Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
Dünya

Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı

Terör örgütü destekçileri Haseke\'deki ABD üssüne saldırdı
11.01.2026 15:25
Haber Videosu

Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik nokta operasyonlarının ardından, Halep'te güvenlik ve istikrar kademeli olarak yeniden tesis edildi. Söz konusu gelişme ise Suriye'nin Haseke vilayetinde bulunan terör örgütü destekçilerini küplere bindirdi. ABD üssünün önünde toplanan kalabalık bir grup, Washington'ın Suriye ordusu ile YPG arasındaki çatışmalara müdahale etmeme kararına protesto amacıyla tesisin kapılarını tekmeledi.

Suriye'nin Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucu köşeye sıkışan terör örgütü YPG/SDG mensubu son grup da, ülkenin kuzeydoğusuna tahliye edildi.

SON GRUP DA TAHLİYE EDİLDİ

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, mahallede mevzilenen terör örgütü YPG/SDG mensupları, tahliyeyi kabul etmelerinin ardından 6 otobüs ve 7 ambulanstan oluşan konvoyla "Avared" adı verilen tahliye noktasından hareket etti. Konvoy, buradan havalimanı yoluna girerek Fırat Nehri üzerindeki Tabka ilçesine yöneldi.

Akşam saatlerinde ise Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki Yasin Hastanesi'nde konuşlanan YPG/SDG mensubu bir grup teröristin de aynı bölgeye tahliye edildiği öğrenildi. Böylece, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinin terör örgütü YPG/SDG unsurlarından tamamen temizlenerek, Suriye ordusunun kontrolüne geçtiği kaydedildi.

HALEP'TE GÜVENLİK VE İSTİKRAR YENİDEN TESİS EDİLDİ

Halep Valisi Azzam el-Garib, Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik nokta operasyonlarının ardından, Halep'te güvenlik ve istikrarın kademeli olarak yeniden tesis edildiğini belirtti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Halep Valisi Garib, "Şehrimizde endişe dönemi geride kaldı. Halep bugün halkının birliğiyle güçlü, iradesiyle korunmuş ve güvendedir." ifadelerini kullandı.

"HALEP BUGÜN GÜVENDEDİR"

Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde güvenliğin kademeli olarak yeniden istikrara kavuştuğunu ifade eden Halep Valisi, kentte huzur ve güven ortamının yeniden tesis edildiğini söyledi. Güvenliğin kalıcı hale getirilmesi için sahadaki çalışmaların sürdüğünü belirten Garib, halkın normal yaşama dönebilmesi için ilgili kurumların tüm mahallelerde kesintisiz şekilde görev yaptığını kaydetti. Halep Valisi Garib, "Halep bugün güvendedir. Allah'ın izniyle yarınları daha da istikrarlı olacaktır." şeklinde konuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜ DESTEKÇİLERİ TEPKİLİ

Halep'te yaşanan gelişmeler ve YPG/SDG mensuplarının bölgeden tahliye edilmesi ise Haseke'deki terör örgütü destekçilerini küplere bindirdi.

ABD ÜSSÜNE SALDIRDILAR

ABD üssünün önünde toplanan kalabalık bir grup, Washington'ın Suriye ordusu ile YPG arasındaki çatışmalara müdahale etmeme kararına protesto amacıyla tesisin kapılarını tekmeledi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti. Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti. YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Tuvalet kağıdının ne işe yaradığını bilmeyen yoktur değil mi? 21 7 Yanıtla
  • İskender Asyalı İskender Asyalı:
    tek tek bunları armut gibi avlarmak ne güzel olurdu 7 7 Yanıtla
  • Metin Yoldas Metin Yoldas:
    abd kullanır atar hala ögrenemediler 7 4 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    abd kullanir sonrada atar 6 3 Yanıtla
  • Tekin Karakoç Tekin Karakoç:
    herkesin yorumlarda ağzı iyi laf yapıyor ama ABD nin herkesi kullandığının farkında değiller, incirlik, kürecik vb. misali 2 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
