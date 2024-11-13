Güney Kore'de Suneung Sınavı - Son Dakika
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Güney Kore'de Suneung Sınavı

Güney Kore\'de Suneung Sınavı

Suneung, gençlerin geleceğini belirleyen 8 saatlik zorlu bir üniversite sınavıdır.

13.11.2024 08:42
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Sekiz saat içinde beş sınav, dört mola ve senede tek bir şans.

Güney Kore'deki gençlerin geleceklerini belirleyen sınava Suneung adı veriliyor.

Bu üniversite sınavının sonucu, gençlerin gelecekteki işini, gelirini ve hatta ilişkilerini belirleyebilecek kadar önemli.

Suneung günü, tüm ülkede hayat bu sınav etrafında şekilleniyor.

Suneung sınavı toplam sekiz saat sürüyor ve beş sınavdan oluşuyor.

Her sınav sonrası 20 dakikalık bir ara veriliyor. Öğle yemeği arası ise 50 dakika sürüyor.

Sınavlar yaklaşık 80 ila 107 dakikada tamamlanıyor.

19 yaşındaki Hyun-min Hwang, adayların diyetlerini bile sınava göre ayarladığı anlatıyor ve haftalar boyunca aynı yemeği yiyerek sindirim sistemlerini sınav gününe alıştırdıklarını söylüyor.

Üstelik bu durum sınava girenler arasında yaygın şekilde uygulanıyor. Çünkü öğrencilerden beslenme çantalarıyla birlikte gelmeleri bekleniyor.

Veliler internet üzerinden bir araya geldikleri sohbet odalarında sınav yemekleri konusunda öneriler paylaşıyor.

Suneung sınavında dengeli bir beslenme çantasında; pilav, fırında balık, tavuk göğsü, sebze ve sıcak çorba bulunması öneriliyor.

Tuvalet ihtiyacı da bir başka başlık.

Sınav sırasında tuvalete gitmek çok istisnai bir durum çünkü sınıfa tekrar girmek çok zor.

Hwang, benzer şartlarda yaptıkları alıştırma testlerinde, mesanesini nasıl kontrol edeceğini de öğrendiğini söylüyor.

Bu yıl sınava tekrar girecek olan 20 yaşındaki Kang Jun-hee, seneyi Suneung’a hazırlanarak geçirdi.

İlk denemesine karşın bu kez “tam bir odaklanma” içinde olduğunu söyleyen Kang, rutin şekilde sabah 6:30’ta kalktığını ve direkt test çözmeye başladığını anlatıyor.

20 yaşındaki genç, arkadaşları arasında sınava tekrar giren tek kişi olduğunu söylüyor.

Suneung’a hazırlanan bir aday için deneme sınavları büyük önem taşıyor

Dershane sistemi

Her yıl üç ulusal deneme sınavı yapılıyor. Adaylar ayrıca özel eğitim kurumları tarafından sunulan ek deneme sınavlarına da girebiliyor.

Yoo-jung Kang, deneme sınavlarının daha iyi konsantre olmasına yardımcı olduğunu anlatıyor.

Kang ile Seul’ün lüks mahallelerinden Gangnam'da buluşuyoruz.

Kang da birçokları gibi özel dershaneye giderek sınava hazırlanıyor. Güney Kore'de popüler olan bu eğitim merkezleri, gençleri Suneung'a hazırlamak hedefiyle işliyor.

Ülkedeki onbinlerce genç gibi Yoo-jung Kang da Suneung’un “geleceğini güvence altına almanın tek yolu olduğuna" inanıyor.

Bu sınav sosyal statüyü ve başkalarının gözündeki algıyı belirliyor. Hatta romantik ilişkiler üzerinde bile etkili oluyor, kişinin uygun bir eş olarak kabul edilip edilemeyeceğini belirleyebiliyor.

Suneung sınavı beş zorunlu dersi kapsıyor.

Korece, Matematik, İngilizce, Kore Tarihi’nin yanında, Sosyal Bilimler veya Fen Bilimleri sınavından biri seçiliyor.

Ardından isteğe bağlı ek bir dil sınavına girilebiliyor. Dil sınavı için Fransızca, Çince, Japonca, Rusça veya Arapça'dan biri tercih edilebiliyor.

Bu yıl lise üçüncü sınıf öğrencisi olarak sınava girecek olan Sang-won Lee, ilk olarak Korece sınavına girmeyi tavsiye ediyor. İngilizce sınavına öğle yemeği sonrası girildiği için fazla yemek yenmemesi, uykusuzluk halinde olunmaması gerektiğini söylüyor.

Dershane öğretmeni Jong-ho Roh, sınava girecek gençlerde öz güvenin en önemli şey olduğunu savunuyor.

Roh, “Sınav günü kendilerine ve cevaplarına inanmaları gerek. Çünkü sınıfa girdiklerinde artık kimse onlara yardım edemez” diye devam ediyor.

Suneung günü ülkede hayat sınava odaklı olarak şekilleniyor.

Polis memurları, itfaiyeciler ve ambulanslar geç kalan öğrencilere eşlik etmek için sabahın erken saatlerinde hazır bekliyor.

Trafiği engellemek için birçok şirket çalışanlarına günün ilerleyen saatlerinde işe gelmelerini tavsiye ediyor. Hatta borsa bile geç açılıyor.

Uçaklar İngilizce sınavının 35 dakikalık dinleme bölümünde kalkış yapmıyor.

Bazı okullar sınav merkezi olarak hizmet verirken, daha genç öğrenciler sınav merkezleri dışında tezahüratlarla adaylara destek veriyor.

Her yıl Kasım ayında yapılan sınav, bu yıl, 14 Kasım Perşembe günü yapılacak.

Kaynak: BBC

Güney Kore, Kültür, Eğitim, Yaşam, Dünya, Kore, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güney Kore'de Suneung Sınavı - Son Dakika

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