Swift ve Kelce\'nin Düğün Tarihi Yaklaşıyor

Pop yıldızı Taylor Swift ile NFL yıldızı Travis Kelce geçen yaz Kansas City'deki evinin arka bahçesinde nişanlandığında, hayranların aklında hemen tek ve acil bir soru belirdi: Düğün ne zaman ve nerede olacak?

Hayranlar nihayet cevaplarını almak üzere olabilir.

Giyim tarzından müziğine ve turnelerine kadar her şeyde daha büyük planlarına ilişkin ipuçları vermesiyle tanınan Swift, yaklaşan evliliği hakkında sessizliğini koruyor. Ancak bu durum dünyanın dört bir yanında insanların tahmin yürütmesini engellemedi.

İkilinin ne zaman ve nerede evleneceğine dair bitmek bilmeyen söylentiler, New York Times'ın çok amaçlı spor arenası Madison Square Garden'da (MSG) büyük bir etkinlik için izin başvurularında bulunulduğunu bildirmesiyle daha net bir hâl almaya başladı.

Talep edilen izinler perşembe gününden hafta sonuna kadar uzanıyor ve Manhattan'ın yoğun bölgesindeki birkaç sokağın kapatılmasına yol açacak.

Merak doruk noktasına ulaştı: Olası davetlilerden New York şehir yetkililerine kadar herkes, uzun hafta sonunun neler getirebileceğine dair bilgi almak isteyenler tarafından aranıyor.

New York kenti bir yandan sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken diğer yandan Dünya Kupası maçlarına ve ABD'nin 250. kuruluş yılı etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor.

Perşembe gecesi çiftle sosyalleştiği bilinen ünlülerin bir araya gelmesinin ardından, haberler aracılığıyla yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İpuçları, bölgeye boşaltılan kamyonlardan görünürde sızdırılmış bir düğün hafta sonu programına ve davetliler arasında kimlerin bulunabileceğine kadar uzanıyor.

İşte büyük günün 3 Temmuz Cuma olduğu yönündeki söylentiler eşliğinde, olası kutlamalar hakkında bildiğimiz ve bilmediğimiz her şey.

Swift ve Kelce, Madison Square Garden'da mı evleniyor?

Kısa cevap: Belki.

Şehir yetkilileri BBC'ye, bir kişinin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü hafta sonu için arena yakınında sokak kapatma izni başvurusu yaptığını doğruladı.

BBC'nin ABD'deki medya ortağı CBS News, Salı günü çiftin arena içindeki Infosys Tiyatrosu'nda yaklaşık 100 kişilik bir prova yemeği planladığını bildirdi.

Oyuncu Lena Dunham ve sık birlikte çalıştığı Jack Antonoff da dahil olmak üzere çiftin ünlü dostları, perşembe akşamı resmi kıyafetlerle görüntülendi.

Perşembe gecesi Swift ve Kelce, aralarında New York, Swift'in müzik kariyerine başladığı Nashville ve Kelce'nin NFL takımının bulunduğu Kansas City'deki kuruluşların da yer aldığı, önem verdikleri ABD merkezli hayır kurumlarına 26 milyon dolar (1,2 milyar TL) bağışladı.

Swift'in temsilcileri, düğünden söz etmeksizin, BBC News'e bağışın "Amerika Birleşik Devletleri genelindeki yardım kuruluşlarına" yapıldığını söyledi.

Bağışlardan yararlananlar arasında, yoksullara yiyecek dağıtan gıda bankaları da bulunuyor.

Haberlere göre cuma gecesinden cumartesi sabahına uzanacak ikinci ve daha büyük bir kutlama planlandı.

Bu etkinlik yaklaşık 1.000 kişiyi ağırlayabilecek.

CBS'nin çarşamba günkü haberine göre etkinlikte müzikal performanslar yer alacak ve bunun için arena içinde devasa bir sahne kuruluyor.

New York Belediye Başkanlığı Ofisi sözcüsü Dora Pekec, BBC'ye haziran başında arenanın çevresindeki yolların 2-4 Temmuz tarihleri arasında kapatılması için izin başvurusu yapıldığını söyledi.

Associated Press'in (AP) aktardığına göre MSG'nin altında bulunan ve ülkenin en yoğun demiryolu merkezi olan Penn Station'a erişim de kısıtlanacak.

Haberi ilk duyuran New York Times (NYT), ayrıca Kelce'nin Kansas City Chiefs takımındaki bazı oyuncuların yakınlardaki otellerde oda ayırttığını bildirdi.

Gazete, arena etkinliğinin bir düğün olduğunu açıkça söylemedi.

