Rosa'nın Nazi Geçmişi Keşfi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Rosa'nın Nazi Geçmişi Keşfi

Rosa\'nın Nazi Geçmişi Keşfi
29.05.2026 07:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Berlin'deki Rosa, aile geçmişinde Nazi bağlantılarını öğrendi. Yeni veritabanı, geçmişi sorgulatıyor.

"Büyürken anti-faşist bir soydan geldiğime inanıyor ve bununla gurur duyuyordum" diyor Berlin'de yaşayan 57 yaşındaki Rosa (kendi isteği üzerine adını değiştirdik).

Ancak sonunda gerçeği öğrendi: Faşizm, Nazi yönetimi altındaki 20. yüzyılın başlarında Alman toplumunun geneline işlemişti.

Bu durum onu, atalarının Adolf Hitler rejimiyle ilişkisini keşfetme yolculuğuna çıkardı.

Bu yolculuk, Die Zeit gazetesinin Almanya'da eski Nazi Partisi üyelerine ait milyonlarca belgeyi erişime açmasıyla sona yaklaşmış görünüyor.

Bu yeni veri tabanı ülkenin karanlık geçmişini nasıl hatırladığına dair tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Rosa Berlin'in kuzeyinde, Doğu Almanya'da büyüdü. 1949'da kurulan ülkenin resmi adı Alman Demokratik Cumhuriyeti idi ve Moskova'nın hâkim olduğu Doğu Avrupa'nın bir parçasıydı.

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin yenilmesinden sonra Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Sovyetler Birliği (SSCB) tarafından dört bölgeye ayrıldı.

Soğuk Savaş'ın başlamasıyla Almanya ikiye bölündü: Batı, Batılı ülkelerle; Doğu ise Sovyetler Birliği ile hizalandı.

SSCB'nin Soğuk Savaş'ın sonunda dağılmasının ardından iki Almanya yeniden birleşti.

Yanlış anlatı

Rosa 1970'lerde büyürken Doğu Almanya'daki yaşamın her yönü devletin sıkı kontrolü altındaydı.

"Bize Doğu Almanların büyük ölçüde anti-faşistlerin torunları olduğu, 'kötülerin' ise Batı'dan geldiği söylenirdi" diye hatırlıyor Rosa.

Rosa'nın okulundaki çocuklar Sovyet kurtarıcı askerlerle ilgili kitaplar okuyarak büyüdü.

Rosa'nın kendisi de SSCB'yi bir dost, bir "ağabey" olarak görüyordu.

Bu nedenle İkinci Dünya Savaşı hakkında bazı aile hikâyeleri onu şaşırtıyordu. Yıllarca, büyükannesinin neden "[SSCB'nin] Kızıl Ordusu'ndan kaçmak zorunda kaldığını" anlayamadı.

Aile geçmişine 'derinlemesine dalış'

Rosa 16 yaşındayken, ABD'den bir Yahudi heyeti okulunu ziyaret etti ve "Hayatta kalanların çocukları fail­lerin çocuklarıyla buluşuyor" başlıklı bir tartışma düzenlendi.

Ancak konuşmanın sonlarına doğru Rosa kendisinin birinci değil, ikinci gruba ait olduğunu fark etti:

"Bir anda her şey anlam kazandı: Almanların düşman olarak görüldüğünü anladım."

O anı "bir barajın yıkılması" olarak niteliyor:

"İşte o zaman aile tarihimde derinlemesine araştırma yapmaya başladım."

Rosa arşivleri inceledi, anne ve babasından ve yaşlı akrabalarından geçmişlerini anlatmalarını istedi.

Yıllar içinde, büyükannesinin erkek kardeşinin 18 yaşında orduya katıldığını, bombardıman pilotu olduğunu ve 21 yaşına varmadan Yunanistan üzerinde düşürüldüğünü öğrendi.

Büyükannesinin babası da Nazileri destekleyen bir görevliydi, ancak tam görevi bilinmiyor.

Ve bir de Otto adlı başka bir büyük dedesi vardı. Rosa onu onlarca yıldır araştırıyordu.

"Belarus sınırına yakın Polonya'nın Bialystok kentinde polis memuruydu."

Şehir, Holokost sırasında yüzlerce kişinin bir sinagogun içinde diri diri yakılması gibi pek çok korkunç olaya sahne olmuştu.

Nazi Partisi üyeleri veri tabanının yayımlanmasıyla birlikte Rosa hemen Otto'yu aramaya başladı.

Milyonlarca arama

"Hemen üyelik kartını buldum. 1933 yılında, yani Nazilerin iktidara geldiği yıl partiye katılmış" diyor Rosa:

"Şaşırdım mı? Hayır, o noktada değil. Bu sadece son teyitti. Bunu istiyordum ve elde ettim.

"Sanki uzun bir hikâyeyi sonlandırmak gibiydi."

Rosa'nın aramaları, veri tabanının Şubat ayında yayımlanmasından bu yana yapılan milyonlarca aramadan sadece biri.

Yakın zamana kadar bir akrabanın Nazi üyeliğini kontrol etmek için Alman Federal Arşivleri'ne başvurmak gerekiyordu.

Ancak, önce ABD Ulusal Arşivleri tarafından yayımlanan ve bu yıl Die Zeit tarafından aranabilir bir araca dönüştürülen dijital veri tabanı süreci çok daha hızlı hale getirdi.

Die Zeit sözcüsü Judith Busch, BBC Rusça'ya aracın milyonlarca kez kullanıldığını söylüyor.

Nazi Partisi üyeliği

Hitler'in Nazi Partisi'nin resmi adı Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP) idi. 1945'te müttefikler tarafından yenilmeden önce 10 milyondan fazla üyesi vardı.

Münih'te tutulan üyelik arşivi savaşın sonunda neredeyse yok oluyordu: 50 ton belge bir kâğıt fabrikasına gönderildi, ancak fabrikanın müdürü emirlere uymayıp bunları ABD güçlerine teslim etti.

Nazi yönetimi çöktüğünden bu yana, Nazi üyeliği Almanya'da tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor.

BBC Rusça'ya aramaları hakkında konuşan herkes, ailelerinin Nazilerle bağlantısının ortaya çıkması halinde eleştiri ya da utanç yaşamamak için anonim kalmak istedi.

Kimliklerini korumak için isimlerini değiştirdik.

Aile tarihi konusunda uzman Alman tarihçi Johannes Spohr "Sanırım bu, insanların ölmüş olsalar bile aile üyelerine sadakat hissetmeleriyle bağlantılı" diyor:

"Uzun süre bu konu çok katı bir tabu oldu."

Kendisine Hertha adını verdiğimiz bir kişi "Tanıdığım herkes kontrol ettiğinde o dosyalarda akrabalarını buldu" diyor.

Veri tabanında biri polis, diğeri öğretmen olan iki büyük dedesini bulduğunu, ancak onların herhangi bir suç işlemediğine inandığını söylüyor.

"O dönemde Nazi Partisi'ne üye olmak yaygın bir şeydi ve bazı insanlar işlerinden dolayı buna katılmak zorundaydı."

'Asla siyasi bir partiye katılma'

Adını değiştirdiğimiz Martin ise büyük dedesinin adını bulmuş:

"Benim için oldukça sarsıcıydı.

"Babam, büyük dedemin 'Asla hiçbir siyasi partiye katılma. Ben birine katıldım ama sonra bunun yanlış parti olduğunu fark ettim' dediğini söylüyordu."

Tarihçiler genel olarak kimsenin partiye "otomatik olarak kaydettirilmediği" konusunda hemfikir — üyelik için kişisel başvuru ve onay gerekiyordu.

Die Zeit'ın tarih bölümünün başkanı Christian Staas, "Her parti üyesi bireysel olarak suçlara karışmış değildi" diyor ve ekliyor:

"Ancak NSDAP'ye katılmayı seçen herkes, savaşın, Holokost'un ve insanlığa karşı birçok başka suçun sorumlusu olan Nazi rejimini desteklemiş oldu."

Bununla birlikte, yalnızca bir üyelik kartı bir kişinin ne kadar aktif olduğunu veya suç işleyip işlemediğini gösteremez — bunun için daha fazla araştırma gerekir.

Rosa hâlâ büyük büyükbabası Otto'nun Bialystok'ta ne yaptığına dair ayrıntıları bilmiyor.

On binlerce Yahudi tutuklu bu şehirden geçti; savaş sonrası toplu infazlar ve diğer vahşetlere dair kayıtlar bulundu.

Otto'nun bir Nazi üyesi olduğu yönündeki şüphesini doğruladıktan sonra Rosa, "Bunun bir daha olmamasını sağlama sorumluluğunu hissettiğini" söylüyor.

Gizlilik endişeleri

Bazıları veri tabanına akın ederken, bazıları da bu bilgilerin böyle paylaşılmasını eleştiriyor.

Bu tür verilerin yayımlanmasının gizliliği ihlal ettiğini savunanlar da var, geçmişin hatalarını ve travmalarını yeniden gündeme getirmenin Almanya'nın ilerlemesini engellediğini düşünenler de.

"Bazı Almanların bu tartışmalardan yorulduğu doğru" diyor Rosa:

"Bazıları artık 'bir çizgi çekmemiz gerektiğini' söylüyor."

Rosa bunun tarihin silinmesi anlamına geleceğini belirtiyor.

"Bunu çocuklara öğretmeyi bırakamayız" diyor ve Almanya'da bugün benzer söylemlerin yeniden yankı bulduğunu düşündüğünü ekliyor.

Johannes Spohr, aile tarihini incelemenin geçmiş hataların tekrarlanmasını önleyip önlemediği konusunda şüphelerini dile getiriyor.

Ancak geçmişle yüzleşmenin olgunluk ve sorumluluk duygusu geliştirebileceğini söylüyor.

"Kim olduğumuzu ve atalarımızın ne yaptığını anlamak için büyürken benimsediğimiz tüm efsanelerden, hatta yalanlardan — Alman toplumunu şekillendirenlerden de — kendimizi özgürleştirmemiz önemli.

Editör Andrew Webb, BBC Dünya Servisi

Kaynak: BBC

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rosa'nın Nazi Geçmişi Keşfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı
İsrail’den Lübnan’ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin
Kolombiya’da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü
ABD Bender Abbas’a hava saldırısı düzenledi, İran’dan jet misilleme geldi ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi
Çin’de katliam gibi kaza 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Çin'de katliam gibi kaza! 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et
Akşehir Belediye Başkanı Köksal’dan Kılıçdaroğlu’na: Artık hemşehrimiz değilsiniz Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
“Asla“ demişti Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi "Asla" demişti! Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi
Adana’da AVM krizi Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez “Bilmiyorum“ dedi Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez "Bilmiyorum" dedi
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
MHP ve DEM Parti bayramlaştı MHP ve DEM Parti bayramlaştı
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu’yla bayramlaştı DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu'yla bayramlaştı
Kılıçdaroğlu kurultay için işaret etmişti Tedbir kararı ne zaman kalkar Kılıçdaroğlu kurultay için işaret etmişti! Tedbir kararı ne zaman kalkar?
Kaya Çilingiroğlu, eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile bayramda bir araya geldi Kaya Çilingiroğlu, eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile bayramda bir araya geldi
“Haram araç“ tartışması büyüyor Vekiller küfürleşince CHP’nin WhatsApp grubu kapatıldı "Haram araç" tartışması büyüyor! Vekiller küfürleşince CHP'nin WhatsApp grubu kapatıldı
Altın fena çakıldı Son 2 ayın dibini gördü Altın fena çakıldı! Son 2 ayın dibini gördü
“Kasa“ denilen Turgut Koç’tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL’ye Özel’i destekledi "Kasa" denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi
Gelin özel harekatçı olunca düğüne böyle geldiler Gelin özel harekatçı olunca düğüne böyle geldiler
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu’nun, “Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak“ yazısına Özgür Özel’den yanıt geldi Kılıçdaroğlu'nun, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak" yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
Zeytinin tanesini 50 TL’ye sattı Zeytinin tanesini 50 TL'ye sattı
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi
Kayıp 3 yaşındaki Aybüke için arama çalışması başlatıldı Kayıp 3 yaşındaki Aybüke için arama çalışması başlatıldı

04:52
Kayıp 3 yaşındaki Aybüke için arama çalışması başlatıldı
Kayıp 3 yaşındaki Aybüke için arama çalışması başlatıldı
00:18
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi
23:27
İran, Hürmüz’de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı
İran, Hürmüz'de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı
22:36
Acun Ilıcalı oyuncularına verdiği sözü tuttu
Acun Ilıcalı oyuncularına verdiği sözü tuttu
22:25
Osimhen’den vatandaşına büyük jest
Osimhen'den vatandaşına büyük jest
22:17
İran basını: ABD ile anlaşmaya varıldığı iddiası doğru değil
İran basını: ABD ile anlaşmaya varıldığı iddiası doğru değil
22:05
Zeytinin tanesini 50 TL’ye sattı
Zeytinin tanesini 50 TL'ye sattı
21:13
Gelecek sezona yetişecek Ankara yeni stadına kavuşuyor
Gelecek sezona yetişecek! Ankara yeni stadına kavuşuyor
21:00
Aziz Yıldırım’ın Vedat Muriqi’den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu
Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu
20:41
Menajerinden sürpriz iddia: Tedesco geri dönebilir
Menajerinden sürpriz iddia: Tedesco geri dönebilir
20:35
116 yıllık efsane geri dönüyor
116 yıllık efsane geri dönüyor
20:29
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
20:18
ABD uçakları, İsrail’i büyük zarara uğrattı
ABD uçakları, İsrail'i büyük zarara uğrattı
20:10
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
"Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
19:52
Tokat’ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2’si kayıp
Tokat'ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2'si kayıp
19:41
Vatan Özcan: Türkiye’yi seçtim çünkü adım Vatan
Vatan Özcan: Türkiye'yi seçtim çünkü adım Vatan!
19:39
Kılıçdaroğlu’nun, “Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak“ yazısına Özgür Özel’den yanıt geldi
Kılıçdaroğlu'nun, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak" yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi
19:18
Bayramın ikinci gününde kabus Edirne’de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu
Bayramın ikinci gününde kabus! Edirne'de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu
19:06
Fenerbahçe’den Montella bombası
Fenerbahçe'den Montella bombası
18:24
İşte Güllü’nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı
İşte Güllü'nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı
18:21
Bir zamanlar otobüs şoförüydü Şimdi tüm dünya onu tanıyor
Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor
17:34
Dünya Kupası’nda yanacağız Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
Dünya Kupası'nda yanacağız! Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
17:25
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
16:52
Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e taziye telefonu Açmayınca mesaj gönderdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e taziye telefonu! Açmayınca mesaj gönderdi
16:47
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 07:35:16. #.0.4#
SON DAKİKA: Rosa'nın Nazi Geçmişi Keşfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.