme veya onlarla iletişim kurma imkanı bulamadı. İsrail ordusunun saldırılarından kaçarak sığınma merkezlerinde toplanan Gazze sakinleri, güney ve orta kesimlerinde arkada bıraktıkları evleri ve yakınlarıyla buluşmak umuduyla geri dönmeye başladılar.

Ateşkes sonrası hareketlilik! Binlerce Filistinli evlerini görmek içi yola çıktı, yakıt yüklü tırlar Gazze'ye girmeye başladı

KUZEYDEN GÜNEYE DÖNÜŞLERE İZİN VERİLMİYOR

Gazze'nin kuzeyinde ise İsrail'in yoğun bombardımanı sebebiyle gerçekleşen büyük yıkıma rağmen bölgeden ayrılmayan Filistinliler, 4 günlük insani arada, saldırılardan kurtulabilmiş evlerini görmeyi umuyor. Ancak kuzeyden güneye tehcir edilen yüz binlerce Gazzeli, geri dönmek isteseler de İsrail ordusu buna izin vermiyor.

Ateşkes sonrası hareketlilik! Binlerce Filistinli evlerini görmek içi yola çıktı, yakıt yüklü tırlar Gazze'ye girmeye başladı

YAKIT YÜKLÜ TIRLAR DA GAZZE'YE GİRMEYE BAŞLADI

Öte yandan Hamas ile İsrail'in vardığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında Mısır'dan Gazze Şeridi'ne yakıt yüklü tırların girmeye başladığı belirtildi. Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafındaki kaynaklar yakıt girişinin başladığını doğruladı. Söz konusu yardım tırlarının akaryakıt ve mutfak tüplerinde kullanılmak üzere gaz taşıdıkları kaydedildi.

Ateşkes sonrası hareketlilik! Binlerce Filistinli evlerini görmek içi yola çıktı, yakıt yüklü tırlar Gazze'ye girmeye başladı

YAKIT TÜKENİNCE HASTANELER FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREMEMİŞTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakıt girişini engellemesiyle birçok hastane elektriksiz kaldığı için faaliyetlerini sürdürememiş, ambulanslar hizmet dışı kalmış, doktorlar cep telefonu ışığıyla cerrahi operasyonlar gerçekleştirmişti. Gazze'deki çatışmaların ilk haftasında, bölgedeki tek elektrik santrali yakıt yetersizliği nedeniyle elektrik üretimini durdurmuştu. Daha sonra da hastaneler, telekomünikasyon şirketleri, sağlık merkezleri, evler ve kuyudan su çıkarımı için kullanılan jeneratörleri çalıştırmak için gerekli yakıt tükenmişti.

Ateşkes sonrası hareketlilik! Binlerce Filistinli evlerini görmek içi yola çıktı, yakıt yüklü tırlar Gazze'ye girmeye başladı
Ateşkes sonrası hareketlilik! Binlerce Filistinli evlerini görmek içi yola çıktı, yakıt yüklü tırlar Gazze'ye girmeye başladı
Ateşkes sonrası hareketlilik! Binlerce Filistinli evlerini görmek içi yola çıktı, yakıt yüklü tırlar Gazze'ye girmeye başladı
Kaynak: AA

İsrail, Mısır, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ateşkes sonrası büyük hareketlilik! Binlerce Filistinli yollara düştü, yakıt yüklü tırlar Gazze'ye girmeye başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ateşkes sonrası büyük hareketlilik! Binlerce Filistinli yollara düştü, yakıt yüklü tırlar Gazze'ye girmeye başladı - Son Dakika
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