Putin BRICS’e Katılıma Davet Ettiklerini Açıkladı - Son Dakika
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Putin BRICS’e Katılıma Davet Ettiklerini Açıkladı

Putin BRICS’e Katılıma Davet Ettiklerini Açıkladı

Putin, BRICS'e katılmak isteyen tüm ülkelere davet yapılacağını belirtti ve Filistin Başkanı’nı davet etti.

18.10.2024 20:10
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS grubuna üye olmak isteyen her ülkenin gruba katılmaları için davet edileceğini söyledi.

Putin, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ı da zirveye davet ettiğini söyledi.

Rus lider, hem İsrail hem de Filistin liderleriyle temas halinde olduğunu ve iki devletli bir çözümü desteklediğini ifade etti.

'e üye ülkelerin liderleri Salı günü Rusya’nın Kazan kentinde başlayacak olan üç günlük zirvede bir araya gelecek.

Putin, dünya çapında 30 ülkenin BRICS ile işbirliğine ilgilerini ifade ettiklerini ve gelecek haftaki zirvede grubun daha da genişlemesi için olası seçeneklerin değerlendirileceğini söyledi.

Türkiye de birliğe katılmaya istekli olduğunu açıklamıştı.

Putin, zirve öncesi BRICS ülkelerinden gelen gazetecilere Moskova’da yaptığı açıklamada “Kapılar açık, kimseyi engellemiyoruz” dedi.

BRICS dönem başkanlığını bu yıl üstlenen Rusya, 22 Ekim'de Kazan'da yapılacak zirveye, üye ülkelerin liderlerinin yanı sıra gruba katılmak isteyen ülkeleri de davet etti.

Üyelik niyeti ifade eden ülkeler arasında Türkiye, Malezya, Tayland, Endonezya, Bangladeş, Nijerya da var.

Yorumcular, Putin'in BRICS ile Batı'ya karşı güçlü bir denge unsuru oluşturmaya çalıştığını söylüyor.

İlk zirvesini 2009’da toplayan grubun adı, ilk beş üyesi olan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşuyor.

2024 başında Mısır, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran da gruba üye oldu.

Türkiye BRICS'e katılmak için başvurdu mu?

Türkiye BRICS'e katılmak için başvuru yapıp yapmadığı konusunda resmi bir açıklama yapmadı; ancak gruba katılmak istediği birçok kez ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dış politika danışmanı Yuri Uşakov, Eylül ayı başındaki açıklamasında, Türkiye'nin BRICS'e üyelik için başvuru yaptığını söylemişti.

Rus haber ajansı RIA Novosti'nin haberine göre Uşakov, “Türkiye tam üyelik için başvurdu. Bunu değerlendireceğiz” dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik 3 Eylül'de yaptığı bir açıklamada konuyla ilgili bir soruyu şöyle yanıtlamıştı:

"BRICS'e üye olmak istediğimizi zaten Sayın Cumhurbaşkanı'mız çeşitli defalarda ifade etti. Bu konudaki talebimiz açıktır, bu süreç işlemektedir. Ama bununla ilgili somut bir gelişme yoktur."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 19 Eylül'de katıldığı bir yayında, Türkiye'nin BRICS üyeliğine ilgisi olduğunu teyit etti.

Fidan, "(BRICS üyeliği) Avrupa Birliği ile bizim ekonomik entegrasyonumuz üyelikle taçlansaydı, belki biz birçok konuda bu türden bir arayış içerisinde olmayacaktık" diye konuştu.

Fidan, Haziran ayında Rusya'da BRICS Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında yapılan BRICS+ Oturumu'na katılmış, orada da Türkiye’nin örgütle yakınlaşmasında Avrupa Birliği’nin olumsuz politikalarına atıf yapmıştı.

Fidan, BRICS’i alternatif değil tamamlayıcı bir platform olarak nitelendirmişti.

Filistin Yönetimi Başkanı Abbas da davet edildi

Zirve, Filistin bağlamında da yakından izlenecek.

Putin'in Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ı bizzat zirveye davet ettiği ifade edildi.

Zirve öncesi, Putin, hem İsrail hem de Filistin liderleriyle temas halinde olduğunu ve iki devletli bir çözümü desteklediğini ifade etti.

Putin Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin ve Brezilya'nın Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik ortak önerisinin “dengeli” olduğunu ve bir çözüm bulunması için iyi bir temel oluşturacağını söyledi.

Mayıs ayında kamuoyuna açıklanan Çin-Brezilya önerisi, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki güçlerini geri çekmesine gerek kalmadan gerginliğin azaltılmasını ve doğrudan diyaloğun yeniden başlatılmasını öngörüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bu girişimi Moskova'nın çıkarlarına hizmet ettiği gerekçesiyle reddetti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Putin BRICS’e Katılıma Davet Ettiklerini Açıkladı - Son Dakika

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