Eurofighter savaş uçağı alımında kritik adım! Ankara'ya teklif geldi - Son Dakika
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Eurofighter savaş uçağı alımında kritik adım! Ankara'ya teklif geldi

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin 40 Eurofighter savaş uçağı için teklif aldığını açıkladı. Bakanlık kaynaklarından, "Beklenen teklif bakanlığımıza ulaşmış olup, teklif inceleme süreci devam etmektedir" açıklaması geldi. Öte yandan Türkiye, ilk kez savaş uçağı alımlarını ABD'li ve Avrupalı üreticiler arasında paylaştırmayı planlıyor.

13.03.2025 12:52  Güncelleme: 13:18
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MSB kaynakları, Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 126'ncı yıl dönümünü dolayısıyla Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'ndaki "Atatürk ve Harbiyeli Anıtı"nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, Eurofighter tedarikine ilişkin sorular üzerine "Hava Kuvvetlerimizin harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon Uçağı'nın tedarik edilmesi kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanım Dokümanı'nın Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini, teklif beklendiğini daha önce açıklamıştık. Beklenen teklif bakanlığımıza ulaşmış olup, teklif inceleme süreci devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Edinilen bilgiye göre; Milli Savunma Bakanlığı, ilk etapta kapsamlı bir heyet ile İngiltere tarafından sunulan teklifi inceleyecek. Akabinde, tedarik paketindeki gerek uçak gerekse mühimmat opsiyonları üzerinde nihai kararını verecek ve gerekirse teklifin revizesini talep edecek.

Türkiye, 20+20 adet şeklinde toplamda 40 adet Eurofighter Typhoon Tranche 4 savaş uçağını tedarik etmeyi planlıyor. Hava hava muharebesi için en modern Typhoon konfigürasyonu olan Tranche 4'lerin tamamı, yeni üretilecek. Ancak Ankara, eğitim faaliyetleri için bir miktar ikinci el Typhoon da tedarik edebilir. Bu ihtimal de halihazırda masada bulunuyor.

Ayrıca, uçaklarla birlikte Meteor Hava Hava Füzesi tedariki de bir şart olarak Ankara tarafından Londra'ya koşulmuş durumda. Bu tedarik ilk etapta Almanya tarafından engellenirken, diplomatik girişimler sonrasında Almanya'nın satışa yönelik itirazını kaldırdığı biliniyor. Yunanistan ise Meteor Hava Hava Füzesi satışını engellemek için Fransa ve İngiltere ile birtakım temaslarda bulunsa da tarafınların Yunanistan'ın taleplerine sessiz kaldığı bilinmekte.

Tedarikin toplam bedelinin, 40 adet Tranche 4 Typhoon tedariki durumunda en az 5 milyar avro olması bekleniyor.

EUROFIGHTER, RAFALE'DEN İYİ

Eurofighter, teknoloji ve kapasite bağlamında çok rollü görevler icra edebilecek iyi bir uçak olarak tanımlanıyor. Servis tavanı yani çıkabildiği irtifanın F-16'dan daha iyi olduğu belirtilirken süratın yüksek olmakla birlikte hız yakıt tüketimini yani görev süresini sınırladığı ifade ediliyor. Eurofighter'ın Fransızların Rafale uçaklarına denk bir uçak olmakla birlikte manevra kabiliyeti, servis tabanı ve sürat açısından Rafale'den daha iyi olduğu belirtiliyor.

Eurofighter teklifi Ankara'da! Türkiye'nin masasındaki savaş uçağı yeni savaş uçağı

ABD F-16'larının dünyadaki ikinci büyük filosuna sahip olan ve bugüne kadar Amerikan savaş uçakları dışında savaş uçağı kullanmayan Türkiye, ilk kez savaş uçağı alımlarını ABD'li ve Avrupalı üreticiler arasında paylaştırmayı planlıyor.

EUROFİGHTER TYPHOON'UUN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Eurofighter Typhoon, 4.5 nesil çok rollü savaş uçağı olarak tasarlanmış olup, hava üstünlüğü, taarruz ve keşif görevlerinde etkin olarak kullanılabiliyor. Yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş radar sistemleri ve çift motorlu yapısıyla modern savaş ortamlarında önemli bir avantaj sağlıyor.

* Uzunluk: 15.96 metre

* Kanat Açıklığı: 10.95 metre

* Boş Ağırlık: 11.000 kg

* Maksimum Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg

* Motor: 2 × Eurojet EJ200 turbofan (her biri 60 kN itki gücü)

* Maksimum Hız: 2.495 km/saat (Mach 2.0)

* Menzil: 2.900 km

* Servis İrtifası: 19.812 metre

* Silah Taşıma Kapasitesi: 9 ton (hava-hava ve hava-yer mühimmatları)

Eurofighter teklifi Ankara'da! Türkiye'nin masasındaki savaş uçağı yeni savaş uçağı

HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ

Eurofighter Typhoon, E-Scan (AESA) radar sistemi sayesinde aynı anda birden fazla hedefi tespit edip takip edebiliyor. Ayrıca DASS (Defensive Aids Sub System) elektronik harp sistemi, düşman radarlarından kaçınmasına ve tehditleri bertaraf etmesine olanak tanıyor.

Entegre edilen bazı silah sistemleri:

* Meteor ve AMRAAM hava-hava füzeleri (uzun menzilli hava muharebesi için)

* IRIS-T ve ASRAAM kısa menzilli hava-hava füzeleri

* Storm Shadow ve Brimstone gibi hassas güdümlü hava-yer mühimmatları

* Taurus seyir füzesi (derin taarruz kabiliyeti)

TÜRKİYE'NİN ALMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Türkiye, 2019 yılında ABD tarafından F-35 programından çıkarılmış ve bu süreçten sonra hava filosunu güçlendirmek için alternatif savaş uçağı seçeneklerini değerlendirmeye başlamıştı. Eurofighter Typhoon'un, özellikle F-16 filosuna ek olarak üst düzey hava üstünlüğü sağlayabilecek bir seçenek olduğu belirtiliyor.

Ancak Eurofighter Typhoon'un Türkiye'ye satışına, konsorsiyum üyelerinden Almanya'nın nasıl yaklaşacağı belirsizliğini koruyor. İngiltere ve İspanya, Türkiye'ye satış konusunda daha olumlu bir tavır alırken, Almanya'nın kararı sürecin seyrini belirleyecek önemli faktörlerden biri olacak.

Eğer Türkiye, Eurofighter Typhoon alımını gerçekleştirirse, ABD dışında farklı bir tedarikçiden savaş uçağı alan ilk büyük alıcılardan biri olacak. Bu durum, Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 ve MMU (Milli Muharip Uçak) ile birlikte çok yönlü bir hava gücü oluşturma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'nin teklifi nasıl değerlendireceği ve olası bir satın alım kararının bölgedeki askeri dengelere nasıl etki edeceği önümüzdeki süreçte netleşecek.


Eurofighter savaş uçağı alımında kritik adım! Ankara\'ya teklif geldi

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Son Dakika Dünya Eurofighter savaş uçağı alımında kritik adım! Ankara'ya teklif geldi - Son Dakika

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