Kim Jong Un\'un Gizemli Annesi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u çevreleyen çok sayıda gizem arasında, annesi konusundaki gizlilik göze çarpıyor.

Kim, 15 yıllık iktidarı boyunca kamuoyu önünde annesinin adını hiç anmadı.

Babadan oğula geçen diktatörlüğün meşruiyeti, Kore halkının mitolojik doğum yeri olarak kabul edilen ve Kore Yarımadası'ndaki en yüksek dağ olan Paektu soyuna dayanıyor.

Bu dağ, ülkenin kurucusu Kim Il Sung'un Japon sömürgecilere karşı gerilla faaliyetleri yürüttüğü yer.

Kim Jong Un'un annesi Ko Yong Hui, önceki iki liderin annelerinin aksine pek anılmayan, belirsiz bir figür.

Oysa ülkenin kurucusu Kim Il Sung'un annesi Kang Pan Sok ve Kim Jong Il'in annesi Kim Jong Suk "Kore'nin anneleri" olarak saygı görüyor.

Ko Yong Hui'ye karşı sergilenen bu tavır, uzmanların rejimi tehdit edebileceğini söylediği, lekelenmiş bir sosyal sınıftan geliyor gibi görünmesi ve metres statüsünden kaynaklanıyor olabilir.

Biyografi yazarlarının bir araya getirdiği bilgilere göre, Ko 1952'de Japonya'nın Osaka şehrinde, günümüz Güney Kore'sindeki Jeju Adası'ndan gelen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Japonya'da yaşayan Ko'nun ailesi, burada 1910-1945 arasındaki sömürge yönetimi sırasında göç eden Zainichi Korelilerdendi.

Kuzey Kore'ye dönenler kapitalist komşudan nakit para, kıyafet ve ev eşyaları getirdikleri için başta kıskançlıkla karşılandılar.

Aynı zamanda yabancı, tehlikeli ideolojilerle kirlenmiş bir grup olarak kabul edilen "jjaepo" olarak da etiketlendiler.

Kuzey Kore'nin katı sosyal sınıflandırması Songbun'a göre Zainichi Koreliler, ana ve düşman sınıflar arasında yer alan "arada kalmış sınıfa" üye.

Ağır devlet gözetimine tabi tutuluyorlar ve genellikle iyi üniversitelere veya umut vadeden işlere kabul edilmiyorlar.

Kuzey Kore, bazı uzmanların Hindistan'daki kast sistemine benzettiği, son derece hiyerarşik bir toplum.

Dongyang Üniversitesi'nden Dr. Jeung Young-tae'ye göre bu aynı zamanda "suçun yakınlıkla belirlendiği bir sistem" ve vatandaşlar aile üyelerinin yaptıkları yüzünden cezalandırılabiliyor.

'Külkedisi' hikayesi

Ko yaklaşık 10 yaşındayken ailesi Kuzey Kore'ye göç etti.

Ailesi, 1959-1984 arasında "Yeryüzündeki Cennet" kampanyası kapsamında Japonya'dan komünist devlete taşınan tahminen 93 bin Koreli arasındaydı.

Bu kampanya, geri dönenlere ücretsiz sağlık hizmeti, eğitim ve iş imkanlarıyla dolu ideal bir yaşam vadediyordu.

Ancak Ko, dönemin lideri Kim Jong Il'in dikkatini çekmeyi başardıktan sonra, diğer Zainichi Korelileri bekleyen zorluk ve yoksulluktan kurtulmayı başardı.

Kim, eşini veya partnerini hiç kamuoyuna açıklamamış olsa da, istihbarat bilgilerine göre o sırada babasının ayarlamasıyla zaten başka biriyle evlenmişti.

Geçen yıl Ko hakkında bir kitap yayımlayan Japon gazeteci Yoji Gomi'ye göre, seçkin Mansudae Sanat Topluluğu üyesi Ko'nun doğal güzelliği ve dans yeteneği nedeniyle Kim'in dikkatini çektiği söyleniyor.

Her ne kadar "yüce liderle" hiç evlenmemiş ve birliktelikleri rejim tarafından tanınmamış olsa da, Ko Japon gazetecinin "Külkedisi benzeri bir hayat" şeklinde nitelediği bir yaşam sürdü.

