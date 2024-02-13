Kazakistan\'da başörtüsü yasağı tartışması devam ediyor

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Kazakistan, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olsa da kız öğrencilerin okulda başörtüsü takmasına yasak getiren az sayıdaki ülkeden biri. 2016 yılında uygulamaya giren yasak, bazı dindar ailelerin çocuklarının anayasal eğitim hakkını savunma çabası nedeniyle halen tartışılıyor.

Bu tartışma aynı zamanda Kazakistan'daki kimlik arayışını yansıtıyor: Ülke yönetimi İslam'a bağlılığını ortaya koyarken, Sovyet döneminden kalma kuralları gevşetme konusunda hala isteksiz.

Karagandalı yedinci sınıf öğrencisi Anelya, 13 yaşında hayalini gerçekleştirerek prestijli Nazarbayev Entelektüel Okulu'na (NIS) girmeyi başardı.

Kazakistan'ın eski cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in adını taşıyan bu okulda Anelya'nın planı onun izinden giderek ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olmaktı.

Anelya, sınavlarda başarılı oldu ve yaklaşık 800 başvuru arasından en iyi 16. sonucu aldı.

Ağustos ayında hazırlık sınıfına katıldı, ancak ilk gün ailesi okula çağrıldı ve kızlarının orada okuyamayacağı söylendi.

Gerekçe ise 13 yaşından itibaren takmaya başladığı başörtüsüydü.

"NIS'te başörtümü taktığımda kendimi diğerlerinden farklı hissetmedim: Bu sadece bir kıyafet, bir aksesuar. Derslerimi ya da diğer öğrencilerle ilişkilerimi etkilemedi. Sınıf arkadaşlarım da bunu sorun etmedi" diyor Anelya.

Kazakistan'da Müslüman nüfus çoğunlukta. 2022 nüfus sayımına göre nüfusun % 69'u kendini Müslüman olarak tanımlıyor. Ancak başka araştırmalara göre dindar Kazakların üçte birinden azı kendini koyu dindar olarak görüyor.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de İslam'a bağlılığını açıkça ifade ediyor. Oysa Kazakistan anayasal olarak laik bir ülke.

Anelya gibi onlarca öğrenci, nüfusunun çoğunluğu Rusça konuşan bir sanayi şehri olan Karaganda'da benzer sorunlarla karşılaştı.

Ekim ayında, oradaki 47 kız öğrencinin ebeveynlerinin "Kazakistan Cumhuriyeti'nde eğitimle ilgili yasaların öngördüğü şekilde" sorumluluklarını yerine getirmedikleri için hukuk davalarıyla karşı karşıya oldukları ortaya çıktı.

2016 yılında eğitim bakanlığı "herhangi bir mezhebe ait dini kıyafetlerin okul formalarına dahil edilmesine izin verilmediğini" belirten bir yönerge yayınladı.

"Laik devlete dair açık bir tanım yok"

Ebeveynler ve insan hakları savunucularına göre okul yetkililerinin, vatandaşların kamu kurumlarında ücretsiz eğitim alma hakkını garanti altına alan Kazak anayasasının üzerinde bir bakanlık yönergesine öncelik vermesi kabul edilemez.

Bu tür durumlarda dindar ailelere yardımcı olan insan hakları aktivisti Zhasulan Aitmagambetov, "Kızların okul yetkililerinin baskısı altında başörtülerini çıkardığı birçok vaka var" diyor:

"Birkaçı direniyor ama derslere katılamıyor. Bu baskı, okullardaki dindarların sayısını azaltmanın bir yolu."

Kazakistan hükümeti okullarda başörtüsü sorununu ele alırken devletin anayasa tarafından da güvence altına alınan laik yapısını vurguluyor.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Ekim ayında yaptığı açıklamada, "Okulun öncelikle çocukların bilgi edinmek için geldikleri bir eğitim kurumu olduğunu unutmamalıyız. Çocukların seçimlerini büyüdükten ve kendi dünya görüşlerine sahip olduktan sonra yapmalarının daha doğru olacağına inanıyorum" dedi.

Almatı'daki Felsefe, Siyaset Bilimi ve Dini Çalışmalar Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olan dini çalışmalar uzmanı Asıltay Taşbolat, "Yetkililer ve uzmanlar arasında 'laik devlet' kavramının ne anlama geldiğine dair açık ve somut bir tanım yok. Toplumumuz henüz olgunlaşmadı ve tartışmanın her iki tarafı da 'laikliği' kendine göre yorumluyor. Bazı vatandaşlar laikliği ateizm olarak anlıyor" diyor.

Bazı ülkeler, Müslüman kadınların kamusal alanlarda belirli kıyafetler giymesine kısıtlama uyguluyor.

Bu kısıtlamalar genellikle başörtüsünden ziyade peçe gibi yüz kapatan örtüler için geçerli.

