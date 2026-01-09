Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı - Son Dakika
Dünya

Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı

Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
09.01.2026 10:55
Halep\'teki operasyonlar sonrası YPG\'lilerin tahliyesi başladı
Suriye ordusunun, Halep'i terk etmesi için saat 09.00'a kadar süre verdiği YPG'li teröristlerin tahliyesi başladı. Teröristlerin Fırat nehrinin doğusuna geçişi için güvenlik koridoru oluşturulduğu kaydedildi. Öte yandan bölgeden servis edilen görüntülerde, YPG'lilerin tahliyesi için bir dizi otobüs hazırlandığı görüldü.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'i terk etmesi için gece 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre tanındığını ve bu saatler arasında ateşkes uygulanacağını duyurmuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜNE VERİLEN SÜRE DOLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu mahallelerdeki "silahlı grupların" terör örgütü YPG/SDG'nin, bölgeyi saat 09.00'a kadar terk etmesi gerektiği belirtilirken, Suriye ordusunun terör örgütüne tanıdığı süre resmen doldu.

YPG'LİLER HALEP'TEN ATILIYOR

Şam hükümeti geceden bu yana devam eden ateşkesin ardından terör örgütü YPG/SDG mensuplarının Halep'ten tahliyesi için düğmeye bastı.

OTOBÜSLER HAZIRLANDI

Teröristlerin Fırat nehrinin doğusuna geçişi için güvenlik koridoru oluşturulurken, bölgeden servis edilen görüntülerde YPG'lileri tahliyesi için bir dizi otobüs hazırlandığı görüldü.

"SURİYE ORDUSU GÜVENLİ GEÇİŞLERİ SAĞLAYACAK"

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verilecek. Güvenli geçişleri Suriye ordusu tarafından sağlanarak, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine çıkışlarına imkan tanınacak." ifadeleri kullanıldı.

SİVİLLERİN GERİ DÖNÜŞÜ SAĞLANACAK

Bakanlığın açıklamasında, bu adımın mahallelerdeki askeri durumu sona erdirmek, resmi kurumların yeniden işleyişini sağlamak ve evlerini terk eden sivillerin geri dönüşünü kolaylaştırmak amacıyla atıldığı belirtildi. Terör örgütü YPG/SDG çıkış sürecinin, iç güvenlik birimleriyle koordineli şekilde yürütüleceği kaydedildi.

ABD: ATEŞKESİ UZATMAYA ÇALIŞIYORUZ

ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye verdiği sürenin dolması sonrasında yeni bir açıklamada bulundu. Barrack "ABD, dün gece sağlanan geçici ateşkesi memnuniyetle karşılamaktadır. Bu ateşkesi ve anlayışı saat 9'daki süre sonrasına taşımak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

HALEP'TE YPG/SDG'YE OPERASYON

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırı düzenlemişti. Şam yönetimi, YPG/SDG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı. Bölgede çatışmalar sürerken terör örgütü Halep'te birçok sivil yerleşim noktasına saldırılar düzenledi.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı. Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'te güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu. Suriye ordusu, Eşrefiyye Mahallesini büyük ölçüde kontrol altına almıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Şükrü null Şükrü null:
    direk imha edin ya. 34 9 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    silahlarını alın kimlik tespiti yapın.. 12 4 Yanıtla
  • Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    bu ne biçim perhiz nasıl lahana turşusu 10 4 Yanıtla
  • Depechs Modes Depechs Modes:
    ezin geçin 7 3 Yanıtla
  • 16Bırsa16 16Bırsa16:
    otobüslere doldurup basın metan gazını sonrada asit kuyularına bu hainler rahat durmaz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
