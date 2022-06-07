Süper Lig'de 19 takımın 8'i İstanbul'dan: Türk futbolu nasıl etkilenecek?

Spor Toto 1. Lig'i ilk sırada bitiren Bereket Sigorta Ümraniyespor'un ardından play-offlar sonucu İstanbulspor da Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Böylece 19 takımlı Süper Lig'de İstanbul takımlarının sayısı 8'e çıktı: Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir, İstanbulspor, Kasımpaşa ve Ümraniyespor.

Bu 2001'den beri oynanan Süper Lig tarihinde bir ilk.

Türkiye'nin en üst düzey futbol liglerinde ise 1963-64 yılından beri görülmeyen bir durum.

O sezon Türkiye 1. Futbol Ligi'nde sekiz İstanbul takımı yarışmış, ligin ilk üç takımı (Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray) ve son üç takımı (Beykoz, Beyoğlu ve Kasımpaşa) İstanbullu kulüplerden oluşmuştu.

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de yarışacak sekiz kulüp, sezon boyunca oynayacağı 36 maçın yalnızca 11'i için şehir değiştirmek zorunda kalacak.

İstanbul dışında yalnızca 10 ilin takımı Süper Lig'de yarışacak. 81 ilden 70'i Süper Lig'de temsil edilmeyecek.

Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinden hiçbir kulüp bu sezon Süper Lig'de yer almayacak.

Güneydoğu Anadolu'da yalnızca Gaziantep, Marmara Bölgesi'nde ise yalnızca İstanbul'un takımları Süper Lig'de olacak.

Peki Süper Lig'deki bu tablonun nedeni nedir? Süper Lig'in 11 ile sıkışmış olması ülke genelinde futbola bakışı nasıl etkileyebilir? Uzmanlara sorduk.

'Türkiye birçok şeyin İstanbul'a yüklendiği bir ülke'

Tivibu Spor Editörü Rezzan Yetiş, İstanbul'un diğer şehirlere kıyasla her anlamda daha fazla imkan sağlayan bir kent olduğunu söylüyor. Buna futbol kulüpleri için tesis olanakları, altyapı, genç futbolculara ulaşım da dahil.

BeinSports'tan gazeteci Banu Yelkovan da "Türkiye sadece futbolun değil, birçok şeyin büyük şehirlere ve özellikle İstanbul'a yüklendiği bir ülke" diyor ve ekliyor:

"Her zaman ve hemen her konuda olduğu gibi futbol da bunun dışında kalamıyor."

Yelkovan konuyu sadece sporcu havuzu ve ekonomik avantaj gibi nedenlerle açıklama çalışmanın resmi eksik bırakacağını, bunun sosyolojik bir araştırma konusu olması gerektiğini söylüyor:

"Bu araştırmayı da belki Anadolu kulüplerinin yaptırması lazım.

"Durum hakkında duygusal açıklamalar ya da şikayet penceresinde kalmayıp neyi eksik yaptıklarını saptamak amaçlı değerlendirmeleri, neyi düzeltmeleri gerektiğini doğru saptamaları bakımından çok önemli."

Coğrafi ve kültürel çeşitlilik

Öte yandan bu durum, Türkiye'nin 70 ilinde futbolseverlerin Süper Lig maçlarını kendi şehirlerinde izleyememesine yol açacak.

Rezzan Yetiş, bu durumun Türk futbolundaki coğrafi ve kültürel çeşitliliği olumsuz etkileyeceği görüşünde.

Banu Yelkovan da "Keşke Süper Lig güçlü şehir takımlarının temsil edildiği bir platform olsaydı ancak değil" diyor.

Öte yandan bu 70 ilin takımlarının kendilerini toparlamasını beklerken, Süper Lig'deki takımların da bu noktaya hak ederek yükseldiklerini düşünmek gerektiğini vurguluyor.

Geçmişte farklı coğrafyalardan takımların Süper Lig'de temsil edilmesi siyasetçilerin de gündeminde olan bir konuydu.

Hatta eski Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 2010'da yaptığı bir açıklamada, " Diyarbakırspor'u Süper Lig'e devlet çıkardı" demişti.

Fakat Rezzan Yetiş, siyasetçilerin bu tür müdahaleler yapmaması gerektiğini söylüyor:

"Açıkçası siyasiler, hiçbir sportif faaliyeti yönlendirme konusuna dahil olmamalı. Sportif başarıyı arttırmak konusunda yapılacak yenilik ve projeler olumlu etki yaratırken bu tür yorumlar ve faaliyetler bence olumsuz sonuç doğuruyor."

İstanbul'un stadyum sorunu

Banu Yelkovan, İstanbul'dan 8 takımın Süper Lig'de oynayacak olmasının yarattığı bir soruna daha dikkat çekiyor:

"Bana sorarsanız asıl sorun ligdeki deplasman maçlarının çoğunun oynanacağı İstanbul'da Süper Lig kriterlerine uygun stadyum sayısı.

" Şükrü Saraçoğlu, Nef Stadyumu, Vodafone Park, Başakşehir Fatih Terim, Recep Tayyip Erdoğan ve Atatürk Olimpiyat statlarını alt alta yazdığımızda elimizde toplam 6 stadyum var.

"Karagümrük zaten bu sezon stat konusunda çok sorun yaşadı, şimdi o listeye İstanbulspor ve Ümraniyespor da eklenecek.

"Bu takımların maç trafiğine şehrin araç trafiğini de eklediğinizde, takımların bazılarının seyirci sayısının az olması bile kabus senaryosunu hafifletmeyecek.

"Ki bu tabloya kadın liglerini, genç ligleri de dahil etmeden bunu söylüyorum.

"Gelecek sezon İstanbul takımları için stattan stada gitmek, başka şehre deplasmana gitmekten çok daha zor olabilir."

İstanbul takımları 8'den 11'e çıkabilir

Gelecek sezon Süper Lig'deki İstanbul ekiplerinin sayısı 8'e çıkacak olsa da bu artış gelecek sezonla sınırlı kalmayabilir:

1. Lig'de mücadele eden ve Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen 3 İstanbul takımı daha bulunuyor:

Bunlardan biri, 2. Lig'den yükseldiği ilk sezonda ligi 6. sırada bitirerek play-off'lara katılmaya hak kazanan fakat finalist Bandırmaspor'a elenen Eyüpspor.

Bu sezon 2. Lig Beyaz Grubu 20 puan farkla 1. sırada bitirerek önümüzdeki sezon 1. Lig'de oynamaya hak kazanan Pendikspor da Eyüpspor'un ilk sezonunda başaramadığını başarmaya çalışacak bir diğer ekip.

Son olarak 1. Lig'deki ikinci sezonunda ligi düşme hattının beş puan üzerinde 10. sırada bitiren Tuzlaspor da bu ligdeki üçüncü İstanbul takımı.

Bu üç takımın da yükselmesi ve Süper Lig'deki İstanbul ekiplerinin küme düşmemesi durumunda bu alandaki rekor egale edilebilir.

Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde en son 1962-63 sezonunda İstanbul'dan 11 takım yer almıştı.

O dönemde 22 takımın 2 grupta oynadığı Milli Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbulspor, Feriköy, Vefa, Kasımpaşa, Beykozspor 1908, Beyoğluspor, Fatih Karagümrük ve Yeşildirek mücadele etmişti.