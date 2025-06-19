İran'ın Fordo Tesisi: Tehdit ve Zorluklar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

İran'ın Fordo Tesisi: Tehdit ve Zorluklar

İran\'ın Fordo Tesisi: Tehdit ve Zorluklar
19.06.2025 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın gizli Fordo nükleer tesisi, İsrail'in hedefinde. ABD'nin bombası ise erişilmez derinlikte.

Tahran'ın güneyinde, bir dağın içine gizlenmiş zenginleştirme tesisi, İran'ın nükleer hedefleri açısından hayati öneme sahip. Aynı zamanda, İsrail'in İran'daki nükleer altyapıyı ortadan kaldırma girişimlerinin de merkezinde.

İsrail, İran hava sahasında üstünlük sağlamış olabilir; ancak İngiltere ile Fransa'yı birbirine bağlayan Manş Tüneli'nden daha derinde olduğu düşünülen Fordo nükleer tesisi, İsrail'in silahları için hâlâ ulaşılmaz durumda.

Bu tesisi yok edebilecek kadar güçlü bir bombanın yalnızca ABD'nin envanterinde bulunduğu düşünülüyor. Böyle bir saldırı, Ortadoğu'daki savaşı çok daha tehlikeli bir noktaya taşıyabilir.

İran'ın sadece sivil amaçlı olduğunu öne sürdüğü, ancak İsrail'in varoluşsal bir tehdit olarak gördüğü bu gizemli tesise yakından bakalım.

Fordo Zenginleştirme Tesisi nedir?

Tesis, başkent Tahran'ın yaklaşık 96 km güneyinde, Kum kentine yakın dağlık bir bölgede yer alıyor.

Fordo'daki kompleks, aslında İran'ın seçkin Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kullanılan bir dizi tünelden oluşuyordu. Ancak İran, Batılı istihbarat servislerinin tesisi ortaya çıkarmasının ardından 2009 yılında bu zenginleştirme tesisinin varlığını kabul etti.

Yer altındaki tesisin, uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjlerin yer aldığı iki ana tünel ile bir dizi daha küçük tünelden oluştuğu düşünülüyor.

Fordo yok edilemez mi?

Fordo tesisi, yeraltındaki derinliği nedeniyle İsrail ordusu eşsiz zorlukta bir hedef.

Bu tesiste anlamlı bir hasar yaratmak için yüzeyin çok altına nüfuz edebilecek özel bir "sığınak delici" mühimmat gerekiyor.

İsrail'in de böyle silahlara sahip olduğu düşünülüyor; ancak bu mühimmatlar yalnızca 10 metre derinliğe kadar etkili olabiliyor.

Oysa ABD'nin envanterinde Fordo'yu vurabilecek güçte bir bomba mevcut: 13.000 kg ağırlığındaki GBU-57 "Massive Ordnance Penetrator" (MOP).

Savunma istihbarat şirketi Janes'e göre MOP, ağır gövdesi ve büyük kütlesi sayesinde patlamadan önce yaklaşık 18 metre beton veya 61 metre toprak derinliğine nüfuz edebiliyor.

Ancak analistlere göre, Fordo'daki tünellerin yüzeyin 80-90 metre altında olması nedeniyle, MOP ile yapılacak bir saldırının bile tesisi tamamen yok etme garantisi yok.

Fordo'ya kıyasla çok daha sığ olan diğer yeraltı tesisi Natanz'ın, yaklaşık 20 metre derinlikte olduğu tahmin ediliyor.

İsrail bu tesisi daha önce hedef almıştı ve uzmanlar Natanz'ın şu anda "ya ciddi şekilde hasar görmüş ya da neredeyse tamamen yok edilmiş" durumda olduğunu düşünüyor.

BBC'nin doğrulama servisi BBC Verify'a konuşan İrlanda Ordusu'ndan emekli Koramiral Mark Mellett, bu tür "sığınak delici" bombaların Fordo gibi bir tesisi yok edip edemeyeceğinin, tünellerin ne ölçüde güçlendirilmiş olduğuna bağlı bulunduğunu belirtiyor.

"[İran] bu tür mühimmatın özelliklerini biliyordur. Hangi tür mühimmata karşı dayanıklı olmaları gerektiğini de... Asıl soru şu: [Fordo tesisleri] bu tür mühimmatın erişemeyeceği bir noktada mı?"

ABD Fordo'yu vurabilir mi?

ABD'nin Fordo'yu vurmayı planladığına dair bir işaret, MOP bombalarını taşıyabilen B-2 hayalet bombardıman uçaklarının, İran'a 3 bin 700 km mesafede yer alan Diego Garcia üssüne konuşlandırılması olabilir.

B-2, 6,2 metre uzunluğundaki bu bombaları taşıyabilen tek bombardıman uçağı.

Nisan ayı başında Diego Garcia'da altı adet B-2 uçağı görüntülendi. Ancak bu uçakların hâlâ orada olup olmadığı, daha sonraki uydu görüntülerinde net şekilde görülmedi.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) eski operasyon başkan yardımcısı Greg Bagwell, ABD'nin B-2 uçaklarını Diego Garcia'dan havalandırmasının, ABD topraklarından göndermeye kıyasla çok daha verimli olduğunu söylüyor.

Ancak ekliyor:

"Burada uzun süreli bir operasyondan bahsetmiyoruz. Bu özel mühimmatlardan sadece bir ya da ikisiyle hedeflenen tünellerde istenen gedik açılabilir."

ABD saldırıya katılacak mı?

ABD, şu ana dek İsrail'e doğru fırlatılan İran füzelerini düşürmeye yardım etse de İran topraklarına doğrudan bir saldırıya katılmadı.

Ancak BBC Verify'ın analizine göre, ABD bölgede daha geniş çaplı bir rol üstlenmeye hazırlanıyor olabilir.

Son günlerde ABD'den Avrupa'ya 30 adet askeri uçak taşındı. Bunların çoğu, savaş uçaklarını ve bombardıman uçaklarını havada yakıt ikmaliyle destekleyen KC-135 tipi tanker uçaklardan oluşuyor.

Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nün kıdemli analisti Justin Bronk, bu sevkiyatların, ABD'nin "önümüzdeki haftalarda bölgede yoğun muharebe operasyonlarını destekleyebilecek bir hazırlık yaptığının" oldukça açık bir işareti olduğunu söylüyor.

Çarşamba günü Beyaz Saray'da konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katılıp katılmayacağına dair kararını henüz vermediğini belirtti.

Ancak Tahran'a yönelik sabrının "çoktan tükendiğini" söyledi.

Trump, "Yapabilirim de yapmayabilirim de. Yani ne yapacağımı kimse bilmiyor" dedi.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'ın Fordo Tesisi: Tehdit ve Zorluklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi
Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor Ateşli sahneler olay oldu Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor! Ateşli sahneler olay oldu
Süper Lig’in eski devinde yolsuzluk depremi Süper Lig'in eski devinde yolsuzluk depremi
Son şampiyondan Nico Williams bombası Son şampiyondan Nico Williams bombası
Caner Erkin’e büyük şok Caner Erkin'e büyük şok
Kate Middleton’ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı Kate Middleton'ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti
Böyle baba olmaz olsun 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
Merkez Bankası faizi sabit bıraktı Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar

09:15
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
08:44
Kremlin’den İsrail’e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora’nın kutusu açılır
Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır
08:22
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
07:51
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
15:03
Adana’da yangın uçağı göle düştü Pilottan mesaj: Beni alın
Adana'da yangın uçağı göle düştü! Pilottan mesaj: Beni alın
14:58
Görüntü Esenyurt’tan Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
14:40
Ali Koç üstüne basa basa söyledi Fenerbahçe’den tarihi anlaşma
Ali Koç üstüne basa basa söyledi! Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
14:27
Ümit Özdağ’dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
14:25
Galatasaray’da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
14:23
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor İsrail ve ABD’ye ciddi uyarı
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor! İsrail ve ABD'ye ciddi uyarı
14:22
Türkiye’de MOSSAD ajanı var mı Emekli subay Ergenekon’dan endişelendiren sözler
Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 09:38:32. #7.13#
SON DAKİKA: İran'ın Fordo Tesisi: Tehdit ve Zorluklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.