Son Dakika: Rus ordusu Çernobil Nükleer Santrali ve Hostomel Havaalanı'nın kontrolünü tamamen ele geçirdi - Son Dakika
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Son Dakika: Rus ordusu Çernobil Nükleer Santrali ve Hostomel Havaalanı'nın kontrolünü tamamen ele geçirdi

24.02.2022 20:47

Son dakika: Ukrayna'ya giren Rusya, ilerleyişine devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin "Çernobil'i ele geçirmek istiyorlar" sözlerinden kısa bir süre sonra Rus ordusu Çernobil'i ve Hostomel Havaalanı'nın kontrolünü tamamen ele geçirdi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan tarihi savaştan önemli haberler gelmeye devam ediyor. Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesinin ardından çok sayıda Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Rus birlikleri ilerleyişini sürdürürken, Ukrayna cephesinin korktuğu olay da akşam saatlerinde gerçekleşti.

"TÜM AVRUPA İÇİN BİR SAVAŞ İLANIDIR"

Vledimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada Rus işgal güçlerinin Çernobil santralini ele geçirmeye çalıştığını aktarmış ve bunun tüm Avrupa için bir savaş ilanı olduğunu ifade etmişti. Zelenski, santraldaki güvenlik görevlilerinin 1986 trajedisinin bir daha yaşanmaması için canlarını verdiklerini belirtmişti.

UKRAYNA'NIN KORKTUĞU OLDU

Zelenski'nin açıklamalarından kısa bir süre sonra Ukrayna'nın korktuğu da başına geldi. Rus ordusu, Kiev yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali ve Hostomel Havaalanı'nın kontrolünü ele geçirdi.

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Ukrayna Devlet Başkanı son durumu açıkladı: Rusya, Çernobil'i ele geçirmeye çalışıyor, bu tüm Avrupa'ya karşı bir savaş ilanıdır Ukrayna Devlet Başkanı son durumu açıkladı: Rusya, Çernobil'i ele geçirmeye çalışıyor, bu tüm Avrupa'ya karşı bir savaş ilanıdır Ukrayna ordusu, esir aldığı ilk Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı! Ukrayna ordusu, esir aldığı ilk Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı!

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Son Dakika Dünya Son Dakika: Rus ordusu Çernobil Nükleer Santrali ve Hostomel Havaalanı'nın kontrolünü tamamen ele geçirdi - Son Dakika


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