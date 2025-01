Oscar Adaylıkları Ertelendi

Dünya

Oscar adaylıklarının gelecek hafta açıklanması bekleniyor. Los Angeles'taki yangınlar yüzünden Akademi'nin seçtiği Oscar adayları için oy verme işlemi ve adayların açıklanacağı tören ikinci defa ertelendi.

Şimdilik adayların açıklanacağı törenin 25 Ocak'ta düzenleneceği belirtildi.

Ancak Los Angeles'taki yangınların devam etmesi halinde hem adayların açıklanmasının hem de Oscar töreninin ertelenmesi olasılıklar arasında.

Oscar töreninin 2 Mart'ta düzenlenmesi bekleniyor.

Diğer yandan 2023 yılındaki yazar ve oyuncu grevlerinin ardından çekimlerin hızlandığı Hollywood'da bu yılın en iyi film adayları arasında iddialı yapımlar var.

Brady Corbet'in yönettiği The Brutalist filmi, II. Dünya Savaşı'ndan kaçan bir mimarın hikayesini anlatıyor.

Adrien Brody'nin başrolünde olduğu filmin en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu kategorilerinde aday olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Vatikan'da geçen bir gerilim olan Conclave'in (Konsey) hem en iyi film hem de başrolündeki Ralph Fiennes ile en iyi erkek oyuncu ödülüne aday olması bekleniyor.

Cinsiyetini kadına değiştiren bir mafya babasının hikayesi üzerinden kadına karşı şiddeti ve kadınların hayatın her aşamasında yaşadığı zorlukları anlatan Emilia Pérez filmi de iddialı en iyi film adayları arasında.

Çok sayıda Altın Küre'yi elde eden filmin kadın oyuncuları Selena Gomez, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón ve Adriana Paz, 2024 Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü paylaşmıştı.

Karla Sofía Gascón'ın da en iyi kadın oyuncu adayları arasına girmesi bekleniyor.

Selena Gomez ve Zoe Saldaña ise en iyi yardımcı kadın kategorisinde aday olabilir.

Akademi'nin biyografi sevgisi belirleyici olabilir

Wicked müzikali ile Frank Herbert'in bilimkurgu kitabı Dune'ın beyaz perde uyarlamasının ikinci filmi Dune: Part Two (Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki) da en iyi film adayları arasına girebilir.

Cannes'da Altın Palmiye ödülünü kazanan Anora, beden korkusu türünün çok ses getiren filmi The Substance (Cevher), bir dönem draması olan Nickel Boys da en iyi film adayları kategorisinde konuşulan yapımlar.

Akademi biyografi yapımlarını sevdiği için Timothée Chalamet'nin başrolünde olduğu ve Amerikalı müzisyen Bob Dylan'ın hayatını anlatan A Complete Unknown (Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez) da iddialı film adayları arasında.

Timothée Chalamet'nin en iyi erkek oyuncu kategorisinde aday gösterilmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.

Oyuncu Jesse Eisenberg'in yönettiği ve başrolünü Kieran Culkin ile paylaştığı A Real Pain ile Hint yönetmen Payal Kapadia'ın filmi All We Imagine as Light (Aydınlık Hayallerimiz) da en iyi film adayları arasına girebilir.

Temsiliyet sorunu yine tartışılır mı?

Wicked'in en iyi film kategorisi dışındaki adaylıklarda daha çok şansının olduğu düşünülüyor.

Wicked'in yönetmeni Jon M Chu'nun ismi ise farklı tarzda bir müzikal yaratması nedeniyle en iyi yönetmen kategorisinde anılıyor.

Anora'nın yönetmeni Sean Baker, Conclave'in yönetmeni Edward Berger, Emilia Pérez'in Fransız yönetmeni Jacques Audiard'ın ilk defa en iyi yönetmen kategorisinde aday gösterilmesi bekleniyor.

A Complete Unknown'ın yönetmeni James Mangold da en iyi yönetmen kategorisinde aday gösterilebilir.

The Substance'ın (Cevher) yönetmeni Coralie Fargeat ise kadın temsili için en iyi yönetmen adayı olabilecek bir isim.

Oscar adaylıkları arasında temsiliyetin düşük olduğu uzun zamandır tartışılan bir konu.

Aynı zamanda The Substance'ın Hollywood'da güzelliğin ne kadar önemli olduğuna yönelik eleştirel tavrının da en iyi yönetmen kategorisinde aday gösterilmesinde etkili olabileceği düşünülüyor.

Nickel Boys'un yönetmeni RaMell Ross'un ise film ödül sezonunda çok fazla etkili olmadığı için en iyi yönetmen kategorisinde aday olması pek beklenmiyor.

Demi Moore'un aday olması bekleniyor

Sebastian Stan'in ise en iyi erkek oyuncu adayları arasına girmesi bekleniyor.

Sebastian Stan, A Different Man ve The Apprentice filmleriyle iki farklı dalda Altın Küre'de en iyi erkek oyuncu kategorisinde adaydı. Stan bu ödülü A Different Man filmiyle kazandı.

Queer filmiyle Daniel Craig de bu kategorinin güçlü isimlerinden.

Geçen yıl ilk defa en iyi erkek oyuncu kategorisinde aday gösterilen Colman Domingo da Sing Sing filmiyle tekrar aday olabilir.

The Substance filmiyle Altın Küre'yi kazanan Demi Moore'un en iyi kadın oyuncu kategorisinde aday gösterilmesi bekleniyor.

Anora filminde bir fahişeyi canlandıran Mikey Madison, Brezilya filmi I'm Still Here'in oyuncusu Fernanda Torres, en iyi kadın oyuncu adayları arasına girebilecek isimler.

The Last Showgirl filmiyle Pamela Anderson, Babygirl'deki rolüyle Nicole Kidman, Wicked ile Cynthia Erivo, Maria filmiyle Angelina Jolie, bu kategoriye aday olabilecek diğer isimler arasında.

Kieran Culkin en iyi yardımcı erkek kategorisine seçilebilir

En iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisi için konuşulan isimler ise şöyle: A Real Pain filminden Jesse Eisenberg ve Kieran Culkin, A Complete Unknown filmiyle Edward Norton, Anora filmiyle Yura Borisov, The Brutalist'teki rolüyle Guy Pearce, Gladiator II ile Denzel Washington, The Apprentice ile Jeremy Strong.

En iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisi için konuşulan isimler de şunlar: Emilia Pérez ile Zoe Saldaña ve Selena Gomez, Wicked ile Ariana Grande, Conclave ile Isabella Rossellini, The Substance ile Margaret Qualley, The Piano Lesson filmi ile Danielle Deadwyler, A Complete Unknown filmiyle Monica Barbaro, The Last Showgirl filmiyle Jamie Lee Curtis, The Brutalist filmiyle Felicity Jones.

En iyi orijinal senaryo kategorisinde aday olması beklenen filmler: Anora, The Brutalist, The Substance, A Real Pain, All We Imagine as Light, Hard Truths, All We Imagine as Light.

En iyi uyarlama senaryo kategorisine aday gösterilebilecek filmler ise Conclave, Nickel, Emilia, And A Complete Unknown, Wicked.