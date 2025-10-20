KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif - Son Dakika
Dünya

KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC\'nin yeni lideri Tufan Erhürman\'a Güney Kıbrıs\'tan sürpriz teklif
20.10.2025 09:16
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçimini Tufan Erhürman'ın kazandı. Bu sonucun ardından Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Erhürman'ı tebrik etti. Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin Crans Montana'da kesintiye uğradığı noktadan itibaren yeniden başlatılmasına hazır olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçimini CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın kazandığını açıkladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, seçime ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda Erhürman'ı tebrik ettiğini belirterek, en kısa sürede görüşmeyi beklediğini belirtti.

"CRANS MONTANA'YA DÖNÜŞ" TEKLİFİ

Hristodulidis, açıklamasında şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'in açıkladığı taahhüt çerçevesinde, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik esaslı müzakerelerin Crans Montana'da kesintiye uğradığı noktadan itibaren yeniden başlatılmasına yönelik çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğumu, güçlü siyasi irademi ve kararlılığımı yineliyorum. Bu doğrultuda, Genel Sekreter tarafından duyurulan önümüzdeki gayrı resmi genişletilmiş toplantı, sürecin yeniden başlatılması için önemli bir fırsat teşkil etmektedir. Kıbrıs sorununun çözümü Birleşmiş Milletler kararları, Güvenlik Konseyi kararları ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin üyesi olduğu ve olmaya devam edeceği Avrupa Birliği'nin ilke ve değerleri temelinde olmalıdır."

KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

CRANS MONTANA MÜZAKERELERİ ÇÖKMÜŞTÜ

İsviçre'nin Crans Montana kasabasında 28 Haziran–7 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen Kıbrıs Konferansı, taraflar arasında yapılan yoğun müzakerelere rağmen bir anlaşmaya varılamadan sona erdi. Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen görüşmeler, Kıbrıs sorununa kalıcı çözüm bulunması için yapılan en kapsamlı diplomatik girişimlerden biri olarak değerlendiriliyordu.

TARİHİ ZİRVE UMUT VERDİ AMA SONUÇSUZ KALDI

Görüşmelere Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'tan üst düzey temsilciler katıldı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ı ise Dışişleri Bakanı Nikos Kocias temsil etti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in doğrudan katılımı ise sürece "tarihi fırsat" olarak damgasını vurdu.

ANLAŞMAYI TIKAYAN BAŞLIKLAR: GÜVENLİK VE GARANTİLER

Taraflar; güç paylaşımı, mülkiyet, toprak düzenlemeleri ve güvenlik konularında kapsamlı müzakereler yürüttü. Ancak özellikle "güvenlik ve garantiler" başlığında Türkiye ve Yunanistan arasında uzlaşma sağlanamaması, görüşmelerin çökmesine neden oldu. Kıbrıslı Rum tarafı garantörlük sisteminin kaldırılmasını isterken, Türk tarafı bu talebi kabul etmedi ve Türk askerinin varlığının güvence olduğunu savundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, konferansın ardından yaptığı açıklamada, "Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için tüm taraflar büyük çaba gösterdi ancak anlaşma zemini bulunamadı" dedi. Guterres, BM'nin sürece destek vermeyi sürdüreceğini ancak yeni bir konferans için taraflardan siyasi irade beklendiğini vurgulamıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs, Politika, Montana, Kıbrıs, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Oa343862!:
    Kıbrıs'a yenildiniz sıra Turkiyede, 3 yıl sonra mazide Bike hatirlamayacaksiniz AKP ve Erdoğan. 6 35 Yanıtla
    nurettinagun:
    kına yakarsın bir yerlerine 3 1
  • AR2p5y8:
    kıbrıs ta bizim askerlerimiz şehit oldu Allah aşkına kuzey kıbrıs mı kalırdı rahatlıga erince aleyhimiz dr aın turun 25 1 Yanıtla
  • çiüçiü:
    coğrafya kaderdir. askeri ve ekonomik olarak çok güçlü olmak zorundayız. buda millet olarak birlik ve beraberlik ten geçer 14 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif - Son Dakika
