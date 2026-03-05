Hatay\'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran\'dan ilk açıklama

İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik füze zamanında müdahaleyle imha edildi. NATO müdahalesi ile engellenen füzenin bazı parçaları Hatay'a düşerken kazı parçaları da Suriye'nin Kamışlı bölgesine düştü. Olay sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşerek, Türkiye'nin tepkisini iletti. Milli Savunma Bakanlığı, "Her türlü adım atılacaktır" açıklaması yaparken İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan ilk açıklama geldi.

"HER TÜRLÜ HASMANE TUTUMA KARŞI CEVAP VERME HAKKIMIZ MAHFUZ"

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz. Tüm taraflara çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz."

İRAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ: FÜZE ATMADIK

İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türkiye'nin egemenliğine saygılıyız. Füze fırlatmadık" ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN: GEREKEN TEDBİRLERİ ALIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Almanya'da yapılan NATO tatbikatında Silahlı Kuvvetlerimiz yetenekleriyle hem bizi gururlandırdı hem de müttefiklerimizden büyük takdir topladı. Şayet 'füze testi yapmayın, balıklar ürküyor' diyenlere kulak kabartsaydık, elbette bunların hiçbirini başaramazdık. Hep söylüyorum ama bugün bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Millet olarak ebedi yurdumuz olan bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşamak istiyorsak, caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız. Bölgemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği noktasında işi asla şansa bırakmıyoruz. Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalelerde bulunuyoruz. Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz. Allah'a hamdolsun, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini temin hususunda irademiz de kapasitemiz de en üst düzeydedir."

FİDAN ANKARA'NIN TEPKİSİNİ İLETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusundaki tepki iletildi. Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son durum ve Türkiye'nin hava sahasında etkisiz hale getirilen füze de ele alındı. Bakan Rubio, Türkiye'nin egemen topraklarına yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi ve ABD'den tam destek sözü verdi. Fidan, ayrıca İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile de telefonda görüştü.

ANKARA HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIR

Türk hava sahasına yönelen bir balistik mühimmat imha edilirken, Ankara'da yapılan değerlendirmelerde Ali Hamaney'in ölümü sonrasında İran'da belirgin bir otorite boşluğuna dikkat çekiliyor.

Ankara'da yapılan değerlendirmelere göre mesele, Türkiye açısından münferit bir füze parçası değil; sınır güvenliği, bölgesel istikrar ve caydırıcılık başlıklarıyla birlikte ele alınıyor. Ayrıca hava sahasına yönelik her ihlal, kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelmiş bir tehdit olarak değerlendiriliyor.

İran'daki otorite boşluğuna işaret eden Ankara, İran'dan ateşlenen füzenin herhangi bir yönetime danışılmadan mı atıldığı ihtimalini de dışlanmıyor. Zira askeri yönetim boşluğu nedeniyleİran'daki bazı askeri birliklerin kendilerine özgü yetkilerle hareket ettiğine işaret ediliyor.

NATO'DAN KINAMA

NATO, İran'dan Türk hava sahasına atış yapılmasını kınadı. NATO Sözcüsü Allison Hart, "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz. İran bölgede ayrım gözetmeksizin saldırılarına devam ederken NATO, Türkiye dahil tüm müttefiklerinin yanında kararlı bir şekilde durmaktadır" dedi.

Hart, NATO'nun hava ve füze savunması da dahil olmak üzere tüm alanlarda caydırıcılık ve savunma duruşunun güçlü olmaya devam ettiğini belirtti.