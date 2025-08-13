Trump-Putin Görüşmesi Öncesi Liderlerden Ortak Çağrı

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye doğru ilgili başkentlerde yoğun bir mesai sürüyor.

Tarihi görüşme öncesi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa liderleri, Trump ile video konferansta bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte görüşmede yer aldı.

Görüşme sonrası Zelenskiy ve Merz basın toplantısı yaptı.

Almanya Başbakanı, video konferansta Alaska zirvesinin parametrelerinin ele alındığını söyledi.

Zelenskiy ise Putin'in "barış istemediği" düşüncesini toplantıda ifade ettiğini aktardı.

Trump ise bu görüşme sonrası yaptığı bir açıklamada Putin'e mesaj yolladı.

Donald Trump, Putin'in müzakerede savaşı sona erdirmeyi kabul etmemesinin "çok ağır sonuçlar" olacağını savundu.

Trump aynı konuşmada, Zelenskiy'nin de katılımıyla ikinci ve "daha verimli" bir üçlü görüşme yapılabileceğini söyledi.

Trump 15 Ağustos için, "Ne noktada olduğumuzu öğreneceğim" dedi.

Avrupalı liderler ne söyledi?

Merz, Avrupa ülkelerinin Trump - Putin arasındaki toplantının "gündemini belirlemek" için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Alaska zirvesinde "Avrupa ve Ukrayna'nın güvenlik çıkarları korunmalı" diyen Merz, bu konunun Trump ile de görüşüldüğünü belirtti.

Avrupalı liderler Ukrayna'nın da barış müzakereleri masasında olması gerektiğini savunuyor.

Emmanuel Macron, sınırlarla ilgili herhangi bir kararın ancak Zelenskiy ile müzakere edilebileceği konusunda "çok net" olduklarını kaydetti.

Merz ise beklentilerinin öncelikle bir ateşkes anlaşmasının sağlanması olduğunu söyledi.

Bunun uzun vadede barışı sağlayacak bir diğer anlaşmanın takip etmesi gerektiğini söyleyen Friedrich Merz, Rusya'nın Ukrayna'daki toprak iddialarının yasal olarak tanınmasına "izin verilemeyeceğini" belirtti.

Merz, sağlam güvenlik garantilerinin olması gerektiğini vurgularken Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyulması beklentisini de yineledi.

Merz, Rusya'dan "barışa doğru bir adım gelmezse", Avrupa ve ABD'nin Putin'e daha fazla "baskı" uygulamak zorunda kalacağını belirtti.

Almanya Başbakanı, Trump'ın da buna katıldığını söyledi ve bu konuda "iyi bir görüşme" yaptıklarını savundu.

İngiltere Başbakanı Starmer Starmer da Cuma günü yapılacak Trump-Putin görüşmesinin ardından tekrar bir araya gelecekleri söyledi.

Zelenskiy: 'Trump bize destek verdi'

Video konferansa Almanya'da Merz ile birlikte katılan Zelenskiy de dünya liderlerinin Ukrayna'da barış isteğinde birleştiğini söyledi.

Zelenskiy, "Ukrayna ile ilgili her şeyin Ukrayna ile müzakere edilmesi gerekiyor; biz de bu görüşmenin bir parçası olmalıyız" dedi.

"Trump bugün bizi destekledi" diyen Ukrayna lideri, ABD'nin bu desteği sürdürmeye hazır olduğunu da ekledi.

"Putin blöf yapıyor, cephe hattını zorlamaya çalışıyor" diyen Zelenskiy Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını işgal edebileceği imajı vermeye çalıştığını savundu.

Zelenskiy, Putin'in "barış istemediği" düşüncesini de toplantıda ifade ettiğini aktardı.

"Putin bizi kandıramaz" diyen Zelenskiy, Putin ile zirvenin ardından Trump'ın kendisiyle görüşeceğini de belirtti.

Avrupalı liderlerden ortak çağrı

12 Ağustos'ta zirveye yönelik bir çağrı yayımlayan Avrupalı liderler, Ukrayna'da "toprak bütünlüğü" ilkesine saygı gösterilmesi gerektiği ve "uluslararası sınırların zorla değiştirilemeyeceği" vurgulamışlardı.

Çağrıyı 27 AB üyesinden 26'sı imzalamıştı. İmzacılar arasında yer almayan tek isim, Rusya ile dostane ilişkilerini sürdüren ve AB'nin Ukrayna'ya desteğini birçok kez engellemeye çalışan Macaristan Başbakanı Viktor Orban oldu.

Orban, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, AB ülkesi liderlerini "tribünden talimat vermemeleri" çağrısı yaptı. Ayrıca AB'nin Rusya konusunda kendi zirvesini düzenlemesi çağrısında bulundu.

Açıklamanın özellikle Rusya ile sınırı olan ülkelerde yaşanan endişenin yansıması olarak değerlendiriliyor.

Son yıllarda İsveç ve Finlandiya NATO'ya katıldı, Baltık ülkeleri zorunlu askerliği geri getirdi, Polonya ise Rusya sınırına dev bir bariyer inşa etmek için milyarlarca dolar ayırdı.

Donald Trump ise olası bir barış anlaşmasının "bazı toprak takaslarını" içermesi gerekeceğini sık sık tekrarlıyor.

Trump, Rusya'nın doğudaki tüm Donbas bölgesini ve Kırım'ı elinde tutarken, kısmen işgal ettiği Herson ve Zaporijya bölgelerinden çekilmesine işaret ediyor.