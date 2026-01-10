Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı - Son Dakika
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı

10.01.2026 07:53
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin batısında sağanak, doğusunda ise kar ve karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu. 48 kent için 'sarı' kodlu alarm verilerek fırtına, sağanak ve kar yağışı uyarısında bulunuldu. İstanbul'da ise beklenen kar yağışıyla ilgili bir uyarı yayınlayan meteoroloji danışmanı Orhan Şen, İstanbul Valisi Davut Gül'ü etiketleyerek "İstanbul'da kar yağışı yerde örtü yapabilir. İstanbul'da pazartesi okulların kapalı olması şehir içi trafiğini azaltır." dedi.

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurdun batısında sağanak, doğusunda ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. 48 kent için 'sarı' kodlu alarm verilerek fırtına, sağanak ve kar yağışı uyarısında bulunuldu. Trakya'da yağışın kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojik tahminlere göre tüm yurdu adeta felç eden lodos fırtınası sonrası yeni haftada İstanbul da dahil bir çok kentte kar yağışı başlayacak.

İSTANBUL 10 DERECE SOĞUYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu beklenen kuvvetli fırtına, gök gürültülü sağanak ve kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde bu akşam etkisini tekrardan artırması beklenen rüzgarın, cumartesi akşam saatlerinden itibaren fırtınaya dönüşeceği öngörülüyor. Gece saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle saatte 60 ila 90 kilometre arasında kuvvetli fırtına şeklinde esecek rüzgara, sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin eşlik etmesi bekleniyor.

Fırtına ve kuvvetli sağanağın ardından pazar günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Çarşamba sabah saatlerine kadar sıcaklıkların -1 ila 4 dereceler aralığında seyredeceği, pazar akşamından itibaren karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar, pazartesi günü ilk saatlerden itibaren ise yer yer kuvvetli kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

ORHAN ŞEN OKULLARI İŞARET ETTİ

"Pazartesi soğuk ve kar batıyı da etkisine alacak, İstanbul da etkilenecek" diyen Orhan Şen, İstanbul Valisi Davut Gül'ü etiketleyerek, "İstanbul'da kar yağışı yerde örtü yapabilir. İstanbul'da pazartesi okulların kapalı olması şehir içi trafiğini azaltır. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Yağacak kar örneğin Yozgat'ta yağsa sorun olmaz ama İstanbul'da olur" ifadelerini kullandı.

BALKANLAR ÜZERİNDEN SOĞUK HAVAMIZ GELİYOR

Hava Forum ise, "Balkanlar üzerinden soğuk havamız geliyor" diyerek "Cumartesi havamız lodos. Sıcaklık 15-16 dereceye kadar çıkacak. Ara ara sağanak yağmur kütleleri vuracak. Akşam ve gece lodos ıslık çaldırtacak. Ağaç, çatı, direk altlarında dolaşmayın" ifadeleriyle uyardı.

Meteorolojik tahminlere göre tüm yurdu adeta felç eden lodos fırtınası bugün de devam edecek, yeni haftada İstanbul da dahil bir çok kentte kar yağışı başlayacak.

PAZAR GECESİ KAR YAĞIŞI BAŞLAYACAK

Pazar öğleden sonra rüzgarın kuzeye döneceğini ve havanın soğumaya başlayacağını yazan Hava Forum, "Pazar gecesi yağış yüksek kesimlerden başlayarak kara dönecek. Pazartesi gün boyu kar yağışları bekliyoruz. Fakat şu noktada açık olmak lazım şu anki verilere göre buradan bir efsane kar yağışlı, 30-40 santimetreli kar beklemek yanlış olur" dedi.

ŞEHRİN ZİRVELERİNDE 20 SANTİM BEKLENTİSİ VAR

Paylaşımın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Alçak kesimlerde 1-6 cm ince beyaz örtü, yüksek kesimlerde 6-10 santimetre,şehrin zirve noktalarında ise yer yer 10-20 santimetre kar örtüsü beklentimiz var. Kıyafet tercihlerinizi iyi yapın çok inip çıkıyoruz iniyoruz bu dalgalanma hasta eder. Bu sistemden sonra ay sonuna doğru daha sert Sibirya kökenli bir sistem alabiliriz. Tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Verileri aktarmaya devam edeceğiz. Herkese iyi karlar dileriz..."

48 KENTE SARI KODLU UYARI

İstanbul ve çevresi için beklenen kar yağışı gündemi meşgul etse de, yurt genelinde fırtına, çığ riski ve gök gürültülü sağanak beklentisi nedeniyle 48 kent için sarı kodlu uyarı verildi.

Bu illerde yaşayanların dikkatli olması istenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde uyarı verilen iller şöyle:

Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Düzce.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Marmara ve Ege'nin batısı, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Bartın, Karabük, Kastamonu kıyıları, Antalya'nın batı ilçeleri ve Alanya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimleri, Marmara ve Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yurdun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Trakya'nın kuzey ve batısı, Ege ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise yurt genelinde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esecek.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.