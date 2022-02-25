Sosyal medyadan "kurtarın bizi" demişlerdi! Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyeleri planlandı - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından başlayan savaş ikinci gününe girdi. Ukrayna'nın çok sayıda şehrinde bombalar patladı, başkent Kiev'de sivillere yönelik füze saldırıları gerçekleştirildi. Saldırılarda 137 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla insanın ise yaralandığı açıklandı.

Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşları ise ülkelerine dönebilmek için gün sayıyor. Dün sabah vatandaşlara gerekli desteğin verileceğini açıklayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da yaşanan gelişmelere ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine ilişkin Türkiye'nin tutumunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını kaydeden Çavuşoğlu, "Rusya, iki bölgeyi tanıdığını ilan edince de açıklamamızı yaptık. Bu uluslararası hukukun ihlalidir, bunu kabul etmemiz mümkün değil. Reddettiğimizi de söylemiştik." diye konuştu.

"HAZIRIZ AMA HAVA SAHASI KAPALI"

Ukrayna'daki vatandaşların durumunun da yakından takip edildiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Uluslararası toplantılarda da hem düşüncemizi söylüyoruz hem de buradaki çabalara Türkiye olarak katkı sağlıyoruz. Tabii her iki tarafta ilişkilerimiz de iyi olduğu için Türkiye'den beklentiler de çok. İki tarafla diyalog kurabilen nadir ülkelerden bir tanesiyiz ama biz de illa her şeyi biz çözeceğiz diye bir iddia içinde hiçbir zaman olmadık. Samimi gayret sarf ettik, bundan sonra da samimi gayretlerimizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Vatandaşlara öncelikle güvenli yerlerde kalması çağrısını yapan Çavuşoğlu, "Biz vatandaşlarımızın tahliyesiyle ilgili çalışmaları başından beri yaptık. Hazırız ama şu anda hava sahası kapalı. Biz şubatın başından itibaren bu hazırlıkları yapmaya başladık. Yine yanılmıyorsam 14 Şubat'tı, özellikle o bölgede yaşayan vatandaşlarımızı tek tek arayarak bu bölgeyi terk etmelerinde istedik." dedi.

"THY İLE HAZIRLIĞIMIZI YAPTIK"

Rusya'nın ayrılıkçı iki bölgenin bağımsızlığını tanımasının ardından vatandaşlara bölgeden çıkma uyarısının yinelendiğini aktaran Çavuşoğlu, Türk Hava Yolları'nın ek bir sefer koyduğunu ancak bu seferin sadece 4 biletin satılması nedeniyle iptal olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, uçuşlarda boş koltukların bulunduğunu, özellikle öğrencilerin son ana kadar beklemek istediğini belirterek, "Biz bu iş ciddiye bindikten sonra hava sahası açıksa havadan nasıl tahliye edeceğimizi THY'yle de konuştuk. Daha önce pandemi ve Afganistan'dan tahliyeler zamanında olduğu gibi THY'yle konuştuk, hazırlığımızı yaptık." şeklinde konuştu.

"DURUM SAKİNLEŞTİĞİ ZAMAN MOLDOVA, ROMANYA VE POLONYA'YA GÖTÜRECEĞİZ"

Çavuşoğlu, karadan tahliye seçeneğinin de masada olduğunu vurgulayarak, "Durum sakinleştiği zaman vatandaşlarımızı kara yoluyla Moldova'ya Romanya'ya ve Polonya'ya götürebileceğiz. Deniz yolunda da özellikle Odessa bölgesinde şu anda çatışmalar var. Deniz trafiği de şu an kapalı. Biz, deniz trafiği açılırsa, deniz yoluyla tahliye çalışması da feribot şirketlerimizle yaptık." ifadelerini kullandı.

"VİZE, PCR TESTİ VE AŞI SERTİFİKASI İSTEMEYECEKLER"

Ukrayna'daki otobüs şirketleriyle kara yoluyla tahliye halinde anlaşmaların yapıldığını da kaydeden Çavuşoğlu, "Biraz önce bahsettiğim ülkelerle görüştük, o ülkeler bizim vatandaşlarımızdan vize istemeyecek, PCR testi ya da aşı sertifikası da istemeyecek." bilgisini paylaştı.

Bakanlığın ve diplomatik temsilciliklerin çağrı merkezi ve WhatsApp hatlarının aktif olduğunu belirten Çavuşoğlu, herkesin sağ salim tahliye edilmesi için tüm hazırlıkların yapıldığının altını çizdi.