Son Dakika: Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 681'e yükseldi - Son Dakika

Son Dakika: Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 681'e yükseldi

Son Güncelleme: 11.09.2023 18:49

Son dakika: Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde bilançov ağırlaşıyor. 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde şu ana kadar 2 bin 681 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan enkaz altından yaralı olarak kurtarılanların sayısı ise 2 bin 501 olarak rapor edildi.

Afrika ülkesi Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı yükseldi. Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül gecesi meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaşarak, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 681'e, yaralıların sayısının ise 2 bin 501'e yükseldiğini duyurdu.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Bakanlık açıklamasında, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 681'e, yaralıların sayısının ise 2 bin 501'e yükseldiğini belirtti.

FAS'TA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

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Son Dakika Dünya Son Dakika: Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 681'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 681'e yükseldi - Son Dakika
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