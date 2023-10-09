İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 24 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 24 kişi hayatını kaybetti

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği hava saldırılarında 24 kişi hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 09.10.2023 06:33

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında 24 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılarda evler yıkıldı, birçok kişi yaralandı ve altyapıda büyük hasarlar meydana geldi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

EV HALKINDAN 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze Şeridi'ndeki AA muhabirinin hastane ve güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Gazze'nin Mısır sınırına yakın Rafah kentindeki Ebu Hilal Ailesi'nin evine İsrail savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu ev halkından 18 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yıkılan evin enkazından çıkarılan yaralılar ise tedavi altına alındı.

EVLERE BOMBARDIMAN

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye bölgesindeki bazı ailelerin evlerine düzenlenen hava bombardımanı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

ROKETLE VURULAN EVDE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yine Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Abul Amreyn ailesine ait evin savaş uçaklarından atılan roketle vurulması sonucu toplam 5 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

HAMAS KURUCULARINDAN MÜŞTEHA'NIN EVİ DE VURULDU

Gazze Şeridi'ndeki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki Harare ailesinin evini hedef alması sonucu, 7 kişi yaralandı. Aynı bölgede Hamas Hareketi'nin kurucularından ve Siyasi Büro Üyesi Ravhi Müşteha'nın evine de benzeri bir hava saldırısı düzenlendi.

BOMBARDIMAN SABAHA KADAR ARALIKSIZ DEVAM ETTİ

Hava saldırılarının özellikle bu gece çok yoğun olduğunu belirtilirken, sabah saat 05.38 itibariyle bombardımanın kentin birçok yerinde aralıksız sürdüğünü aktardı. Bölgede yaşayan görgü tanıklarına göre, kentin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin belediye bölgesi, Karaman ve Naayma caddelerindeki yapılara 60'tan fazla hava saldırısı düzenlendi, bombardıman evlerde ve altyapıda büyük hasar oluşturdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 24 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 24 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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