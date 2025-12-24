İşte Ankara\'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

Dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi özel jet düştü. Kazada, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebat hayatını kaybetti. Olayın yankıları sürerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Libya heyetini taşıyan uçağın kaza kırıma uğramasından önce Esenboğa Hava Trafik Kontrol Merkezi ile kaptan ve yardımcı pilot arasında geçen konuşmaları yayımladı.
Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:
"Ayrıca bu süreçte ilgili uçağın yeri tespit edilemediğinden söz konusu uçağın acil iniş gerçekleştirme ihtimaline karşı Esenboğa Havalimanı'nda inişler ve kalkışlar hava seyrüsefer emniyeti açısından geçici olarak durdurularak Esenboğa Havalimanı'nda tüm tedbirler azami seviyede alınmıştır. Yine uçağın kaza kırıma uğrama ihtimaline karşı ilgili makamlarca arama kurtarma faaliyetleri havadan ve karadan ivedilikle başlatılmıştır.
Hava Kuvvetleri Hava Savunma Bildirim Merkezince ilgili trafiğin Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü yakınlarında kaza ve kırıma uğradığı teyit edilmiştir. Olayın ilk anından itibaren ilgili kurumlarla koordineli olarak kaza kırım sonrası Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı olay yerine yönlendirilmiştir.
Enkaz alanında yapılan inceleme neticesinde uçağın ses kayıt cihazı (Cockpit Voice Recorder-CVR) ve veri kayıt cihazı (Flight Data Recorder-FDR) bulunmuştur. Ön rapor çalışması başlatılmış olup ses kayıt cihazı (Cockpit Voice Recorder-CVR) ve veri kayıt cihazı (Flight Data Recorder-FDR) yapılacak ilk incelemenin ardından, uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi için ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazının incelenmesi tarafsız bir ülkede gerçekleştirilecektir.
Yapılacak incelemenin ardından olay tüm şeffaflığı ile milletimiz ve tüm dünya ile paylaşılacaktır. Yaşanan bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dost ve kardeş ülke Libya devletine ve halkına başsağlığı diliyoruz."
Öte yandan; özel jetin, Haymana ilçesi Kesikkavak köyündeki enkazında arama tarama faaliyeti devam ediyor. Libya'dan gelen bir grup askeri yetkili bölgede incelemelerde bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları, bölgede faaliyetlerini yürüten mobil koordinasyon merkezini ziyaret ederek Ankara Valisi Vasip Şahin ve AFAD yetkililerinden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Ankara Haymana'da düşen jette hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziye dileklerini iletti.
