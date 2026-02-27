Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü - Son Dakika
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü

Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü
27.02.2026 09:52
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü
Pakistan ile Afganistan arasında bir süredir devam eden çatışmalar, bu sabah itibarıyla resmen savaşa dönüştü. Pakistan'ın savaş uçaklarının bombardıman düzenlediği Kabil'deki patlamalar çok sayıda kişinin ölümüne neden olurken Afganistan'dan misilleme gecikmedi. Pakistan Savunma Bakanlığı "Artık sabrımız taştı, Afganistan ile açık savaşa girdik" ifadesini kullanırken Taliban da sınırda 15 askeri üssün ele geçirildiğini duyurdu.

2 komşu ülke arasında uzun zamandır devam eden çatışmalar Pakistan savaş uçaklarının Kabil'i bombalamasıyla savaşa dönüştü.

Afganistan ordusunun misillemesi ardından Pakistan Savunma Bakanlığı "Artık sabrımız taştı, Afganistan ile açık savaşa girdik" ifadesini kullanırken Taliban da sınırda 15 askeri üssün ele geçirildiğini duyurdu.

Pakistan ve Afganistan arasında, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca karşılıklı saldırılar sürüyor. Gece saatlerinde yaşanan çatışmalar sırasında havalanan Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Afganistan'ın başkenti Kabil'e ve Kandahar şehrine hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılar kapsamında ayrıca Nangarhar vilayetinde bir mühimmat deposunun imha edildiği aktarıldı. Kaynaklar ayrıca Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Kurram bölgesinde Afganistan'ın Taliban yönetimine ait hedeflerin vurulduğunu bildirdi.

133 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 200'DEN FAZLA YARALI VAR

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, operasyonlarda Afgan tarafından 133 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü. Tarar, Kabil, Paktia ve Kandahar'da bazı hedeflerin vurulduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceğine işaret etti.

9 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 27 mevziinin imha edildiğini, 9 noktanın da ele geçirildiğini iddia eden Tarar, iki kolordu ve üç tugay karargahı dahil birçok mevzi ile 80'den fazla araç ve silah imha edildiğini ifade etti.

"TALİBAN, AFGANİSTAN'I HİNDİSTAN'IN KOLONİSİ HALİNE GETİRDİ"

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, X'ten yaptığı paylaşımda, "NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan'da barışın sağlanacağı ve Taliban'ın Afgan halkının çıkarlarına ve bölgedeki barışa odaklanacağı bekleniyordu. Ancak Taliban, Afganistan'ı Hindistan'ın bir kolonisi haline getirdi." ifadelerini kullandı.

"ARTIK ARAMIZDA AÇIK SAVAŞ VAR"

Pakistan'ın durumu "normal tutmak" için diplomasi yürüttüğünü aktaran Asıf, artık "sabırlarının tükendiğini" belirtti. Asıf, "Artık aramızda açık savaş var." ifadesine yer verdi.

"55 PAKİSTAN ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de X'teki paylaşımında, Afganistan'ın saldırılarını kınadı. Tolo News'ün haberine göre Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat ise misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldüğünü, 23 askerin cesedinin ve çok sayıda silahın ele geçirildiğini ileri sürdü. Fıtrat, Pakistan ordusuna ait bir karargah ve 19 kontrol noktasının ele geçirildiğini iddia etti.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirmişti. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da Afganistan'ın misillemesine karşılık verilmeye devam edileceğini belirtmişti.

AFGANİSTAN-PAKİSTAN ANLAŞMAZLIĞI

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı. Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada, Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti. Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti. Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

Afganistan, Güvenlik, Politika, Pakistan, Kabil, Dünya

24 saat son dakika haber yayını