TMZ ve başka yayın kuruluşları, normalde büyük konserler için kullanılan ve New York Knicks basketbol takımına ev sahipliği yapan 22 bin kişilik MSG'nin düğün kutlamalarına ev sahipliği yapacağını öne sürüyor.

Swift, yirmi yıllık kariyeri boyunca sekiz kere burada sahne aldı. Bunların bir kısmı ödül törenlerinde, bir kısmı da Fearless ile Speak Now turnelerindeydi.

Çarşamba günkü basın toplantısında New York Polis Teşkilatı (NYPD) Komiseri Jessica Tisch, departmanın hafta sonuna doğru arenadaki bir etkinlik için görev yaptığını belirtti.

Güvenlik planlarının hazır olduğunu ancak ayrıntı vermeyeceğini söyledi.

Avrupa'daki Swift konserlerinden birine yönelik önceki bir terör planı sorulduğunda Tisch, NYPD'nin istihbarat ve terörle mücadele birimlerinin bu etkinliği de şehirdeki diğer büyük etkinlikler gibi değerlendirdiğini söyledi.

"Diğer tüm büyük etkinliklerde olduğu gibi, bu özel etkinlik için de değerlendirmelere dayanarak uygun kaynakları sağlayacağız" dedi.

Görevliler arenaya yapraklı bitkiler, üzerinde "branches" yazan kutular ve ıstakoz da dahil olmak üzere gıda kutuları boşaltırken görüntülendi.

Kimler katılabilir?

Düğüne kimlerin katılacağına ilişkin spekülasyonlar haftalardır sürerken aile üyeleri ve arkadaşlar davetli listesi konusunda büyük ölçüde sessiz kaldı.

NFL takımı San Francisco 49ers'ın oyuncusu George Kittle, şarkıcı Benson Boone ve İngiliz oyuncu Suki Waterhouse katılacaklarını doğrulayan az sayıdaki isim arasında yer aldı, ancak ayrıntı paylaşmadılar.

Dünyanın dört bir yanından yıldızlar, bu hafta sonu ve olası kutlamalar öncesinde New York'ta toplandı.

Çiftle bağlantısı bulunan isimler arasında, Swift'in geçen yıl sohbet programında törene davet ettiği BBC sunucusu Graham Norton da var.

Şehirdeki bir diğer BBC çalışanı ise Swift tarafından son albüm tanıtım turu sırasında şahsen davet edilen Radio 1 sunucusu Greg James.

Şarkıcı Ed Sheeran, Fleabag yıldızı Phoebe Waller-Bridge, şarkıcı Camila Cabello ve oyuncu Anya Taylor-Joy da bölgede görülen isimler arasında.

Dua Lipa, Camila Cabello ve yakın arkadaşı Sabrina Carpenter da yakın zamanda görüldü.

Uzun yıllardır arkadaşı olan Selena Gomez ile sık birlikte çalıştığı Jack Antonoff'un davetliler arasında olması bekleniyor.

Swift'in birçok müzik videosunda yer alan çocukluk arkadaşı Abigail Anderson Berard'ın da katılması muhtemel.

Damadın annesi Donna Kelce, Madison Square Garden'daki "prova yemeğinden" saatler önce perşembe günü New York'a gelirken görüntülendi.

Model Karlie Kloss'un da davetiye aldığı bildiriliyor.

Diğer spekülasyonlar, kariyeri boyunca süperstarı etkileyen müzik efsaneleri Stevie Nicks ve Tim McGraw gibi olası sahne alacak isimler etrafında dönüyor.

Bu söylentilerin, Swift'in ayın başında bir Knicks basketbol maçı için MSG'de bulunduğu sırada üzerinde "Stevie Knicks" yazan bir tişört giymesiyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Taylor Swift'in gelinliğini kim tasarlayabilir?

Guardian gazetesine göre, Dior'un Jonathan Anderson'ı, Swift hayranlarının favorisi Oscar de la Renta ve tam anlamıyla Amerikan ikonu Ralph Lauren dahil yaklaşık dokuz üst düzey tasarımcı, yüzyılın gelinliği siparişi için yarışıyor olabilir.

Gazete, kutlamalar boyunca birden fazla kıyafet değişikliğinin muhtemel olduğunu ve birkaç farklı görünümün değerlendirildiğini yazıyor.

Moda editörü Savannah Bradley BBC'ye, şarkıcının Stella McCartney, Vivienne Westwood ve Sarah Burton gibi tasarımcılarla da yakın ilişkileri bulunduğunu söyledi.

Bradley, Oscar de la Renta veya Christian Siriano imzalı bir tasarımın Swift'e çok uygun olabileceğini belirtti:

"Beni bir korse şaşırtmaz. Korseleri seviyor."

Moda blogu Taylor Swift Style'ın kurucusu ve yazarı Sarah Chapelle ise Kelce'nin "gerçekten modayı sevdiğini" ve dikkat çekici bir damat olabileceğini söyledi:

"Travis'i sık sık desenler veya parlak renkler içinde görürsünüz; cesur, eğlenceli parçalar tercih eder. Resepsiyon ve sonrasında renkli bir ceket tam ona göre görünüyor."

New York'ta başka hangi ipuçları ortaya çıktı?

Medyada çıkan haberler arttıkça düğün hazırlıklarına ilişkin daha fazla işaret ortaya çıktı.

Hafta boyunca mekânda, üzerinde "Garden Party" ve "GP" yazılı yükleme işaretleri bulunan büyük kamyonlar görüldü.

Son günlerde ekiplerin sahne ekipmanları, ışıklar ve başka malzemeler boşalttığı görüldü.

Üzerinde "40 inçlik disko topu" yazan büyük bir siyah kutu ve büyük beyaz bir merdiven korkuluğu da taşınırken görüntülendi.

Ancak birçok malzeme siyah örtüler veya ahşap sandıklar içinde olduğundan ayırt edilemedi.

Gazeteciler ayrıca salı günü çalışanların arenanın merdivenlerine büyük bir kırmızı halı serdiğini, ancak bunun kısa süre sonra kaldırıldığını gördü.

Bazı çalışanlar, ıstakoz olduğu düşünülen ürünler de dahil olmak üzere gıda kutularını içeri taşırken görüntülendi.

Bu kadar çok teslimat, çiftin spor arenasını hayallerindeki düğün mekânına nasıl dönüştüreceği sorusuna yanıt verebilir.

Basında yer alan haberlerde, arena içinde dev bir set kurulabileceği ve bunun bir kale ile bahçe alanı içerebileceği yönünde spekülasyonlar yer aldı.

Çiftin ayrıca birkaç müzikal gösteri planladığı da bildiriliyor.

Perşembe günü, çiftin prova yemeği olduğu düşünülen etkinlikten saatler önce çalışanlar arenanın önünde büyük bir tente kurarken görüldü.

BBC'ye verilen bilgiye göre birçok konuk buradan giriş yapacak; ancak VIP'ler ile gelin ve damat, dışarıdaki medya ve hayran kalabalığından uzakta, yer altı otoparklarından gelecek.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de esprili imalarda bulunuyor.

Daha önce şehrin aynı hafta sonunda bir Dünya Kupası maçı ve "Taylor Swift'in düğününe" ev sahipliği yaptığını söyleyerek, "New York büyük etkinliklere alışkındır" demişti.

Mamdani, salı günü sıcak hava dalgasıyla ilgili basın toplantısında bir başka imada daha bulundu.

"Eğer MSG'de evleniyorsanız içeride ollacak ve serin kalacaksınız. Bunun şehir geneli için de iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum" dedi.

Eğer düğün gerçekten arenada yapılırsa, burada evlenen ilk çift onlar olmayacak.

Kathy Silva ve şarkıcı Sly Stone 1974'te Garden'da evlendi.

Sekiz yıl sonra, 1982'de, Birleşme Kilisesi'nin sponsorluğunda düzenlenen toplu düğünde 2 bin 75 çift aynı anda evlendi.

Bu, kilisenin düzenlediği ilk etkinlik değildi ancak MSG'deki ilk organizasyonuydu.

Sızdırıldığı iddia edilen düğün takvimi ve büyük gün ne zaman?

Perşembe ve Cuma günkü kutlamaların nasıl ilerleyeceğine dair bir takvimi gösterdiği öne sürülen bilgiler de ortaya çıktı.

BBC'nin haber ortağı CBS, Madison Square Garden'daki Infosys Tiyatrosu'nda daha küçük ölçekli bir prova yemeği düzenleneceğini bildiriyor.

Buna yaklaşık 100 kişinin katılması bekleniyor.

Etkinliğin yerel saatle 18.00'de başlayıp 22.30'da bitmesi planlandı ancak CBS, kaynaklarının saatlerin değişebileceğini söylediğini aktardı.

CBS'nin haberine göre büyük günün, yaklaşık 1.000 kişinin arena içinde çok daha büyük bir kutlama için bir araya geleceği 3 Temmuz Cuma olması bekleniyor.

