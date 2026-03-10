İran\'dan kıyamet senaryosu: Tarihin en büyük petrol krizi kapıda

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, küresel enerji piyasalarını ve dünya ekonomisini sarsacak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve İsrail ile yaşanan gerilim savaşın gölgesinde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların, dünya tarihindeki tüm büyük petrol krizlerinin toplamından daha ağır sonuçlar doğuracağını ileri sürdü.

"ABD SAHTE HABERLERLE PİYASAYI MANİPÜLE EDİYOR"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir veri tablosu paylaşan Arakçi, Washington'u sert bir dille eleştirdi. Trump yönetiminin gerçekleri gizlemek için dezenformasyon yaptığını savunan Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"ABD yetkilileri piyasaları manipüle etmek için sahte haberler yayınlıyor. Ancak bu çaba, onları Amerikalılara dayattıkları 'enflasyonist tsunamiden' korumaya yetmeyecek."

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TARİHİN EN BÜYÜK ARZ KESİNTİSİ

Arakçi'nin paylaştığı verilere göre, 2026 yılı itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndaki blokaj nedeniyle yaşanan günlük 20 milyon varillik (MBP) kayıp, ekonomi tarihinin en büyük şoku olarak nitelendiriliyor.

İran'lı Bakan bu rakamın vahametini anlatmak için geçmişteki dev krizlerle kıyaslama yaptı:

1973 Arap petrol ambargosu: Batı'ya uygulanan ambargoda kayıp 4.4 MBP düzeyindeydi.

1979 İran İslam Devrimi: Üretimin durmasıyla yaşanan kayıp 5.6 MBP olarak kayda geçmişti.

1990 Kuveyt'in işgali: Irak ve Kuveyt'in piyasadan çekilmesiyle 4.3 MBP hacim kaybedilmişti.

Arakçi'nin, güncel durumun bu üç büyük tarihi krizin toplamından bile daha büyük bir arz açığı yarattığını vurguladı.

KARŞILAŞTIRILAN TARİHSEL KRİZLER NEYİ ANLATIYOR ?

Arakçi'nin paylaştığı istatistik bugüne kadar petrol piyasalarının gördüğü en büyük kırılma noktalarını işaret ediyor.

1973 ambargosunda petrol fiyatları aylar içinde katlanmış ve küresel enerji krizi başlamıştı.

1979'da ise küresel üretim azaltılmış fiyatlar kısa sürede iki katına çıkmıştı.

1990 Kuveyt'in işgali ise piyasalarda şok etkisi yaratarak küresel ekonomiyi resesyon riskine sokmuştu.

BLOKAJ 10 KATINA ÇIKTI

İran tarafının verdiği rakamlara göre, Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut blokajın hacmi, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında yaşanan (1.0 - 3.0 MBP) kaybın neredeyse 10 katına ulaşmış durumda. Uzmanlar, bu çapta bir arz kesintisinin dünya genelinde sadece akaryakıt fiyatlarını değil, gıdadan lojistiğe kadar her kalemde devasa bir enflasyon dalgası yaratabileceği konusunda uyarıyor.

DEVRİM MUHAFIZLARDAN DÜNYAYA TEHDİT

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tengsiri, İran'a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı olmadığını belirterek, "Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın dünya petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını engellemeye yönelik herhangi bir girişimde bulunması halinde ABD'nin çok daha sert askeri karşılık vereceğini söyledi.

ABD Başkanı açıklamasında, "Eğer İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır." ifadelerini kullandı.