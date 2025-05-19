Güney Afrika'da Çocukların Maden Kâbusu - Son Dakika
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Güney Afrika'da Çocukların Maden Kâbusu

Güney Afrika\'da Çocukların Maden Kâbusu

Güney Afrika'da terk edilmiş madenlerde çocuk işçilerin cinsel istismara uğradığı bildiriliyor.

19.05.2025 02:26
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Güney Afrika'da terk edilmiş bir altın madeninde altı ay yeraltında yaşayıp çalışan Jonathan için bu süre içinde en zorlayıcı şey, çocuklara yapılan kötü muameleye tanık olmaktı.

Hak savunucularına göre, madenlere indirilen çocuklar ucuz iş gücünün yanında cinsel istismar için de kullanılıyor.

20'li yaşlarının sonlarındaki Jonathan, kullanılmayan madenlerden birinde çalışarak, para kazanma düşüncesiyle Güney Afrika'ya göç etmişti.

Ülkede artık ekonomik getirisi kalmadığı gerekçesiyle çok sayıda kapatılmış maden var.

Kaçak madencilik sektörünü yöneten suç çetelerinin zarar vermesinden korktuğu için soyismini açıklamıyoruz.

Bu madenlerde gençlerin neler yaşadığına ilişkin ayrıntılar, geçen yılın sonlarında Stilfontein'deki bir madene yapılan polis baskını ile ortaya çıktı. Madende yasadışı şekilde çalıştırılan onlarca madenci öldü.

Jonathan, vücudunu harap eden sıcağı, uzun çalışma saatleri ile sınırlı yiyecek ve yattığı yerle ilgili ayrıntıları kararlı bir sesle anlatıyor.

Ancak asıl aklından çıkmayanın madende reşit olmayan madencilerin yaşadıkları olduğunu söylüyor.

"Bu çocukları görürdüm madende, aslında 15, 17 yaşında ergenlerdi bunlar.

"Bazıları onlardan faydalanıyordu. Bu durum korkutucuydu ve rahatsız oluyordum."

Jonathan, çocukların diğer bazı madenciler tarafından altın verme vaadiyle tecavüze uğradığını anlatıyor.

"Eğer çocuk paraya muhtaçsa, bu riski göze alır" diyor.

Jonathan çocuk işçilerin koruma amaçlı olarak bazı madenci gruplarına yanaştıklarını, ancak o madencilerin de "şartlı" koruma sağladığını söylüyor.

Çocuklar verilen görevleri zamanında tamamlayamazsa da cinsel istismara uğruyordu.

Jonathan, çalıştığı madendeki çocukların tamamının yabancı olduğunu ve neye bulaştıklarının farkında olmadıklarını anlatıyor.

Maden araştırmacısı ve hak savunucusu Makhotla Sefuli anlatılanları destekliyor.

Suç çetelerinin Güney Afrika'daki yasadışı madencilik sektöründe çalışmak üzere çocukları özellikle hedef aldığını söylüyor.

Birçoğu komşu ülkelerden kaçırılıyor ve sisteme sokuluyor. Kanunlara uygun işleyen madencilik sektöründe çalışma vaadiyle kandırılıyorlar.

Sefuli, "Güney Afrika'ya vardıklarında pasaportlarına el konuluyor. Bu küçük çocukların istismara uğradığı herkesçe biliniyor" diyor.

BBC, kaçak işletilen iki madende çalışmış madencilerle konuştu. Bu kişiler, çocukların yer altında istismar edildiğini gördüklerini anlattı.

Tshepo (gerçek adı değil), yaşça ileri erkeklerin genç çocukları yeraltında kendileriyle seks yapmaya zorladığını gördüğünü söylüyor.

Yer altında yaşananlara tanık olan Tshepo, bazı çocukların yalnızca cinsel istismar amaçlı olarak işe alındığını anlatıyor. Madenlerde bundan para elde edildiğini söylüyor.

İstismarın çocukları derinden etkilediğini de ekliyor:

"Davranışları değişiyor ve güven sorunları yaşıyorlar. Onlara yaklaşmanızı istemiyorlar çünkü artık kimseye güvenemeyeceklerini düşünüyorlar"

Güney Afrika'nın yasadışı madencilik sektörü, geçen yıl Stilfontein'deki altın madeninde yaşananlar sonrası uluslararası manşetlere çıktı.

Hükümet 2024'te Güney Afrika ekonomisine 3,2 milyar dolar zarar veren yasadışı madenlere karşı bir mücadele başlattı.

Aralık 2023'te Vala Umgodi (Deliği Kapatma) adı verilen bir operasyon başlattılar. Amaç madenleri yöneten çeteleri yenilgiye uğratmaktı.

Polis madencileri dışarı çıkmaya zorlamak için Stilfontein madenine giren yiyecek ve su miktarını sınırladı.

Yetkililer içeridekilerin tutuklanma korkusuyla dışarı çıkmayı reddettiklerini söyledi.

'Sesi olmayan' çocuklar

Kısa süre sonra madenin içinden kurtarılmak için yalvaran onlarca bir deri bir kemik kalmış erkeklerin görüntüleri gelmeye başladı. Aynı görüntülerde ceset torbaları da vardı.

Sonunda bir mahkeme yetkililere içeridekilere yardım etme talimatı verdi.

Madenden çok sayıda çocuk yaşta kişi çıktı. Üzerlerinde kimlik belgeleri olmadığı için yetkililer yaşlarını belirlemek için test yaptı.

Stilfontein'deki madencilerin 31'inin çocuk olduğu doğrulandı.

Çocukların tamamı Mozambik uyrukluydu ve Kasım ayında 27'si ülkelerine geri gönderildi.

Save the Children örgütünün Güney Afrika temsilcileri, madenci çocuklar ile yetkililer arasındaki konuşmalara tercümanlık yaptı.

BBC'ye konuşan yardım kuruluşunun direktörü Gugu Xaba, "Travma geçiriyorlardı. Aralarında başkalarının cinsel istismara uğradığını görenler vardı. Sadece oradan çıkamayacakları hissi bile o çocukları zihinsel olarak mahvetti" diyor.

Yetişkin madencilerin onlarla ilgileniyormuş gibi davranarak istismara başladığını anla Xaba, çocukların yetişkinlere cinsel eylemlerde bulunmaya zorlandığını ve günlerce tecavüze uğradıklarını aktarıyor.

Vakıf direktörü Xaba, bazı yetişkinlerin istismar ettikleri "üç veya dört çocuk olduğunu" tespit ettiklerini de anlatıyor.

Xaba, maden çetelerinin çocukları daha kolay istismar edildikleri ve daha ucuz oldukları için tercih ettiğini söylüyor:

"Sesi duyulmayan bir çocuğu aşağı indirmek daha kolay" diyor.

Finansal olarak sömürülmenin ötesinde, çocukları özellikle cinsel istismar için işe alan çeteler olduğunu da anlatıyor.

Birçok kaçak madenci aylarca yeraltında kalıyor ve nadiren yüzeye çıkıyor. Onlara ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamak için yeraltında pazarlar oluşuyor.

"Çocukların çoğu seks kölesi olarak kullanılmak üzere kaçırılıyor" diyen Xaba, içeride parayla ilgilenen kişilerin olduğunu, bunun da çocukların ticari amaçlı istismar edildiğini gösterdiğine işaret ediyor.

BBC, Güney Afrika polisine cinsel taciz iddialarına ilişkin herhangi birinin suçlanıp suçlanmayacağını sordu.

Sorularımıza yanıt verilmedi.

Stilfontein madencilerinin davası üzerinde çalışan bir kişi, çocukların çoğunun ifade vermek istemediğini söyledi.

Bu arada ülkede kaçak madencilik endüstrisi gelişmeye devam ediyor.

Ülkede 6 bin civarında bu şekilde maden olduğu düşünülüyor. Bu da binlerce savunmasız çocuğun risk altında olduğu anlamına geliyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Güney Afrika'da Çocukların Maden Kâbusu - Son Dakika

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