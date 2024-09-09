Maratoncu Rebecca Cheptegei Yangında Hayatını Kaybetti

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Kenya'da eski erkek arkadaşının üzerine benzin dökerek yaktığı iddia edilen 33 yaşındaki maraton koşucusu Rebecca Cheptegei, yaraları nedeniyle kaldırıldığı hastanede Perşembe günü yaşamını yitirdi.

BBC'den Celestine Karoney, Cheptegei'nin Kitale kasabasındaki evinde uğradığı saldırıya tanık olan komşusu ve yakınlarıyla konuştu:

Rebecca Cheptegei'nin evinin önünde, uğradığı saldırının ardından etrafını saran alevleri söndürmek için yuvarlandığı çimlerin üzerine çiçekler bırakılmış.

Son olarak Paris Olimpiyatları'nda Uganda için yarışan atletin, evinde iki kızı ile beraberken eski erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verildiği iddia ediliyor.

Gözyaşları içinde BBC'ye konuşan Cheptegei'nin yakın komşusu Agnes Barabara, "Evdeydim ve insanların 'yangın' diye bağırdığını duydum. Dışarı çıktığımda Rebecca alevler içinde evime doğru koşuyor, 'Bana yardım et' diye bağırıyordu" diyor.

"Su bulmak için bakınırken yardım çağırmaya çalıştım ama saldırgan tekrar ortaya çıktı ve Rebecca'nın üzerine daha fazla benzin döktü. Sonra kendisi de alev aldı ve bahçeye doğru koşup alevleri söndürmeye çalıştı. Daha sonra yardım etmek için Rebecca'ya koştuk" diyen Barabara, daha önce kimsenin "canlı canlı yandığını" görmediğini ve olaydan sonra günlerce yemek yiyemediğini söylüyor.

Cheptegei'nin "çok iyi bir komşu" olduğunu belirten Barabara, kısa süre önce atletin topladığı mısırları kendisiyle paylaştığını belirtiyor.

Polis olayı cinayet olarak değerlendiriyor. Baş şüpheli de Cheptegei'nin eski erkek arkadaşı.

Yerel yetkililer, ikilinin Cheptegei'nin yaşadığı küçük arsa yüzünden daha önce de anlaşmazlık yaşadığını belirtiyor.

Olay sırasında kendisi de yaralanan ve yanıkları nedeniyle tedavisi süren Cheptegei'nin eski erkek arkadaşı, hastaneden çıktıktan sonra mahkemeye çıkarılacak.

Soruşturma memuru Kennedy Apindi, "Dosya açıldı ve soruşturma ileri seviyede" diyor.

Kasabalılar ona 'şampiyon' diyordu

Rebecca Cheptegei'nin annesi Agnes, kızının "uysal bir çocuk" olduğunu, yaşamı boyunca da "çok nazik ve neşeli" biri olduğunu söylüyor.

Atletin okul arkadaşı ve komşusu Emmanual Kimutai, Rebecca Cheptegei'den "heyecan verici ve azimli biriydi" diye bahsediyor.

Olimpiyat koşucusu Cheptegei, Kenya-Uganda sınırının Kenya tarafında doğmuş olsa da, burada istediği başarıyı yakalayamadı. Atletizm kariyerine sınırın öteki tarafındaki Uganda'yı temsil ederek devam etti.

Atletizme başladıktan sonra 2008'de Uganda Halk Savunma Güçleri'ne katıldı ve çavuş rütbesine yükseldi.

Bu yıl Paris'te düzenlenen Olimpiyatlar'da 44'üncü sırada gelmiş olsa da, yaşadığı yerde maraton koşucusu Cheptegei'den "şampiyon" diye bahsediliyordu.

Kenya'da Uganda sınırına 25 km uzaklıkta, temel geçim kaynağı çiftçilik olan Chepkum köyünde yaşıyordu.

Sığırcılığın da yaygın olduğu bölgede, evlerin dışarısında inekler, keçiler ve koyunların otlatıldığını görmek mümkün.

Kasabanın bağlı olduğu Trans-Nzoia ilçesi, aynı zamanda Kenya'nın temel gıda maddesi olan mısırın en büyük üreticisi.

'Huzur bulamamıştı'

Evinin yakınlarındaki alışveriş merkezinde konuştuğumuz kasaba sakinleri, zaman zaman önlerindeki yolda antrenman yapan Rebecca Cheptegei'nin kendilerine el salladığını, nazik ve mütevazi biri olduğunu anlatıyor.

Atlet yönüyle topluma mal olan Cheptegei'nin çalkantılı bir özel hayatı vardı.

Eski sınıf arkadaşı, Cheptegei'nin eski erkek arkadaşıyla geçen yıldan bu yana yaşadığı gerginlikler nedeniyle "huzur bulamadığını", olimpiyatlardaki performansının da bundan kaynaklandığını söylüyor.

Saldırıya uğrayan atletin ağabeyi Jacob ise, "Eskiden beraber yaşıyorlardı ama geçen yıl para meselesi yüzünden ayrı düştüler. Kardeşime 'kazandığı bütün o parayla ne yaptığını' sordu" diye anlatıyor.

BBC'ye konuşan polis yetkilileri, ikilinin daha önce ayrı polis istasyonlarına giderek ev içi şiddet yaşadıklarını ihbar ettiğini ancak daha sonra ikisinin de şikayetlerini geri çektiğini söylüyor.

Son üç yılda üç atlet öldürüldü

Adalet arayan ailesi , Cheptegei'nin aile evinin bulunduğu Uganda'nın Bukwo şehrinde 14 Eylül'de düzenlenecek cenaze törenine hazırlanıyor.

Cheptegei, Kenya'da son üç yılda yine yakın partnerlerin ana şüpheli olduğu cinayetlerde öldürülen üç atletten biri.

Atletlerin hedef alındığı toplumsal cinsiyete dayalı cinayetleri önlemek için çalışan aktivist grup 'Tirop'un Melekleri'nin kurucusu Joan Chelimo, gözyaşlarını zor tutarak bu olaylara son verilmesi çağrısında bulunuyor:

"En üzücü olan, çocuklarının annelerinin uğradığı saldırıya tanık olmuş olması. Atletlere yönelik bu şiddet son bulmalı."