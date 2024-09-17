İsrail’in Hedefleri Lübnan’a Genişletildi - Son Dakika
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Dünya

İsrail’in Hedefleri Lübnan’a Genişletildi

Netanyahu, İsrail'in Lübnan sınırında askeri harekat düzenleyeceğini açıkladı.

17.09.2024 13:18
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(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, "Hizbullah'a karşı askeri harekat düzenlemesi gerektiğini" açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in savaş hedeflerinin Lübnan sınırını da kapsayacak şekilde genişletildiğini" açıkladı.

Binyamin Netanyahu, dün yapılan güvenlik konseyi toplantısının ardından, Gazze'deki savaşa ilişkin, hedeflerinin Lübnan sınırına yakın bölgelerden kaçan İsraillilerin evlerine dönmelerini sağlamayı da içerecek şekilde genişlediğini açıkladı. Bu karar, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın kendisini ziyaret eden İsrail'in ABD Büyükelçisine, "İsrail'in kuzey toplumlarının geri dönüşünü sağlamak için geriye kalan tek yolun askeri harekat olduğunu" söylemesinden bir gün sonra geldi. Netanyahu'nun Ofisinden yapılan açıklamada, "Kuzeyde yaşayanların evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini" içeren kararın, Netanyahu'nun güvenlik kabinesinin gece yarısı yaptığı toplantıda onaylandığı belirtildi.

İsrail-Hizbullah çatışmaları devam ediyor

İsrail'in Lübnan'la olan kuzey sınırı boyunca Hizbullah, pazartesi günü İsrail mevzilerine "düzinelerce" saldırı düzenlediğini iddia ederken, İsrail ordusu da Lübnan'daki "terörist" hedefleri vurduğunu açıkladı.

İsrail'in yaklaşık bir yıl önce Gazze'ye açtığı savaştan bu yana İsrail güçleri ile İran destekli Lübnan merkezli Hizbullah arasında neredeyse her gün sınır ötesi çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalar, her iki taraftan on binlerce insanı evlerini terk etmek zorunda bırakırken daha geniş bir bölgesel çatışmayı ateşleme tehdidine de yol açmıştı. Hizbullah yetkilileri, Gazze'de ateşkes sağlanması halinde örgütün geri çekileceğini söylerken, Gallant "zamanın daraldığı" uyarısında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Mısır ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Mısır'a bugün gerçekleştireceği ziyarette, İsrail-Hamas ateşkes konusu görüşmelerin ana odak noktasını oluşturacak. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin "tüm rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına alacak, Filistin halkının acılarını hafifletecek ve daha geniş bölgesel güvenliğin tesis edilmesine yardımcı olacak" yeni bir teklif üzerinde "hızla" çalıştığını söyledi.

Gallant: "Hizbullah, Hamas'a bağlanmaya devam ettikçe anlaşma ihtimali azalıyor"

Öte yandan, Netanyahu, ABD'nin anlaşmanın neredeyse tamamlandığı yönündeki değerlendirmelerini açıkça reddetmiş ve Mısır-Gazze sınırında İsrail askeri varlığında ısrar etmişti. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gallant'ın "Hizbullah, Hamas'a bağlanmaya devam ettikçe anlaşma ihtimali azalıyor" ifadesini kullanmıştı. Netanyahu, İsrail'in kuzey sınırındaki güvenlik durumunda "köklü bir değişiklik" istediğini belirtmişti.

Hizbullah'ın yöneticilerinden Naim Kasım, yaptığı açıklamada, "Hizbullah'ın savaşa girmeye niyeti olmadığını, ancak İsrail'in bir savaş başlatması halinde her iki tarafın da büyük kayıplar vereceğini" kaydetti.

BM uzmanları : "İsrail Gazze 'soykırımı' nedeniyle 'dışlanan taraf' olacak"

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları raportörleri de İsrail'in Gazze'ye yönelik yıkıcı savaşını destekleyen ülkelerin "çifte standartını" eleştirdi. BM uzmanları, İsrail'in Gazze'deki "soykırım" nedeniyle uluslararası areneda dışlanan taraf haline gelme riski taşıdığı uyarısında bulunarak, ülkenin BM üyeliğinin sorgulanabileceğini öne sürdü.

Birçok bağımsız BM uzmanı, İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddet ve hak ihlallerini, uluslararası mahkeme kararlarını hiçe saymasını ve BM'ye yönelik sözlü saldırılarını kınadı. BM İnsan Hakları Konseyi tarafından atanan ancak BM adına konuşmayan raportörler, Batılı ülkelerin yıkıcı savaştaki "çifte standartını" da eleştirdi ve İsrail'in eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

BM'nin işgal altındaki Filistin toprakları özel raportörü Francesca Albanese, Gazze'deki BM tesislerine yönelik sözlü ve askeri saldırılara atıfta bulunarak, "İsrail'in milyonlarca Filistinlinin yanı sıra Birleşmiş Milletler'e yönelik sürekli, acımasız ve aşağılayıcı saldırıları karşısında ıdşnanan taraf haline gelmesinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail’in Hedefleri Lübnan’a Genişletildi - Son Dakika

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