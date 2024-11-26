Menendez Kardeşlerin Yargılaması Ocak\'a Ertelendi

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ABD kamuoyunu yıllardır ikiye bölen ve yakın zamanda Netflix dizisine konu olan Menendez kardeşlerin yeniden yargılanma duruşması Ocak ayına ertelendi.

İki kardeş Lyle ve Erik Menendez, 1989'da anne ve babalarını öldürmeleri sonucu çarptırıldıkları ömür boyu hapis cezasıyla 30 yıldan fazla süredir hapis yatıyor.

Menendez kardeşler hakkında görülen yeni davada savcılık, Ekim ayında cezaların yeniden değerlendirilmesini ve şartlı tahliye edilmelerini talep etmişti.

Pazartesi günkü duruşmaya 56 yaşındaki Lyle ve 53 yaşındaki Erik telekonferans yöntemiyle bağlandı. Yeni davada, iki kardeşin serbest kalması lehine bazı akrabaları da tanıklık ediyor.

Hakim, duruşmayı 30 Ocak tarihine erteledi.

Görülmekte olan duruşmalarda hakim Menendez kardeşlerin serbest kalmasının yolunu açabilir, ancak iki kardeşin cezaevinden çıkmasının önünde halen engeller var.

Menendez kardeşler ne yaptı?

Jose ve Kitty Menendez, 20 Ağustos 1989'da Beverly Hills'deki malikanelerinde yakın mesafeden defalarca vuruldu.

O sırada 21 ve 18 yaşında olan erkek kardeşler, polis sorgusunda, ebeveynlerini eve geldiklerinde ölü bulduklarını iddia etti.

1990'ın Mart ayında polis iki kardeşi tutukladı. 1993'te kardeşler ebeveynlerini öldürdüklerini kabul etti ancak yıllarca duygusal ve cinsel tacize uğradıklarını iddia etti ve cinayetlerin meşru müdafaa olduğunu savundu.

İhbar etmekle tehdit ettikleri babalarının kendilerini öldürmesinden korktuklarını iddia ettiler.

O yıllardaki duruşmalarda savcılar kardeşleri, ebeveynlerinin servetine erişmek için cinayetleri planlı bir şekilde işleyen zengin çocuklar olarak resmetti.

53 yaşındaki Erik Menendez ve 56 yaşındaki Lyle Menendez şu anda California eyaletinde müebbet hapis cezası çekiyorlar. Cezaları kapsamında şartlı tahliye olasılığı bulunmuyor ancak yeniden hüküm kurma dahil birden çok "serbest kalma" senaryosu var.

Aile üyeleri de ikiye bölündü

Pazartesi günkü duruşmada bazı aile üyeleri de hazır bulundu.

Kitty Menendez'in kız kardeşi, 92 yaşındaki Joan Anderson VanderMolen, iki kardeşin serbest kalması lehine tanık olarak yer aldı.

Yürüteçle mahkemeye katılan Vandermolen, "Onların eve dönmesini istiyorum. Erik ve Lyle'ın yaşadıklarını hiçbir çocuk yaşamamalıydı" dedi.

Jose Menendez'in kız kardeşi 85 yaşındaki Terry Beralt da kardeşlerin serbest kalması lehinde tanıklık etti. Beralt, "35 yıl uzun bir zaman" diye konuştu ve Menendez kardeşleri cezaevine gitmeksizin görüp onlara sarılmayı istediğini dile getirdi.

Ancak tüm aile üyeleri bu konuda hemfikir değil.

Kitty Menendez'in erkek kardeşi Milton Andersen'in avukatı, kardeşlerin "acımasız" olduğunu ve "eylemlerinin aileyi paramparça ettiğini" savundu.

Avukatına göre Andersen, yeğenlerinin "suçlarının cezasını çekmek için hapiste kalmasını" savunuyor.

Yeniden yargılamayla serbest kalabilirler

Los Angeles Bölge Savcısı George Gascón, Ekim ayı sonunda yeni deliller ışığında kardeşlerin müebbet hapis cezalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Savcı Gascón, "Kardeşlerin disfonksiyonel aile yapısı içerisinde, tacize maruz kalarak büyüdüklerine inanıyorum” dedi. Cinayeti hiçbir sebep haklı gösteremeyecek olsa da, kardeşlerin "topluma olan borçlarını ödediklerini” söyledi.

Savcı Gascón'a göre, çocuklar üzerindeki cinsel ve fiziksel istismar hakkında günümüzde sahip olduğumuz derin kavrayışa o zamanlar sahip olsaydık, davanın ilerleyişi de farklı olabilirdi.

Gascón kardeşlerin cezaevindeki rehabilitasyon çabalarının da altını çiziyor.

Bazıları ise Gascón'un göreve yeniden gelebilmek için oy toplamaya çalıştığını söyleyerek Bölge Savcısı'nı eleştiriyordu.

Gascón görevini 2 Aralık'ta Nathan Hochman'a devredecek. Yeni Bölge Savcısı olacak Hochman'ın suçlara daha sert yaklaşacağı değerlendiriliyor.

30 Ocak'taki duruşmaya kadar hakim yeni tanıklıkları dinleyecek ve Erik-Lyle kardeşlerin cezaevi kayıtlarını inceleyecek.

Hakim, Menendez kardeşler hakkında yeniden hüküm kurulmasını onaylarsa, davanın şartlı tahliye kuruluna gönderilmesi mümkün olabilir.

Kurul kardeşler hakkındaki psikolojik değerlendirmeleri okuyacak ve hayatta kalan aile üyelerinin tanıklıklarını dinleyecek.

Serbest kalmaları için iki senaryo daha var

Yeniden yargılanma talepleri geri çevrilirse, Menendez kardeşlerin diğer iki ihtimale yönelmesi bekleniyor:

1. Af talebi: Menendez kardeşlerin avukatı Mark Geragos, California Valisi Gavin Newsom'a af talebini iletti.

Talebin kabul edilmesi cezanın hafifletilmesini ve hatta kardeşlerin affedilmesini bile getirebilir, ancak kardeşler hakkındaki hükmü geri çevirmez.

Vali Newsom ise vereceği herhangi bir kararın, yeni seçilen Bölge Savcısı'nın değerlendirmelerine uygun olacağını kaydetti.

2. Habeas Corpus (İhzar müzekkeresi): Bu hukuki prensip, gözaltındaki bir kişinin yasa dışı hapis cezasına veya süresiz tutukluluğa itiraz etmesine izin veren yasal bir prosedür.

Menendez kardeşler bu talebi geçen yıl mahkemeye iletti. Duruşmada ele alınmayan yeni bir kanıtın incelenmesi talebi, bunun gerekçesi olarak sunuldu.

Talepleri, hapis cezalarının yeni bir kayıt ışığında anayasaya uygun olmadığını öne sürüyor. Bu kanıtın, babaları Jose Menendez'in cinsel istismarının mağduru olduklarını desteklediği savunuluyor.

1980'lerin Porto Rikolu erkek grubu Menudo'nun o zamanlar reşit olmayan bir üyesi olan Roy Rossello, o zamanlar plak şirketi RCA'da yönetici olarak çalışan Jose Menendez'in evine yaptığı ziyaret sırasında, Menendez’in kendisine uyuşturucu verip tecavüz ettiğini iddia etmişti.

Diğer bir kanıt ise Erik Menendez'in 1988 yılından kalan ve babası Jose Menendez tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasını ayrıntılarıyla başka bir aile üyesine anlattığı mektup.