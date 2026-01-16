Ölümle kumar: 19 yaşındaki genç, hayatını hiçe sayarak TIR\'la "chicken" oynadı

Paraguay'da 19 yaşındaki bir genç, sosyal medyada izlenme uğruna yaptığı tehlikeli hareketle ölümle burun buruna geldi. "Chicken" adı verilen ve araçların önüne atlamaya dayanan ölümcül oyun sırasında yaşananlar kameralara yansıdı.

Olay, hafta sonu Minga Guazú kentinde, çift şeritli bir yolda meydana geldi. Görüntülerde genç, yol kenarında beklerken aniden hızla gelen bir TIR'ın önüne doğru ilerliyor. 12 tekerlekli ağır vasıta yaklaşırken, gencin kollarını savurarak sürücüyü kışkırtmaya çalıştığı görülüyor.

TIR sürücüsü, bir anda aracın önünde beliren genci fark edince büyük panik yaşıyor. Ancak hız nedeniyle ani fren yapması ya da aracı başka bir yöne kırması mümkün olmuyor. Sürücü, çaresizce yoluna devam ederken olası bir facianın yaşanmaması için dua ediyor.

Saniyeler sonra genç, son anda kendini yolun dışına atarak TIR'ın altında kalmaktan kıl payı kurtuluyor. O anlar, yol kenarında bekleyen arkadaşları tarafından cep telefonuyla kayda alınıyor.

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından olay yetkililerin dikkatini çekti. Polis, videoda yer alan kişinin Ricardo David Irala Coronel olduğunu belirledi ve pazartesi günü gözaltına aldı.

Alto Paraná Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, şüphelinin PY02 karayolunun 18. kilometresinde seyir halindeki bir TIR'ın önüne atladığının açıkça görüldüğü belirtildi. Aynı bölgede yeniden video çektiği tespit edilen genç, olaydan kısa süre sonra yakalanarak karakola götürüldü ve tutuklandı.

Polis memuru Deolinda Lezcano, "Onu gördüğümüzde yine video çekiyordu. Devriye aracını fark edince, hiçbir şey yapmıyormuş gibi davrandı," dedi.

Gözaltına alınan genç, yerel basına yaptığı açıklamada kendini savunarak videolar çekerek para kazandığını ve bu parayla başkent Asunción'a gitmeyi planladığını söyledi.

"Yanlış anlaşıldım, sadece video çekiyordum. İnsanlar olayı fazla büyüttü," ifadelerini kullandı.

Genç ayrıca TIR sürücüsünü tanıdığını ve sürücünün bu videolardan haberdar olduğunu iddia etti. Ancak polis, bu iddiaya temkinli yaklaşıyor.

Yetkililer, olayın çok daha ağır sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Başmüfettiş Elvio Almada, "Sürücünün yapacağı ani bir manevra aracın devrilmesine, ölümcül bir kazaya ya da gencin hayatını kaybetmesine neden olabilirdi," dedi.

Almada, olayda yalnızca gencin değil, video çeken arkadaşlarının da sorumluluğu bulunduğunu vurgulayarak, "Olayın kayda alındığı açık. Soruşturma, olayla bağlantısı olan herkes tespit edilene kadar sürecek," açıklamasında bulundu.

Yetkililer, sosyal medyada beğeni ve izlenme uğruna yapılan bu tür tehlikeli davranışların hem bireylerin hem de masum sürücülerin hayatını riske attığını bir kez daha hatırlattı.