Kim Jong Il zaten yüksek rütbeli bir askeri yetkilinin kızı Kim Young Sook ile evliydi.

Bu evlilik Kim Il Sung tarafından bizzat ayarlanmıştı.

İstihbarat raporlarında, Kim'in Ko'ya tutkuyla aşık olduğu ve Ko'nun da ülkenin liderine ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Ancak resmi eşi başkent Pyongyang'da ikamet ederken Ko ve üç çocuğu 210 kilometre uzaklıktaki sahil kasabası Wonsan'da yaşıyordu.

Kuzey Araştırma Derneği'nden Kim Hyung-su, "Kim Jong Un, resmi eşin çocuğu değil. Aslında Ko Yong Hui'nin gayrimeşru oğlu" diyor.

"Rejim üyeleri Paektu soyu olarak kutsal kabul ediliyor, bu yüzden liderin bir jjaepo'nun oğlu olması fikri düşünülemez."

Kuzey Kore, komünist olmasına karşın Konfüçyüsçü inançlara derinden bağlı bir ülke.

Evlilik dışı doğan çocuklar ciddi bir önyargıyla karşı karşıya kalıyor.

Uzmanlar evlat sevgisi ve sadakat gibi kavramların halkın beynini yıkamak için kullanıldığını söylüyor.

Gomi, Kim Jong Un'un başkentten uzakta büyümesinin bir başka nedeni daha olduğunu söylüyor.

O zamanlar Wonsan ile Japonya arasında bir feribot seferi vardı. Bu, onun feribotla gelen insanlarla görüşmesini ve Japon malları edinmesini kolaylaştırıyordu.

"Ko, Japonya'daki evini çok özledi ve çocuklarına Japonca öğretti" diyor.

1988'den 2001'e kadar Kim Jong Il'e hizmet eden suşi şefi Kenji Fujimoto, kendi kitabında Kim Jong Un'un "Japon şarkıları söylemekte iyi olduğunu" ve "Japonya'nın gelişmiş ekonomisini kıskandığını" yazıyor.

O dönemdeki yetkililerden alıntı yapan Japon medyasına göre, Kim Jong Un ağabeyiyle birlikte Japonya'daki Disneyland'ı bile ziyaret etti.

Gomi, Ko'nun sekreteriyle birlikte de Japonya'ya seyahat ettiğini söylüyor.

Kim Jong Un'un iktidara gelişi

Kuzey Koreli sürgün diplomat Ryu Hyun-woo, Kim Jong Un'un Gizli Kasası adlı kitabında, "Ko Yong Hui, Kim Il Sung tarafından hiçbir zaman gelin olarak tanınmadı" diyor.

Sejong Enstitüsü'nden Dr. Cheong Seong-chang'a göre Ko, Kim'in onayını kazanmış olsaydı Kim Il Sung ve torunu Jong Un'un fotoğrafları geniş çapta yayılırdı.

Ancak bu gerçekleşmese de Ko Kim Jong Il'in güvenini kazandı.

Fiilen ülkenin "first lady"si olarak hareket etti, askeri denetlemelerde kocasınının yanında bulundu ve maiyetiyle arkadaş oldu.

Şef Fujimoto'nun yazdığına göre, Kim politik kararlar vermeden önce bile onun fikrini alırdı.

Kim Jong Il'in 2011'de ölümünden sonra hazırlanan resmi bir belgeselde, Ko'nun o zamanki "yüce lidere" gezilerde eşlik ettiği görüntüler yer aldı ama adı veya geldiği sınıf hiç açıklanmadı.

Dr. Cheong'a göre, belgesel hiç kamuoyuna gösterilmedi, sadece Haziran 2012'de üst düzey parti yetkilileri izledi.

Fakat daha sonra sızdırıldı ve kaçak USB bellekler aracılığıyla sıradan vatandaşlar arasında yayıldı.

"Yayılmasıyla birlikte insanların Ko Yong Hui hakkındaki merakı hızla arttı, bu yüzden rejim, belgeseli hızla geri çekti" diyor ve Ko Yong Hui'nin geçmişinin "rejimin meşruiyetini sorgulatabileceğini" vurguluyor.

Peki ya metresin ikinci, Kim Jong Il'in de en küçük oğlu nasıl iktadara geldi?

Birçok biyografi yazarı, Ko'nun Kim Jong Un'u fiilen liderlik için hazırladığına inanıyor.

Tecrübeli gazeteci Anna Fifield "Büyük Halef: Kim Jong Un'un Gizli Yükselişi ve Yönetimi" adlı kitabında, küçük kız kardeşinin Kim'e bir sonraki lider olması gerektiğini söylediğini, aksi takdirde ailelerinin tehlikede olacağını eklediğini yazıyor.

Kim Jong Il'in en büyük oğlu Kim Jong Nam ile yıllarca e-posta yoluyla temas kuran Goji'ye göre Kim Jong Nam Kuzey Kore'de liderliğin babadan oğula geçmesini sorguladığı ve reformu savunduğu için erken bir dönemde gözden düştü.

Kim Jong Nam'ın siyasi görüşleri, ülke dışındaki 10 yıllık eğitiminin bir ürünü olabilir.

Kim Jong Nam Fransızca ve İngilizceye hakimdi.

Ayrıca sık sık kumarhanelere yaptığı geziler ve lüks yaşam tarzı nedeniyle bir parti düşkünü olarak da ün kazandı.

Kim Jong Nam'ın Kuzey Kore'ye dönüşünden sonra, Ko Yong Hui'nin çocuklarını halef olmaları için yetiştirdiğine dair söylentiler devam etti.

Ancak eski bir diplomat olan Ryu'nun kitabına göre, en büyük oğlu Jong Chul afyon bağımlılığı nedeniyle elendi.

Ryu, Jong Chul'un bir keresinde şafak vakti kapısına vurup afyon istediğini söyledi.

Uzmanlar, Kim Jong Un'un liderlik potansiyeli ve rekabetçi doğası nedeniyle babasının gözdesi olduğunu söylüyor.

Ko'nun kız kardeşi ve kocası, Kim ve ağabeyi İsviçre'de eğitim gördükleri sırada onlara bakmakla görevlendirilmişti.

Ancak Ko'nun kız kardeşine meme kanseri teşhisi konulduktan sonra çift, 1998'de ABD'ye kaçtı.

2016'da Washington Post'ta yayımlanan bir röportaja göre "rejim tarafından artık çok fazla ihtiyaç duyulmayacaklarından" endişeleniyorlardı.

Korkularının haklı oldukları söylenebilir.

İktidara geldikten sonra amcalarından biri idam edildi, Jong Nam ise Malezya'da suikasta uğradı.

'Gerçek şüpheleri yayabilir'

Ko, Kim Jong Il'den önce öldü.

Paris'teki bir hastanede ölümü Kuzey Kore medyası tarafından dikkate alınmadı.

Uzmanlar Kim Jong Un'un soyunun, büyükbabası ve babasının aksine doğum gününün ulusal bayram ilan edilmemesinin bir nedeni olabileceğini söylüyor.

Doğumuna dikkat çekmek annesi ve neden Pyongyang dışında büyütüldüğü konusunda zorlu soruları gündeme getirebilir.

Araştırmacı Kim "Gerçeği ortaya çıkarmak, şüpheleri hızla yayabilir" diyor.

Eski diplomat Ryu, Kim Jong Un'un Kuzey Kore hiyerarşisinin en tepesinde olmasına rağmen Zainichi Koreliler ve iltica edenlerle bağları nedeniyle teknik olarak sosyal düzende nispeten düşük bir konuma yerleştirdiğini yazıyor.

Cheong, Kim Jong Un'un kızı Ju Ae'yi halefi olarak yetiştirirken yönetiminin ilk günlerinde karısı Ri Sol Ju'yu kamuoyuna göstermesinin nedenlerinden biri olarak annesiyle ilgili gizliliği gösteriyor.

Prestijli bir performans grubunun eski şarkıcısı Ri'nin Güney Kore istihbarat servisine göre Pyongyang'da üst orta sınıf bir aileden geldiği düşünülüyor.

Bazı haberlere göre babası üniversitede bir profesör.

Devlet tarafından Çin'de klasik şarkıcılık eğitimi almaya gönderildi ve bu da iyi bir sınıfa sahip olduğunun göstergesi.

Peki Kim Jong Un annesinin kökenini hiç açıklamayacak mı ?

Bu, Kuzey Kore'nin propaganda makinesi için bile zorlu bir görev olur.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayımlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .