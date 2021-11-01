Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık
01.11.2021 14:06
Son dakika! G20 Liderler Zirvesi dönüşünde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarından bahsetti. Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptıklarını belirten Erdoğan, " iş birliğimizi güçlendirmenin yanı sıra özellikle de ekonomik ilişkilerimizi çok daha yoğun bir şekilde devam ettirme kararı aldık. F-16 tedarikini müzakere ettik. Bu konuda da kendilerinden olumsuz bir yaklaşım görmedim." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da katıldığı G20 Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ve Roma'da yaptığı görüşmelere ilişkin değerlendirmelerini aktaran Erdoğan, liderlere "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" ve " Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi" kitaplarını hediye ettiğini söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
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