Kapılar yaklaşık 15.30'da açılacak ve kokteyl saati arenanın altıncı katındaki koridorda düzenlenecek.

Normalde bu alan spor taraftarlarının kullandığı geniş bir geçiş bölgesi olup yiyecek ve içecek satış noktalarına ev sahipliği yapıyor.

Bunun ardından resepsiyonun 18.30'dan 02.00'ye kadar sürmesi planlanıyor, ancak saatler değişebilir.

CBS'nin haberine göre planlarda konukların MSG'ye çadırla kapatılmış özel bir VIP alanından giriş yapması da yer alıyor.

Güvenlik yetkilileri konukların alana gelmek için yaklaşık 500 araç kullanmasını bekliyor.

Bu, Swift'in hazırladığı karmaşık bir dikkat dağıtma planı olabilir mi?

ABD medyası ve sadık hayranlar, izinler, oteller ve görünen hazırlıkların aslında Swift ve Kelce'nin gerçek düğünlerinde mahremiyet sağlamak için hazırlanmış karmaşık bir dikkat dağıtma planının parçası olabileceğini kabul ediyor.

Beklenen etkinliğe ilişkin spekülasyonlar durmaksızın artarken, medya çiftin evliliğini Amerika'nın kraliyet düğünü versiyonu olarak nitelendirdi.

Online tahmin piyasası Kalshi, düğünle ilgili bahis miktarının şimdiden 4,5 milyon doları aştığını söyledi.

BBC düğünün Bağımsızlık Günü hafta sonunda gerçekleşeceğini ya da arenada yapılacağını doğrulayamadı.

İddia edilen etkinlik, çiftin olası evliliğini kutlamak amacıyla aynı hafta sonunda düzenlenebileceği düşünülen birkaç organizasyondan biri.

Bazı ABD medya kuruluşları, çiftin arena kutlamalarından önce küçük bir törenle evleneceğini bildirdi.

Çift ABD'nin başka bir yerinde evlenebilir mi?

Swift yeni müzik yayımladığında şarkı sözleri özel hayatına dair ipuçları için nasıl inceleniyorsa, dünya çapındaki hayranları da düğününe ilişkin işaretler arıyor.

New York söz konusu olduğunda, Swift'in şehre duyduğu sevgi müziğinde de görülebiliyor ve bazıları onun haziran başında Knicks'in play-off serisi sırasında Madison Square Garden'da görünmesini bir ipucu olarak yorumluyor.

Yıldızın şehirde bir evi de bulunuyor.

Çiftin düğününün nerede olabileceğine dair başka coğrafi teoriler de var.

Swift'in ABD'nin Rhode Island eyaletinde, yaz düğünü için son derece uygun kıyı manzaralı bir bölgede evi bulunuyor.

Kelce ile tanışmadan hemen önce bu malikanedeydi.

2023 Bağımsızlık Günü hafta sonunun hemen ardından paylaşılan ve sonradan ünlü hâle gelen Instagram gönderisinde Swift, "Bu gece görüşürüz Kansas Cityyy" diye yazmıştı.

Bir dönem Swift'in kıyıdaki malikanesine yakın Rhode Island'daki bir mekânda düğün yapmak istediği ve başka bir çifte düğün tarihlerini değiştirmeleri için önemli miktarda para teklif ettiği yönünde bir teori dolaştı.

Mekân bu iddiayı yalanladı.

Haziran ayında Rhode Island düğünü söylentileri yeniden güçlendi; paparazziler bölgede yapılan düğünlerin fotoğraflarını çekti (daha sonra bunların ünlü çifte ait olmadığı anlaşıldı) ve hayranlar bölgeye akın etti.

Geçen ay bölgeye gelen Swift hayranları hayal kırıklığına uğradı.

Başka teoriler de vardı: Kelce'nin yaşadığı ve çalıştığı Kansas City, Swift'in memleketi Pennsylvania ve NFL yıldızının memleketi Ohio.

Ancak zamanlama açısından bakıldığında şarkıcı 4 Temmuz tatilinin büyük bir hayranı ve bu da bu ihtimali güçlendiriyor

Çift bir şey söyledi mi?

Birçok hayranın hayal kırıklığına uğramasına rağmen hayır; çift yaklaşan evlilikleri ya da New York'taki hafta sonu düğün kutlamalarına ilişkin tüm bu söylentilerin doğru olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

BBC, çiftin temsilcileriyle iletişime geçti ancak yorum alamadı.

Ancak dünyanın geri kalanı gibi biz de mutlu sonlarını görmek için bekleyeceğiz.

Tom McArthur'un katkılarıyla

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .