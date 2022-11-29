Finlandiya'dan dikkat çeken Pençe-Kılıç yorumu! Türkiye'yi hedef aldılar - Son Dakika
Üye Girişi

Finlandiya'dan dikkat çeken Pençe-Kılıç yorumu! Türkiye'yi hedef aldılar

29.11.2022 22:05

NATO üyeliğinde Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan Finlandiya'da Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı yürütülen Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Harekatın İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına bir tepki olduğunu söyleyen Niinistö, "İnsan hayatının kaybedildiği tüm olaylar elbette çok üzücü. Türkiye'nin eylemleri de buna dahil" dedi.

Türkiye'nin, NATO üyeliğine onay vermesi için PKK terör örgütüyle mücadelede daha somut atılmasını şart koştuğu Finlandiya'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Bir askeri tatbikata katılan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin Pençe Kılıç Harekatı'yla ilgili konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EYLEMLERİ DE BUNA DAHİL"

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik yürütülen harekatın bir tepki olduğunu söyleyen Niinistö, "Türkiye, bu operasyonu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısının ardından gerçekleştirdi" dedi. Niinistö, harekat için, "İnsan hayatının kaybedildiği tüm olaylar elbette çok üzücü. Türkiye'nin eylemleri de buna dahil" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERE DİKKAT ÇEKTİ

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen NATO toplantısından, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onay sürecine ilişkin büyük bir haber çıkmayacağını tahmin ettiğini belirten Niinistö, Türkiye'deki seçimleri işaret etti.

"TÜRKİYE'NİN YAVAŞ HAREKET ETMESİ SÜRPRİZ DEĞİL"

Türkiye'nin diğer NATO ülkelerine kıyasla Finlandiya'nın onay sürecinde daha yavaş hareket etmesinin sürpriz olmadığını kaydeden Niinistö, Türkiye'de gerçekleştirilmesi beklenen seçimden kaynaklandığını savundu.

"ÇÖZÜM ERDOĞAN'IN ELİNDE"

Niinistö, "Çözümün tek bir kişinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde olduğu benim için oldukça açıktı. Finlandiya'nın NATO'ya katılım süreci Türkiye'deki seçim durumundan etkilendi" diye konuştu.

BÜKREŞ'TE ÜÇLÜ MUHTIRA ZİRVESİ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te görüştü.

BEKLENTİLER AKTARILDI

NATO toplantısı öncesindeki görüşmeyle ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Çavuşoğlu, Türkiye'nin haziran ayında Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi sırasında imzalanan mutabakat muhtırası çerçevesindeki beklentilerini ilettiğini aktardı.

"ATILAN ADIMLARI DEĞERLENDİRDİK"

Çavuşoğlu, "Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik, beklentilerimizi vurguladık" ifadesini kullandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan çok konuşulacak Pençe-Kılıç yorumu: Türkiye'nin eylemleri de buna dahil
YORUMLAR
500
İsveç: Terör yasası yazdan önce uygulanacak İsveç: Terör yasası yazdan önce uygulanacak Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı

Finlandiya, Nato, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Finlandiya'dan dikkat çeken Pençe-Kılıç yorumu! Türkiye'yi hedef aldılar - Son Dakika


Son Dakika
22:20 Fenerbahçe basketbol derbisinde Beşiktaş'a acımadı
21:59 Suudi Arabistan ekibinden Cristiano Ronaldo'ya çılgın teklif! 300 milyon euro kazanabilir
21:49 Bakanlık harekete geçti! Belediyelerdeki terör iltisaklı personellerin dosyaları savcılıklara teslim edildi
21:17 Ekvador, Dünya Kupası'na veda etti! Fenerbahçeli futbolcu hüngür hüngür ağladı
21:15 Finlandiya'dan dikkat çeken Pençe-Kılıç yorumu! Türkiye'yi hedef aldılar
21:00 Beşiktaş hazırlık maçında İstanbulspor'u farklı yendi
20:34 2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar rekoru tersten yazdı
20:07 Gaziosmanpaşa'da korkunç olay! Çalışmak isteyen karısını bıçaklayarak öldürdü
19:49 Şarampole yuvarlanan otobüsteki 40 kişi yaralandı! Şoförün ifadesi olay oldu
16:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kritik toplantı sona erdi! İki önemli konu masaya yatırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2022 22:46:20. #1.13#
SON DAKİKA: Finlandiya'dan dikkat çeken Pençe-Kılıç yorumu! Türkiye'yi hedef aldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement