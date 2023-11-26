Hamas'ın serbest bıraktığı esirler neler yaşadı? İsrail basını merak edilenleri yazdı

Meteoroloji\'den 67 ile turuncu ve sarı uyarı! Çok şiddetli geliyor

İsrail ve Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının 2. gününde Hamas, 13 İsrailli ve 7 yabancı uyruklu rehineyi serbest bıraktı. Karşılığında İsrail ise 39 Filistinliyi serbest bıraktı. Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında cuma gecesi serbest bırakılan İsrailli esirlerin tatsız bir durum yaşamadıklarını ve insanca muamele gördüklerini söyledikleri belirtildi.

"DEHŞET HİKAYELERİ YOKTU"

İsrailli haber platformu Walla'nın haberine göre, cuma gecesi Gazze Şeridi'nden büyükanne, anne ve bir erkek çocuğun serbest bırakıldığı Munder ailesinin yakını, aileyi ziyaret ettikten sonra esirlerin anlattıklarını paylaştı. Munder ailesinin üyesi, "(İsrailli esirler) Olumsuz bir durum yaşamadılar. İnsanca muamele gördüler. Düşündüğümüz gibi dehşet hikayeleri yoktu." ifadesini kullandı.

HABERLERİ TAKİP ETMİŞLER

İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'ne götürülmek üzere motosiklete bindirildikten sonra şiddet görmediklerini belirten aile üyesi, İsrailli esirlerin kendilerine verilen radyo ve televizyondan haberleri takip ettiklerini söylediklerini aktardı.

REHİNE TAKASINDA SON DURUM

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Hamas önce 7 Ekim'de rehin aldığı 11 Taylandlı işçiyi serbest bıraktı. Taylandlıların serbest bırakılmasının ardından söz verildiği üzere 13 İsrailli de Kızılhaç'a teslim edildi. Hamas'ın bıraktığı 13 İsrailliye karşılık İsrail tarafı da, hapishanede tutulan 39 Filistinliyi serbest bıraktı. Dün gece de insani yardım kuruluşu Kızılhaç'tan edinilen bilgilere göre, Hamas'ın 13 İsrailli ve 4 Taylandlı rehineyi serbest bıraktığı bildirildi. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan açıklamada ise İsrail'in 39 Filistinli mahkumu serbest bıraktığı kaydedildi.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları 7 Ekim de 239 İsrailliyi esir aldı. Bunlardan 13'ü esir takası mutabakatı çerçevesinde serbest bırakılarak İsrail'e döndü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 232 Filistinli hayatını kaybetti.