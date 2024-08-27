Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var - Son Dakika
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Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var

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Yıllar önce evlenerek 3 çocuk sahibi olan baba Shaye Scott, 39 yaşında cinsiyet değiştirerek kadın oldu. Eşinin cinsiyet değiştirmesine anlayış gösteren kadın, evliliğine devam etme kararı aldı. Çiftin büyük çocuğu da babasına anne demeye başladı.

27.08.2024 11:05
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ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan Shaye Scott isimli adam evlenip 3 çocuk sahibi olduktan sonra cinsiyet değiştirme kararı aldı. Eşinin anlayış göstermesiyle birçok operasyondan geçen Scott'un hayatı tartışma konusu oldu.

EŞİNİ AMELİYAT SÜRECİNDE YALNIZ BIRAKMADI

2006 yılında Amanda Scott ile evlenen Shaye Scott 2012, 2014 ve 2018 yılında çocuklarını kucağına aldı. Yıllarca eşiyle evliliğine devam eden Shaye Scott, cinsiyet değiştirme kararı aldı. Eşinden de bu konuda destek alan adam, 2023 yılında birçok operasyon geçirerek cinsiyet değiştirdi. Eşini bu kararında destekleyen kadın, Shaye Scott'u hormon replasman tedavisi ve yüz feminasyonu ameliyatında bir an olsun yalnız bırakmadı.

ÇOCUK, BABASINA ANNE DEMEYE BAŞLADI

Babalarının cinsiyet değiştirerek kadın olmasını normal karşılayan ve sürece ayak uyduran üç çocuk dan en büyüğü babasına anne demeye başladı. Çiftin iki oğlu ise baba demeye devam ediyor. Yeni hayatlarını da saklamadan yaşayan çift, sosyal medya hesaplarından sık sık mutlu aile karelerini yayınlamayı ihmal etmiyor.

Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var
Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var
Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var
Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var
Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var
Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var
Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var
Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var
Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var
Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var

Dünya, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yusuf cihan: Bunlar kıyamet alametleri 46 0 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Dünyanın sonu iyice yaklaştı galiba. Allah affetsin bizleri. İnşallah ona layık bir kul olarak bu dünyadan göçeriz. 36 1 Yanıtla
  • Ali Yılmaz: Allah aşkına yapmayın böyle haberleri. 31 0 Yanıtla
  • Adem Şimşek: Allah'ım Bu Zalimlerin yaptıklarından bizi sorumlu tutma Biz bunlardan Beriyiz Allah'ım ?? 26 0 Yanıtla
  • murat atmaca: yazdım yazdım sildim,, yorumsuz...... 17 1 Yanıtla
  • Yasin Yetiskin: türkiyede cinsiyetini değiştireni vatandaşlıktan çıkaracaksın. ülkemize zarardan başka bir şey getirmez 15 1 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Ah be keşke o Çocuk doğma saydı! 10 0 Yanıtla
  • Ercan Durmaz: ohaaaaaaaaaa.. ÇÜŞŞŞŞŞŞŞŞ 7 0 Yanıtla
  • Hasan Gulen: kopsun artık kıyamet 7 0 Yanıtla
  • Servet Cakici: bu dünyanın sonununun kıyısında olduğumuzu gösteriyor başka bı Dünya varmı bilmem ancak insan denen varlık hala bı arayış içinde kimi para kimi aşk kimide insanlık dışı arayışın içinde ey Rabbim bizleri doğru yola ulaştır 4 0 Yanıtla
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