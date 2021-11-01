Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da katıldığı G20 Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ve Roma'da yaptığı görüşmelere ilişkin değerlendirmelerini aktaran Erdoğan, liderlere "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" ve " Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi" kitaplarını hediye ettiğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...