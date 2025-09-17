Prenses Akiko Mikasa Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

Türkiye'de bulunan Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve beraberindeki heyetin eşlik ettiği Akiko Mikasa, Aslanlı Yol'dan yürüyüp, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılıp, saygı duruşunda bulunulmasının ardından heyet, Anıtkabir önünde fotoğraf çektirdi. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Akiko Mikasa, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

'ARKEOLOJİNİN ALTIN ÇAĞI SERGİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Mikasa, Anıtkabir ziyareti sonrasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan eserler ile yurt dışından iadesi sağlanan ve yurt içinde ele geçirilen eserlerin yer aldığı 'Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'ni ziyaret etti.

TIRNAKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Prensesi Akiko Mikasa'ya; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile beraberindeki heyet eşlik etti. Prenses Akiko, sergide MS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen ve geçen ay ziyarete açılan Marcus Aurelius heykelini inceleyerek, eserin Türkiye'ye getiriliş sürecine ve tarihine ilişkin bilgi aldı. Prenses'in tırnaklarındaki Türk ve Japon bayraklı süslemeler dikkati çekti.