Çoğunluğu Müslüman olan devletlerin bu tür yasaklar getirmesi nadir olsa da Kazakistan'ın komşuları olan eski Sovyet cumhuriyetleri Özbekistan ve Tacikistan bu tür ülkeler arasında.

Bağımsızlıktan sonra Kazakistan'da dini dernekler gelişti ve camiler inşa edilmeye başlandı.

Sovyet döneminde birkaç düzine olan cami sayısı şimdi neredeyse üç bine ulaştı.

Ancak Sovyet döneminde dini işlere müdahale eden kurumun yerini, Kazak kültürüne ve laik devlet ilkelerine uygun geleneksel bir İslam versiyonunu teşvik etmekle görevli devlet destekli bir kurum olarak Kazakistan Müslümanlarının Ruhani İdaresi (DUMK) aldı.

Kazak hükümeti din üzerindeki kontrolü bir ulusal güvenlik meselesi olarak görüyor. Araştırmacılar 2005 yılından bu yana Kuzey Kafkasya, Afganistan- Pakistan bölgesi ile Suriye ve Irak'taki İslamcı hareketlerin etkisiyle ülkede aşırı dinciler tarafından gerçekleştirilen şiddet olaylarının arttığına dikkat çekiyor.

Kazakistan 2011 yılında ilk intihar saldırısını yaşamış, 2016'da ise silah dükkanlarına ve bir askeri üsse düzenlenen silahlı saldırılarda 25 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, saldırganların İslam'ın köktendinci Selefi koluna mensup olduklarını açıkladı.

Sonraki yıllarda hükümet, dini cemaatlerin kayıt altında tutulması için yasal bir zorunluluk ve özel evlerde dini ayinlerin yapılmasının yasaklanması da dahil olmak üzere inanç alanında çeşitli kısıtlamalar getirdi.

"Alternatif bir eğitim yolu sunmuyorlar"

Hükümet bu tür önlemlerin amacını ülkeyi "radikal" dini fikirlerden korumak olarak açıklarken, insan hakları aktivistleri yasaların inananların haklarını sınırladığını ve devletin dini örgütlenmeyi sıkı bir şekilde kontrol etmesini sağladığını savunuyor.

Geçtiğimiz Ekim ayında hükümet, terörizmin ve köktendinciliğin teşvik edilmesine karşı yasa hazırlamak istediğini açıkladı.

Kültür ve Enformasyon Bakanı Aida Balayeva'ya göre yasa, bireylerin tanınması için peçe ve diğer yüz örtülerinin kamusal alanda takılmasını yasaklayacaktı, ama başörtüsünü yasaklamak gibi bir niyet olmadığını söyledi.

Anelya ise başörtüsü nedeniyle okuldan atıldı.

Babası Bolat Musin, kızının okuldan atılmasının yasalara aykırı olduğuna inanıyor. Okulun dini inanç sembollerinin takılmasını yasaklayan iç yönergelerinin iptali, kızının iadesi ve manevi zararlarının tazmini için dava açtı.

"Yetkililer ya bizi bir bürokratik kurumdan diğerine attılar ya da sadece başörtüsünü çıkarmamızı söylediler" diyor.

"Devletten net bir cevap bekliyoruz. Dindar bireyler olarak ne yapmamız gerektiği konusunda bize yol gösterin. Bizi şu seçenekle baş başa bırakmayın: 'Toplumumuzda yaşamak istiyorsanız dininizi terk edin'."

Karaganda'daki NIS okul yetkilileri Anelya'nın atılmasıyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Haberin yayınlandığı sırada Eğitim Bakanlığı BBC'nin yorum taleplerine yanıt vermemişti.

DUMK, hükümetin yasaklarını doğrudan eleştirmemekle birlikte, Şeriat'ın kızların ergenliğe ulaştıklarında başörtüsü takmalarını gerektirdiğine dikkat çekerek ihtiyatlı bir açıklama yaptı. DUMK, hükümetin kendi görüşlerini dikkate alacağını umduğunu belirtti.

İnsan hakları aktivisti Zhaslan Aitmagambetov, Karaganda'daki dindar ailelerin kız çocuklarını eğitmek için hiçbir seçenekleri olmadığını söylüyor.

Ülkenin diğer bölgelerinde özel kız okulları var, ancak bunların yıllık maliyeti 700.000 tenge'ye (1.500 dolar) kadar çıkıyor.

Kazakistan'da ayrıca dokuz medrese var ancak bunların hepsi kızları kabul etmiyor.

"Bu konuyu bu yıl ve geçen yıl defalarca gündeme getirdik. Başörtüsü yasağından bahsediyorlar ama alternatif bir eğitim yolu sunmuyorlar" diyor Aitmagambetov.

İlüstrasyonlar: Maharram Zeynalov