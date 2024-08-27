Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var

Dünya

Rusya-Ukrayna hattında gerilimi tırmandıracak gelişme! Bir ülke daha olaya dahil oldu

Yaptığını duyunca "Deli" diyen de var, övgüler dizen de

ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan Shaye Scott isimli adam evlenip 3 çocuk sahibi olduktan sonra cinsiyet değiştirme kararı aldı. Eşinin anlayış göstermesiyle birçok operasyondan geçen Scott'un hayatı tartışma konusu oldu.

EŞİNİ AMELİYAT SÜRECİNDE YALNIZ BIRAKMADI

2006 yılında Amanda Scott ile evlenen Shaye Scott 2012, 2014 ve 2018 yılında çocuklarını kucağına aldı. Yıllarca eşiyle evliliğine devam eden Shaye Scott, cinsiyet değiştirme kararı aldı. Eşinden de bu konuda destek alan adam, 2023 yılında birçok operasyon geçirerek cinsiyet değiştirdi. Eşini bu kararında destekleyen kadın, Shaye Scott'u hormon replasman tedavisi ve yüz feminasyonu ameliyatında bir an olsun yalnız bırakmadı.

ÇOCUK, BABASINA ANNE DEMEYE BAŞLADI

Babalarının cinsiyet değiştirerek kadın olmasını normal karşılayan ve sürece ayak uyduran üç çocuk dan en büyüğü babasına anne demeye başladı. Çiftin iki oğlu ise baba demeye devam ediyor. Yeni hayatlarını da saklamadan yaşayan çift, sosyal medya hesaplarından sık sık mutlu aile karelerini yayınlamayı ihmal etmiyor.