Irak'ta Sadr Hareketi'ne bağlı gruplar İsveç Büyükelçiliği binasını ateşe verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'ta Sadr Hareketi'ne bağlı gruplar İsveç Büyükelçiliği binasını ateşe verdi

20.07.2023 03:09

Bağdat'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'ın lideri olduğu Sadr Hareketi'ne bağlı gruplar, İsveç Büyükelçiliği binasına girerek bazı bölümlerini ateşe verdi. Protestocular, İsveç Büyükelçiliği yakınlarına gelerek Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemleri protesto etti. Iraklı protestocular, büyükelçilik çevresine kurulan beton bariyerleri yıkarak içeri girmişti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr'ın lideri olduğu Sadr Hareketi'ne bağlı gruplar, İsveç Büyükelçiliği binasına girerek bazı bölümlerini ateşe verdi.

Sadr Hareketi yandaşları, İsveç Büyükelçiliği yakınlarına gelerek Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemleri protesto etti. Protestocular, İsveç Büyükelçiliği binasının bazı bölümlerini yaktı. Binadan siyah dumanlar yükseldi.

Iraklı protestocular, büyükelçilik çevresine kurulan beton bariyerleri yıkarak içeri girmişti.

Sadrcılar daha önce de İsveç Büyükelçiliği binasını basarak eylem düzenlemişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Bağdat, İsveç, Irak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Irak'ta Sadr Hareketi'ne bağlı gruplar İsveç Büyükelçiliği binasını ateşe verdi - Son Dakika


Son Dakika
08:37 Türkiye ve BAE Arasında 50,7 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzalandı
08:32 Türkiye ve BAE arasındaki 50.7 milyar dolarlık anlaşma dünya manşetlerinde
08:35 Melek Mosso, Sevgilisiyle Tatilde
08:31 Sevgilisiyle tatile çıkan Melek Mosso'dan aşk dolu pozlar! Ejderha dövmesi kimsenin gözünden kaçmadı
08:33 Wilfried Zaha'nın Fenerbahçe transferi hakkında kararsızlık yaşadığı belirtildi
08:29 Fenerbahçe'nin günlerdir haber beklediği Zaha'dan ilginç paylaşım! Milyonlarca görüntülenme aldı
08:08 Zeytinyağı Fiyatları Dramatik Artış Gösteriyor
08:04 Zeytinyağı fiyatı yüzde 160 arttı, Ticaret Bakanlığı müdahale etti
07:50 TCMB Faizleri Yüzde 20'ye Yükseltebilir
07:46 Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak! Ekonomistler tek tahminde birleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2023 08:57:16. #1.12#
SON DAKİKA: Irak'ta Sadr Hareketi'ne bağlı gruplar İsveç Büyükelçiliği binasını ateşe verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement