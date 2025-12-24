İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

Haberin Videosunu İzleyin
24.12.2025 17:10  Güncelleme: 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İşte Ankara\'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Haber Videosu

Ankara'da, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindekileri taşıyan özel jetin enkazında çalışmalar sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu pilot ile kule arasındaki konuşmaları paylaştı. Uraloğlu ayrıca, uçağın ses ve veri kayıt cihazı incelemesinin tarafsız bir ülkede yapılacağını belirtti.

Dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi özel jet düştü. Kazada, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebat hayatını kaybetti. Olayın yankıları sürerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Libya heyetini taşıyan uçağın kaza kırıma uğramasından önce Esenboğa Hava Trafik Kontrol Merkezi ile kaptan ve yardımcı pilot arasında geçen konuşmaları yayımladı.

İşte o konuşmalar;

  • Lokal saat 20:17'de Esenboğa Havalimanı'ndan Libya Mitiga (Trablus) Havalimanı için; HMJ185 çağrı adlı uçak standart usullere göre kalkışını gerçekleştirmiştir. Kalkışı müteakip Esenboğa Kuleden uygun ve olağan prosedürler doğrultusunda Hava Trafik Kontrol Merkezi'mizdeki "Yaklaşma Kontrol Ünitesi" ile, akabinde "Saha Kontrol Ünitesi"ne devredilmiştir. Bu doğrultuda ilgili uçuşun kademeli olarak talep ettiği irtifalara yükselmesine müsaade edilmiş;
  • Lokal saat 20:25'de en son 34.000 feet irtifaya tırmanarak seyrine izin verilmiştir.
  • Lokal saat 20:31'de söz konusu uçak yaklaşık 32.000 feet irtifadayken PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN (uçuşta en riskli aciliyet kodu olan MAY DAY ikazının bir alt seviyesi) deklare etmiş, Genel Elektrik Arızası olduğunu söylemiş ve Ankara'ya geri dönmek için radar vektörü (uçuş rotası) istemiştir.
  • Lokal saat 20:32'de Hava Trafik Kontrolörü talimatıyla uçağa Esenboğa Havalimanına geri dönüş için uçuş başı ve alçalacağı seviye bildirilmiştir.
  • Lokal saat 20:33'de Uçaktaki pilot tarafından 7700 acil durum kodu (uçuşta en riskli aciliyet kodu) aktif edilmiştir. Hava Trafik Kontrolörü tarafından problemin tekrar teyidine müteakip radarda söz konusu uçağın irtifa bilgisi takip edilememeye başlamıştır.
  • Lokal saat 20:34'te Pilot-Kontrolör Muhaberesindeki parazitlenmelerden dolayı Hava Trafik Kontrolörü ses seviyesi kontrolü için pilotla teyitleşme gerçekleştirmiştir.
  • Lokal saat 20:34'te Uçak, Esenboğa Havalimanına acil geri dönüş için Saha Kontrol Ünitesince geçtiği seviye pilottan teyit edilerek, Yaklaşma Kontrol Ünitesine devredilmiştir.
  • Lokal saat 20:35'de Uçak, PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN deklare ederek Yaklaşma Kontrol Ünitesiyle Esenboğa Havalimanına geri dönüş için temas etmiş, radar vektörü ve alçalacağı seviyeler kendisine verilmiştir.
  • Lokal saat 20:36'da Pilot-Kontrolör Muhaberesindeki anlaşılabilirlik kaybolmuş ve pilotun sesi zor duyulur hale gelmiştir. Bununla birlikte radar ekranında uçuş bilgilerine ilişkin kısmi kayıplar yaşanmıştır.
  • Lokal saat 20:38'de Radar ekranında Hava Trafik Kontrolörünce uçağın tamamen görülemediği müşahede edilmiştir.
  • Lokal saat 20:38'de Hava Trafik Kontrolörü tarafından söz konusu uçağa yapılan çağrılara cevap alınamamış ve sonrasında yaklaşık 5 dakika boyunca değişik frekanslardan da uçağa ulaşılmaya çalışılmıştır, fakat cevap alınamamıştır. Bunun üzerine süratle görevli personelimiz tarafından arama ve kurtarma çalışmalarının başlatılması için ilgili birimler haberdar edilmiştir."
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

"ESENBOĞA'DA TÜM TEDBİRLER AZAMİ SEVİYEDE ALINMIŞTIR"

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"Ayrıca bu süreçte ilgili uçağın yeri tespit edilemediğinden söz konusu uçağın acil iniş gerçekleştirme ihtimaline karşı Esenboğa Havalimanı'nda inişler ve kalkışlar hava seyrüsefer emniyeti açısından geçici olarak durdurularak Esenboğa Havalimanı'nda tüm tedbirler azami seviyede alınmıştır. Yine uçağın kaza kırıma uğrama ihtimaline karşı ilgili makamlarca arama kurtarma faaliyetleri havadan ve karadan ivedilikle başlatılmıştır.

Hava Kuvvetleri Hava Savunma Bildirim Merkezince ilgili trafiğin Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü yakınlarında kaza ve kırıma uğradığı teyit edilmiştir. Olayın ilk anından itibaren ilgili kurumlarla koordineli olarak kaza kırım sonrası Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı olay yerine yönlendirilmiştir.

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İNCELEME TARAFSIZ BİR ÜLKEDE GERÇEKLEŞECEK

Enkaz alanında yapılan inceleme neticesinde uçağın ses kayıt cihazı (Cockpit Voice Recorder-CVR) ve veri kayıt cihazı (Flight Data Recorder-FDR) bulunmuştur. Ön rapor çalışması başlatılmış olup ses kayıt cihazı (Cockpit Voice Recorder-CVR) ve veri kayıt cihazı (Flight Data Recorder-FDR) yapılacak ilk incelemenin ardından, uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi için ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazının incelenmesi tarafsız bir ülkede gerçekleştirilecektir.

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

"OLAY TÜM ŞEFFAFLIĞI İLE DÜNYA İLE PAYLAŞILACAK"

Yapılacak incelemenin ardından olay tüm şeffaflığı ile milletimiz ve tüm dünya ile paylaşılacaktır. Yaşanan bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dost ve kardeş ülke Libya devletine ve halkına başsağlığı diliyoruz."

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad

LİBYA'DAN GELEN BİR GRUP ASKERİ YETKİLİ BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Öte yandan; özel jetin, Haymana ilçesi Kesikkavak köyündeki enkazında arama tarama faaliyeti devam ediyor. Libya'dan gelen bir grup askeri yetkili bölgede incelemelerde bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları, bölgede faaliyetlerini yürüten mobil koordinasyon merkezini ziyaret ederek Ankara Valisi Vasip Şahin ve AFAD yetkililerinden bilgi aldı.

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Ankara Haymana'da düşen jette hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziye dileklerini iletti.

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Muhammed Ali, Orgeneral, Güvenlik, Ankara, Gündem, Pilot, Libya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mehmet Gultekin Mehmet Gultekin:
    hani bizden habersiz Ortadoğu'da kuş ucamazdi adam bizim ülkemizde uçak düşürüyor ihalar Kocaeli Çorum Çankırı dolasiyor 116 40 Yanıtla
    Four Channel Four Channel:
    kuş diyor zaten iha drone demiyor. :) 22 4
  • yakup yağcı yakup yağcı:
    hani bizim hava savunma sistemlerimiz nerede kaldı daha İHAları kontrol edemiyorsunuz ülkemizin iç kesimlerine kadar giriyorlar. Kaldı ki Yunanistan İsrail vesaire Libya‘yla olan mutabakatlarımıza karşı bir eylem yapmaya çalışacakları düşünülmeliiydi bunu sıradan bir uçak kazası diye geçiştiremezsiniz: daha geçenlerde düşen uçak Azerbaycan’dan kalkıp Ermenistan hava sahası içerisinde bunun da üzerine iyi yattınız vallahi sesiniz Sedanız çıkmadı kim yaptıysa yapanın yanına kar kaldı: İran bu tip olaylara reaksiyon gösteremiyor diye alay ediyorduk aynı duruma düştük 68 22 Yanıtla
    838383 838383:
    klavye başında konuşmak kolay oluyor birde işin içinde olmak lazım her kafadan ses çıkar böyle durumlarda kimse merak etmesin kimse hiç bişeyin üzerinw yatamaz hava savunma sistemi iha mı kovalıcak israilin demir kubbesi baş edemedi ihalarla gerçekten bazen laf olsun diye yorum yazıyosunuz 29 54
    imre Tökeli imre Tökeli:
    Maalesef ölen öldügüyle kaliyor.Kendi güvenligimizi kendimiz saglamaliyiz heryerde. 8 1
  • Murat Çolak Murat Çolak:
    Bunun altından İsrail ajanları çıkmazsa bende bişey bilmiyorum.İşin garibi ajanlar nasıl da rahat havaalanında jetin sistemini bozuyorlar ve kimse bilmiyor. 57 6 Yanıtla
  • Sercan Polat Sercan Polat:
    turkıye gecmiş olsun bude bu cıktı başımıza daha 26 ya girmeden dertler basladı 46 9 Yanıtla
  • Selma Çınar Selma Çınar:
    Artık bu suikastlere karşı her an hazır ve uyanık bulunup şaşırtıcı tedbirler alınması gerekir. 47 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı
Kaza mı sabotaj mı Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti Ağır cezalar yolda MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda
ABD’de yaşlı bakım evinde patlama: 2 ölü ABD'de yaşlı bakım evinde patlama: 2 ölü
Pasaport, ehliyet, kimlik kartına zam İşte yeni ücretler Pasaport, ehliyet, kimlik kartına zam! İşte yeni ücretler
Türkiye’nin dev zincir marketi, katılım bankası kuruyor Türkiye'nin dev zincir marketi, katılım bankası kuruyor
Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi İşte kalem kalem yeni ücretler Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran’ın uyuşturucu test sonucu belli oldu Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Uyuşturucu soruşturması genişliyor 22 kişiye daha gözaltı kararı Uyuşturucu soruşturması genişliyor! 22 kişiye daha gözaltı kararı
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı
Afrika Uluslar Kupası’nda olay Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı
Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu
Altın fiyatları tarihi uçuşa geçti 46 yıl sonra bir ilk Altın fiyatları tarihi uçuşa geçti! 46 yıl sonra bir ilk
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:26
Yenidoğan çetesi hakim karşısında Kendisini böyle savundu
Yenidoğan çetesi hakim karşısında! Kendisini böyle savundu
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:59
Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü
Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
19:33
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
18:58
Kulübü takımda kalacağını açıkladı Fenerbahçe’de transfer iptal
Kulübü takımda kalacağını açıkladı! Fenerbahçe'de transfer iptal
18:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü yapımcı Timur Savcı için karar
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü yapımcı Timur Savcı için karar
18:41
Ederson’un eşi Fenerbahçeli taraftarlara ateş püskürdü
Ederson'un eşi Fenerbahçeli taraftarlara ateş püskürdü
18:07
50 bin mahkuma tahliye yolu 11. Yargı Paketi, TBMM’de kabul edildi
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi
17:48
TBMM’deki taciz skandalında istenen cezalar belli oldu
TBMM'deki taciz skandalında istenen cezalar belli oldu
17:47
Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan yıldız için 200 milyon sterlin
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan yıldız için 200 milyon sterlin
17:35
Asgari ücretten sonra memur ve emekli zammında da tablo netleşti
Asgari ücretten sonra memur ve emekli zammında da tablo netleşti
16:58
Bu rakamı ilk kez dillendirdi: İslam Memiş’ten ’’Yok artık’’ dedirten altın tahmini
Bu rakamı ilk kez dillendirdi: İslam Memiş'ten ''Yok artık'' dedirten altın tahmini
16:42
Sadettin Saran’ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
16:38
4.5 yıllık anlaşma Fenerbahçe ilk transferini yaptı
4.5 yıllık anlaşma! Fenerbahçe ilk transferini yaptı
15:37
Refah payı gelecek mi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret mesajı
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum
15:03
Önce oğlu sonra annesi Bir gün arayla balkondan düşerek can verdi
Önce oğlu sonra annesi! Bir gün arayla balkondan düşerek can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 04:52:43. #7.13#
SON DAKİKA: İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.