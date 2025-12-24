İşte Ankara\'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

Dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi özel jet düştü. Kazada, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebat hayatını kaybetti. Olayın yankıları sürerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Libya heyetini taşıyan uçağın kaza kırıma uğramasından önce Esenboğa Hava Trafik Kontrol Merkezi ile kaptan ve yardımcı pilot arasında geçen konuşmaları yayımladı.

İşte o konuşmalar;

Lokal saat 20:17'de Esenboğa Havalimanı'ndan Libya Mitiga (Trablus) Havalimanı için; HMJ185 çağrı adlı uçak standart usullere göre kalkışını gerçekleştirmiştir. Kalkışı müteakip Esenboğa Kuleden uygun ve olağan prosedürler doğrultusunda Hava Trafik Kontrol Merkezi'mizdeki "Yaklaşma Kontrol Ünitesi" ile, akabinde "Saha Kontrol Ünitesi"ne devredilmiştir. Bu doğrultuda ilgili uçuşun kademeli olarak talep ettiği irtifalara yükselmesine müsaade edilmiş;

Lokal saat 20:25'de en son 34.000 feet irtifaya tırmanarak seyrine izin verilmiştir.

Lokal saat 20:31'de söz konusu uçak yaklaşık 32.000 feet irtifadayken PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN (uçuşta en riskli aciliyet kodu olan MAY DAY ikazının bir alt seviyesi) deklare etmiş, Genel Elektrik Arızası olduğunu söylemiş ve Ankara'ya geri dönmek için radar vektörü (uçuş rotası) istemiştir.

Lokal saat 20:32'de Hava Trafik Kontrolörü talimatıyla uçağa Esenboğa Havalimanına geri dönüş için uçuş başı ve alçalacağı seviye bildirilmiştir.

Lokal saat 20:33'de Uçaktaki pilot tarafından 7700 acil durum kodu (uçuşta en riskli aciliyet kodu) aktif edilmiştir. Hava Trafik Kontrolörü tarafından problemin tekrar teyidine müteakip radarda söz konusu uçağın irtifa bilgisi takip edilememeye başlamıştır.

Lokal saat 20:34'te Pilot-Kontrolör Muhaberesindeki parazitlenmelerden dolayı Hava Trafik Kontrolörü ses seviyesi kontrolü için pilotla teyitleşme gerçekleştirmiştir.

Lokal saat 20:34'te Uçak, Esenboğa Havalimanına acil geri dönüş için Saha Kontrol Ünitesince geçtiği seviye pilottan teyit edilerek, Yaklaşma Kontrol Ünitesine devredilmiştir.

Lokal saat 20:35'de Uçak, PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN deklare ederek Yaklaşma Kontrol Ünitesiyle Esenboğa Havalimanına geri dönüş için temas etmiş, radar vektörü ve alçalacağı seviyeler kendisine verilmiştir.

Lokal saat 20:36'da Pilot-Kontrolör Muhaberesindeki anlaşılabilirlik kaybolmuş ve pilotun sesi zor duyulur hale gelmiştir. Bununla birlikte radar ekranında uçuş bilgilerine ilişkin kısmi kayıplar yaşanmıştır.

Lokal saat 20:38'de Radar ekranında Hava Trafik Kontrolörünce uçağın tamamen görülemediği müşahede edilmiştir.

Lokal saat 20:38'de Hava Trafik Kontrolörü tarafından söz konusu uçağa yapılan çağrılara cevap alınamamış ve sonrasında yaklaşık 5 dakika boyunca değişik frekanslardan da uçağa ulaşılmaya çalışılmıştır, fakat cevap alınamamıştır. Bunun üzerine süratle görevli personelimiz tarafından arama ve kurtarma çalışmalarının başlatılması için ilgili birimler haberdar edilmiştir."

"ESENBOĞA'DA TÜM TEDBİRLER AZAMİ SEVİYEDE ALINMIŞTIR"

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"Ayrıca bu süreçte ilgili uçağın yeri tespit edilemediğinden söz konusu uçağın acil iniş gerçekleştirme ihtimaline karşı Esenboğa Havalimanı'nda inişler ve kalkışlar hava seyrüsefer emniyeti açısından geçici olarak durdurularak Esenboğa Havalimanı'nda tüm tedbirler azami seviyede alınmıştır. Yine uçağın kaza kırıma uğrama ihtimaline karşı ilgili makamlarca arama kurtarma faaliyetleri havadan ve karadan ivedilikle başlatılmıştır.

Hava Kuvvetleri Hava Savunma Bildirim Merkezince ilgili trafiğin Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü yakınlarında kaza ve kırıma uğradığı teyit edilmiştir. Olayın ilk anından itibaren ilgili kurumlarla koordineli olarak kaza kırım sonrası Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı olay yerine yönlendirilmiştir.

İNCELEME TARAFSIZ BİR ÜLKEDE GERÇEKLEŞECEK

Enkaz alanında yapılan inceleme neticesinde uçağın ses kayıt cihazı (Cockpit Voice Recorder-CVR) ve veri kayıt cihazı (Flight Data Recorder-FDR) bulunmuştur. Ön rapor çalışması başlatılmış olup ses kayıt cihazı (Cockpit Voice Recorder-CVR) ve veri kayıt cihazı (Flight Data Recorder-FDR) yapılacak ilk incelemenin ardından, uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi için ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazının incelenmesi tarafsız bir ülkede gerçekleştirilecektir.

"OLAY TÜM ŞEFFAFLIĞI İLE DÜNYA İLE PAYLAŞILACAK"

Yapılacak incelemenin ardından olay tüm şeffaflığı ile milletimiz ve tüm dünya ile paylaşılacaktır. Yaşanan bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dost ve kardeş ülke Libya devletine ve halkına başsağlığı diliyoruz."

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad

LİBYA'DAN GELEN BİR GRUP ASKERİ YETKİLİ BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Öte yandan; özel jetin, Haymana ilçesi Kesikkavak köyündeki enkazında arama tarama faaliyeti devam ediyor. Libya'dan gelen bir grup askeri yetkili bölgede incelemelerde bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları, bölgede faaliyetlerini yürüten mobil koordinasyon merkezini ziyaret ederek Ankara Valisi Vasip Şahin ve AFAD yetkililerinden bilgi aldı.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Ankara Haymana'da düşen jette hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziye dileklerini iletti.