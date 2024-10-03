İsrail Lübnan\'a Kara Operasyonuna Başladı

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İsrail'in Lübnan'a kara operasyonu, İran destekli Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın hava saldırısında öldürülmesinden günler sonra, Pazartesi gecesi başladı.

Hizbullah da, Lübnanlı yetkililerin bildirdiğine göre 1000'den fazla insanı öldüren ve bir milyondan fazla kişiyi evlerinden kaçmak zorunda bırakan hava bombardımanına iki haftadır maruz kalan Lübnan'dan İsrail'e yüzlerce roket gönderdi.

İsrail'in Hizbullah'la onlarca yıllık bir çatışma geçmişi var, ancak Gazze'deki savaş aralarında neredeyse bir yıldır süren ölümcül sınır ötesi çatışmalara yol açtı.

BBC'nin veri görselleştirme servisi, haritalarla bu çatışmaları gösteriyor.

Kuzeyde ve doğuda Suriye, güneyde İsrail ve batıda Akdeniz ile komşu olan, yaklaşık 5,5 milyon nüfusa sahip küçük bir ülke olan Lübnan, Kıbrıs'tan yaklaşık 170km uzakta.

İsrail nereye kadar ilerledi?

İsrail ordusu, Hizbullah'ın "terörist altyapısı" olarak adlandırdığı yapıyı ortadan kaldırmak için güney Lübnan'da "sınırlı, yerel ve hedefli kara saldırıları" düzenlediğini söylüyor.

İsrail'in kuzeyinde bulunan BBC muhabiri Nick Beake, Çarşamba günü, yani Lübnan'a yönelik işgalin ikinci gününde, İsrail birliklerinin ilk kez Hizbullah savaşçılarıyla karşılaştığını söyledi.

İsrail ordusu, askerlerin güney Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde "hassas güdümlü mühimmatlar ve yakın mesafeli çatışmalarla teröristleri ve terör altyapısını ortadan kaldırdığını" söyledi.

Daha sonra, operasyon sırasında sekiz İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Altı kişinin Hizbullah savaşçıları tarafından pusuya düşürüldüğü ve diğer ikisinin havan topu ateşiyle öldürüldüğü bildirildi.

Hizbullah, savaşçılarının bir sınır köyündeki çatışmalar sırasında İsrail komandolarına tanksavar füzeler ateşlediğini söyledi. Ayrıca Kafr Kila eteklerinde diğer birliklerin patlayıcı ve silah sesleri ile hedef alındığı, Marun el-Ras yakınlarında üç İsrail Merkava tankının füzelerle imha edildiği, Adaisseh ve Yarun'da da çatışmaların yaşandığı iddia edildi.

Güney Lübnan'a yapılacak bir kara operasyonu İsrail güçleri için pek çok riski beraberinde getiriyor. Gazze'nin düz kıyı ovalarından farklı olarak güney Lübnan'da, tankların pusuya düşme korkusu olmadan kolayca hareket etmesini zorlaştıran inişli çıkışlı tepeler ve dağlık araziler var.

Hizbullah'ın da bölgede bir tünel ağına sahip olduğu düşünülüyor ve grup, 2006'daki 34 gün savaşından bu yana İsrail'le yeni bir geniş çaplı çatışmaya hazırlanıyor.

İsrail, güney Lübnan'daki bazı köylere tahliye emri verdi. Kalanlara evlerini terk etmelerini ve İsrail sınırından yaklaşık 50 km uzakta kıyıya ulaşan Awali Nehri'nin kuzeyine gitmelerini söyledi. .

Lübnanlı siviller ayrıca İsrail ordusu tarafından sınırın yaklaşık 30 km kuzeyinde bulunan Litani Nehri boyunca güneye gitmek için araç kullanmamaları konusunda uyarıldı.

Yaklaşık bir yıl önce çatışmalar şiddetlenmeden önce, güney Lübnan'da yaklaşık bir milyon insan yaşıyordu. İsrail'in bölgedeki hava saldırılarının Eylül ayı sonlarında yoğunlaşmasından bu yana on binlerce kişi kuzeye kaçıyor.

İsrail hava kuvvetleri, İran'ın Salı gecesi, Hasan Nasrallah'ın yanı sıra üst düzey bir İranlı komutanı öldüren saldırıya misilleme olarak İsrail'e fırlattığı 180'den fazla balistik füzenin büyük çoğunluğunu püskürttü. Bir gün sonra yeniden faaliyete geçti.

İsrail ordusuna göre gün boyunca güney Lübnan'dan kuzey İsrail'e 240'tan fazla roket ateşlendi.

İsrail'in güney Lübnan'ı işgali, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Hizbullah'ı, doğu Bekaa Vadisi'ni ve Beyrut'un güney banliyölerini hedef aldığını söylediği yaklaşık iki hafta süren yoğun hava saldırılarının ardından başladı.

İsrail, silah depoları ve mühimmat depoları da dahil olmak üzere Hizbullah'a ait bölgeleri vurduğunu söylerkenLübnanlı yetkililer 100'den fazla kadın ve çocuğun öldürüldüğünü bildiriyor.

Güney Lübnan'dan kaçmaya çalışan Lübnanlı siviller için kuzeydeki ana rota, ülke boyunca uzanan sahil yolu. Ancak bu rota üzerindeki alanlar son günlerde hava saldırılarının hedefi oluyor.

Hizbullah'ın yakın zamanda attığı roketlerin büyük çoğunluğu İsrail'in kuzey bölgelerini hedef aldı. Ancak bazı roketler daha güneye ulaştı ve kıyı kenti Hayfa yakınlarındaki evlere zarar verdi.

İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırıları, binlerce sivile ev sahipliği yapan ve güçlü bir Hizbullah varlığı bulunan, yoğun nüfuslu bir bölge olan güney banliyösü Dahieh'e odaklandı.

İsrail 3 Ekim'de İran, Suriye ve Lübnan, Gazze, Irak, Suriye ve Yemen'de faaliyet gösteren İran destekli gruplar da dahil olmak üzere bölgedeki birçok ülkede silahlı kuvvetler ve devlet dışı silahlı gruplarla çatışma halinde.

İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısı, artan gerilimin son büyük adımıydı.

Bundan sonra ne olacağı belli değil ancak Başbakan Binyamin Netanyahu İran'ın "bedelini ödeyeceği büyük bir hata" yapığını söyleyerek buna karşılık verileceğini söyledi.