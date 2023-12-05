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İsrail, Gazze'yi işgalinde 3'üncü aşamaya geçti - Son Dakika

İsrail, Gazze'yi işgalinde 3'üncü aşamaya geçti

İsrail ordusu, Gazze'yi işgalinde 3'üncü aşamaya geçildiği belirterek, ''Güneyde bulunan tünellere yoğunlaşacağız.'' ifadelerine yer verdi. Öte yandan İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 16 bin 248'e yükseldi.

05.12.2023 - 20:52,  Güncelleme: 21:30
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7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde katliam yapan İsrail, abluka altındaki şeridi işgalinde yeni bir aşamaya geçti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Savaşta üçüncü aşamaya geçtik. Güneyde bulunan tünellere yoğunlaşacağız." ifadeleri kullanıldı. ABD basını ise İsrail'in, Hamas'a ait tünelleri deniz suyuyla dolduracağını yazdı. Öte yandan İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 16 bin 248'e yükseldi.

"GÜNEYDE BULUNAN TÜNELLERE YOĞUNLAŞACAĞIZ"

Gazze Şeridi'nin kuzeyini işgal eden İsrail ordusu, namlusunu güneye çevirdi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Savaşta üçüncü aşamaya geçtik. Güneyde bulunan tünellere yoğunlaşacağız." denildi.

İsrail, Gazze'yi işgalinde 3'üncü aşamaya geçti: Güneyde bulunan tünellere yoğunlaşacağız

GAZZE'DEKİ ÇATIŞMALARDA BUGÜNE KADAR 82 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldürülmesiyle toplam kaybının 82'ye çıktığını bildirdi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde 10 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

HAMAS'A AİT TÜNELLERE DENİZ SUYU BASACAKLAR

ABD basınında çıkan haberlere göre, İsrail, Hamas'ın askeri karargah olarak kullandığı iddia edilen "tünelleri" deniz suyu ile doldurmayı planlıyor. The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD'li yetkililer, İsrail'in Hamas'ın tünel ağını deniz suyuyla doldurmak için büyük bir pompa sistemi kurduğunu iddia etti. Yetkililer, İsrail'in bu sistemle tünelleri yok etmeyi ve Hamas üyelerini sığınaklardan çıkarmayı hedeflendiğini belirtti.

İsrail, Gazze'yi işgalinde 3'üncü aşamaya geçti: Güneyde bulunan tünellere yoğunlaşacağız

ABD'LİLER BİLE ENDİŞELENDİ

ABD'li bazı yetkililer plana ilişkin endişelerini dile getirirken, bazı yetkililer de ABD'nin tünellerin devre dışı bırakılmasını desteklediğini ve plana karşı çıkılmayacağını ifade etti. İsrail şu ana kadar yaklaşık 800 tünel tespit ettiğini, fakat tünel ağının bilinenden çok daha büyük olduğunu öne sürdü. Öte yandan yetkililer, deniz suyunun tünellere salınması üzerine Gazze'deki tatlı su kaynaklarının kirleneceğini ve altyapının zarar göreceğini belirtti.

BÜYÜK BİR FELAKETE NEDEN OLABİLİR

Habere göre planla ilgili en büyük endişe, deniz suyunun zemine zarar vererek binaların çökmesine yol açma riski. Bir kaynak, Hamas'ın tünelleriyle ilgili detaylı bilgi olmaması nedeniyle planın nasıl sonuçlar vereceğinden emin olunamayacağını söyledi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'yi işgalinde 3'üncü aşamaya geçti: Güneyde bulunan tünellere yoğunlaşacağız

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 78, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI 16 BİNİ GEÇTİ

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk ve 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 260 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze'yi işgalinde 3'üncü aşamaya geçti: Güneyde bulunan tünellere yoğunlaşacağız

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail, Gazze'yi işgalinde 3'üncü aşamaya geçti: Güneyde bulunan tünellere yoğunlaşacağız

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı. İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Filistin, İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Gazze'yi işgalinde 3'üncü aşamaya geçti - Son Dakika


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